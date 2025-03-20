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Незаконно находящиеся в России граждане Украины должны уехать или легализоваться – указ президента

Незаконно находящиеся в России граждане Украины должны уехать или легализоваться – указ президента - 20.03.2025 Украина.ру

Незаконно находящиеся в России граждане Украины должны уехать или легализоваться – указ президента

Находящиеся на российской территории граждане Украины обязаны выехать до 10 сентября или легализоваться. Об этом сказано в указе президента России.

2025-03-20T15:56

2025-03-20T15:56

2025-03-20T15:56

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Подписанный Владимиром Путиным указ размещён на сайте официального опубликования правовой информации. В указе со ссылкой на Конституцию и федеральный закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" предписано урегулировать правовое положение украинских граждан в России.МВД России и его территориальным органам предписано обеспечить реализацию мер, исключающих до 10 сентября включительно привлечение к административной ответственности за нарушение режима пребывания (проживания) в Российской Федерации граждан Украины.Полиция не будет иметь претензий к тем украинским гражданам, которые прошли на день вступления в силу президентского указа обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медицинское освидетельствование.Ранее журналист, член Совета по внешней и оборонной политике Анна Шафран в эфире Украина.ру рассказала о феномене "русских патриотов с украинскими паспортами". Подробности в публикации Что должно быть на месте Украины и чего хотят "русские патриоты с украинским гражданством" — Шафран

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новости, украина, россия, владимир путин, мвд, миграционная служба, мигранты, украинцы, бывший ссср, российский паспорт