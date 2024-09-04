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Глава Российского союза предпринимателей предложил замену SWIFT

Глава Российского союза предпринимателей предложил замену SWIFT - 04.09.2024 Украина.ру

Глава Российского союза предпринимателей предложил замену SWIFT

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) считает наиболее серьезным вызовом для бизнеса проблему с трансграничным платежами. На это указал 4 сентября глава союза Александр Шохин на сессии "Мировая торговля: инструмент развития, а не давления" Восточного экономического форума

2024-09-04T10:49

2024-09-04T10:49

2024-09-04T10:49

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Компании находят различные варианты решения проблемы с трансграничными платежами. Они используют платежных посредников, засчитывают встречные требования по экспортным и импортным контрактам, применяют ряд других механизмов. Однако ситуация с платежами требует "новых, достаточно серьезных решений", заявил Шохин.Глава РСПП высказал предположение, что создание разрабатываемой на базе БРИКС цифровой расчетно-платежной платформы BRICS Bridge "уже не за горами".Использование SWIFT внутри РФ было запрещено Центробанком РФ в октябре 2023 года.Два года назад, в сентябре 2022 года, Шохин уже предлагал заменить SWIFT альтернативой в рамках БРИКС в выступлении на Восточном экономическом форуме. "Здесь можно говорить и о развитии сети корреспондентских отношений российских банков с банками дружественных стран и организации взаимных расчетов, и расширение системы корреспондентских счетов Банком России с центральными банками дружественных стран для осуществления прямых расчетов, и развитие механизмов клиринга в иностранных валютах дружественных и нейтральных стран, в том числе проработка создания частной клиринговой системы валовых платежей в режиме реального времени. Это и развитие систем передачи финансовых сообщений с организациями из дружественных стран, которые могли бы заменить SWIFT. И, действительно, у многих стран такие системы есть. Надо их сопрягать, а может и формировать единую систему, как минимум в рамках БРИКС, ШОС или, по крайней мере, в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС)", - говорил Шохин. Подробнее - в материале Доверие к SWIFT подорвано, страны создают альтернативные системы платежей - политолог на сайте Украина.ру.

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брикс, россия, новости, swift, оплата, предприниматели