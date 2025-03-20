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Незаконно находящиеся в России граждане Украины должны уехать или легализоваться – указ президента
Незаконно находящиеся в России граждане Украины должны уехать или легализоваться – указ президента - 20.03.2025 Украина.ру
Незаконно находящиеся в России граждане Украины должны уехать или легализоваться – указ президента
Находящиеся на российской территории граждане Украины обязаны выехать до 10 сентября или легализоваться. Об этом сказано в указе президента России.
2025-03-20T15:56
2025-03-20T15:56
2025-03-20T15:56
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Подписанный Владимиром Путиным указ размещён на сайте официального опубликования правовой информации. В указе со ссылкой на Конституцию и федеральный закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" предписано урегулировать правовое положение украинских граждан в России.МВД России и его территориальным органам предписано обеспечить реализацию мер, исключающих до 10 сентября включительно привлечение к административной ответственности за нарушение режима пребывания (проживания) в Российской Федерации граждан Украины.Полиция не будет иметь претензий к тем украинским гражданам, которые прошли на день вступления в силу президентского указа обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медицинское освидетельствование.Ранее журналист, член Совета по внешней и оборонной политике Анна Шафран в эфире Украина.ру рассказала о феномене "русских патриотов с украинскими паспортами". Подробности в публикации Что должно быть на месте Украины и чего хотят "русские патриоты с украинским гражданством" — Шафран
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, владимир путин, мвд, миграционная служба, мигранты, украинцы, бывший ссср, российский паспорт
Новости, Украина, Россия, Владимир Путин, МВД, миграционная служба, мигранты, украинцы, бывший СССР, российский паспорт
Незаконно находящиеся в России граждане Украины должны уехать или легализоваться – указ президента
Находящиеся на российской территории граждане Украины обязаны выехать до 10 сентября или легализоваться. Об этом сказано в указе президента России.
Подписанный Владимиром Путиным указ размещён на сайте официального опубликования правовой информации. В указе со ссылкой на Конституцию и федеральный закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" предписано урегулировать правовое положение украинских граждан в России.
"Находящиеся в Российской Федерации граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение в Российской Федерации в соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 декабря 2024 года № 1126 "О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с применением режима высылки", - сказано в документе.
МВД
России и его территориальным органам предписано обеспечить реализацию мер, исключающих до 10 сентября включительно привлечение к административной ответственности за нарушение режима пребывания (проживания) в Российской Федерации граждан Украины.
Полиция не будет иметь претензий к тем украинским гражданам, которые прошли на день вступления в силу президентского указа обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медицинское освидетельствование.
Ранее журналист, член Совета по внешней и оборонной политике Анна Шафран
в эфире Украина.ру
рассказала о феномене "русских патриотов с украинскими паспортами". Подробности в публикации Что должно быть на месте Украины и чего хотят "русские патриоты с украинским гражданством" — Шафран