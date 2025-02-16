Киев уже подписал себе смертный приговор: Рамм сравнил мобилизацию на Украине с химиотерапией - 16.02.2025 Украина.ру
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Киев уже подписал себе смертный приговор: Рамм сравнил мобилизацию на Украине с химиотерапией
Киев уже подписал себе смертный приговор: Рамм сравнил мобилизацию на Украине с химиотерапией - 16.02.2025 Украина.ру
Киев уже подписал себе смертный приговор: Рамм сравнил мобилизацию на Украине с химиотерапией
Мобилизация — это как химиотерапия: в какой-то момент она помогает, а потом начинает убивать, так как в стране просаживается промышленность и социальная сфера. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
2025-02-16T06:30
2025-02-16T06:30
новости
украина
киев
вооруженные силы украины
всу
потери всу
мобилизация
владимир зеленский
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По его словам, на стратегическом уровне Украина стала заложником того, как она формировала новые воинские части, восполняя потери за счет мобилизации.Собеседник издания напомнил про подход киевского режима к формированию бригад ВСУ: "Разбили бригаду — быстренько сформировали новую. Разбили две — сформировали корпус". В итоге у Украины количество бригад перевалило за сотню, а толку от этого нет, потому что из-за высоких потерь наблюдается постоянный дефицит личного состава, заметил эксперт.По его мнению, этот шаг на какое-то время позволит противнику восполнить текущий некомплект, сформировать новые части и создать группировку сопоставимую с той, что была перед летним контрнаступом 2023 года.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин уточнил, что новые бригады ВСУ оказались очень низкого качества и уже начали разваливаться. Он сравнил украинскую армию с бассейном.“По одной трубе туда втекает вода (насильственная мобилизация), по другой – вытекает (потери убитыми и ранеными). А теперь к этому бассейну добавилась третья труба, из которой вода тоже вытекает (дезертиры), что не позволяет поддерживать объем воды", – объяснил Норин.Подробнее об этом — в публикации ТЦК не успевают поставлять "свежее мясо": Норин о том, почему украинская армия похожа на дырявый бассейнПолный текст интервью Алексея Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила
https://ukraina.ru/20250208/1060923490.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, киев, вооруженные силы украины, всу, потери всу, мобилизация, владимир зеленский
Новости, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, мобилизация, Владимир Зеленский

Киев уже подписал себе смертный приговор: Рамм сравнил мобилизацию на Украине с химиотерапией

06:30 16.02.2025
 
© point.md
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Мобилизация — это как химиотерапия: в какой-то момент она помогает, а потом начинает убивать, так как в стране просаживается промышленность и социальная сфера. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
По его словам, на стратегическом уровне Украина стала заложником того, как она формировала новые воинские части, восполняя потери за счет мобилизации.
Собеседник издания напомнил про подход киевского режима к формированию бригад ВСУ: "Разбили бригаду — быстренько сформировали новую. Разбили две — сформировали корпус". В итоге у Украины количество бригад перевалило за сотню, а толку от этого нет, потому что из-за высоких потерь наблюдается постоянный дефицит личного состава, заметил эксперт.
“Мобилизация — это как химиотерапия: в какой-то момент она помогает, а потом она начинает убивать: у тебя просаживается промышленность и социальная сфера. Украина тут остановиться не смогла. <...> Эта химиотерапия в виде мобилизации уже убивает, но проводить ее все равно будут. Для этого им надо поставить под ружье 18-25 летних”, — заявил Рамм.
По его мнению, этот шаг на какое-то время позволит противнику восполнить текущий некомплект, сформировать новые части и создать группировку сопоставимую с той, что была перед летним контрнаступом 2023 года.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин уточнил, что новые бригады ВСУ оказались очень низкого качества и уже начали разваливаться. Он сравнил украинскую армию с бассейном.
“По одной трубе туда втекает вода (насильственная мобилизация), по другой – вытекает (потери убитыми и ранеными). А теперь к этому бассейну добавилась третья труба, из которой вода тоже вытекает (дезертиры), что не позволяет поддерживать объем воды", – объяснил Норин.
Подробнее об этом — в публикации ТЦК не успевают поставлять "свежее мясо": Норин о том, почему украинская армия похожа на дырявый бассейн
8 февраля, 16:56
Зеленский готовит молодежи участь "мясных штурмов" под предлогом выгодных контрактов — депутат ГДПланы Владимира Зеленского заманить 18-летних граждан Украина в ряды ВСУ циничны. Об этом 8 февраля агентству РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет
Полный текст интервью Алексея Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила
 
НовостиУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУмобилизацияВладимир Зеленский
 
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Заголовок открываемого материала
06:45Трамп метит в учебник истории: Шатров рассказал, какие решения “пиарят” главу США и набивают ему кошелек
06:30Киев уже подписал себе смертный приговор: Рамм сравнил мобилизацию на Украине с химиотерапией
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