https://ukraina.ru/20250216/1061001431.html

Киев уже подписал себе смертный приговор: Рамм сравнил мобилизацию на Украине с химиотерапией

Киев уже подписал себе смертный приговор: Рамм сравнил мобилизацию на Украине с химиотерапией - 16.02.2025 Украина.ру

Киев уже подписал себе смертный приговор: Рамм сравнил мобилизацию на Украине с химиотерапией

Мобилизация — это как химиотерапия: в какой-то момент она помогает, а потом начинает убивать, так как в стране просаживается промышленность и социальная сфера. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм

2025-02-16T06:30

2025-02-16T06:30

2025-02-16T06:30

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мобилизация

владимир зеленский

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По его словам, на стратегическом уровне Украина стала заложником того, как она формировала новые воинские части, восполняя потери за счет мобилизации.Собеседник издания напомнил про подход киевского режима к формированию бригад ВСУ: "Разбили бригаду — быстренько сформировали новую. Разбили две — сформировали корпус". В итоге у Украины количество бригад перевалило за сотню, а толку от этого нет, потому что из-за высоких потерь наблюдается постоянный дефицит личного состава, заметил эксперт.По его мнению, этот шаг на какое-то время позволит противнику восполнить текущий некомплект, сформировать новые части и создать группировку сопоставимую с той, что была перед летним контрнаступом 2023 года.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин уточнил, что новые бригады ВСУ оказались очень низкого качества и уже начали разваливаться. Он сравнил украинскую армию с бассейном.“По одной трубе туда втекает вода (насильственная мобилизация), по другой – вытекает (потери убитыми и ранеными). А теперь к этому бассейну добавилась третья труба, из которой вода тоже вытекает (дезертиры), что не позволяет поддерживать объем воды", – объяснил Норин.Подробнее об этом — в публикации ТЦК не успевают поставлять "свежее мясо": Норин о том, почему украинская армия похожа на дырявый бассейнПолный текст интервью Алексея Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила

https://ukraina.ru/20250208/1060923490.html

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новости, украина, киев, вооруженные силы украины, всу, потери всу, мобилизация, владимир зеленский