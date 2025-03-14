https://ukraina.ru/20250314/1061793849.html
Что должно быть на месте Украины и чего хотят "русские патриоты с украинским гражданством" — Шафран
Что должно быть на месте Украины и чего хотят "русские патриоты с украинским гражданством" — Шафран - 14.03.2025 Украина.ру
Что должно быть на месте Украины и чего хотят "русские патриоты с украинским гражданством" — Шафран
Журналист, член Совета по внешней и оборонной политике Анна Шафран в эфире Украина.ру рассказала о стратегии Трампа на переговорах, о потере Украиной козыря в виде территорий Курской области, а также порассуждала о феномене "русских патриотов с украинскими паспортами"
2025-03-14T09:20
2025-03-14T09:20
2025-03-14T09:20
видео
россия
анна шафран
украина
сша
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вооруженные силы украины
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00:23 – Хотят ли США мира? 05:28 – Как атака ВСУ на Москву повлияет на позицию России? 08:55 – Что изменится после провала курской авантюры и чем может быть опасна для России приостановка конфликта на 30 дней?13:27 – О русских патриотах с украинскими паспортами. * В интервью говорится о Петре Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, а также — об Алексее Арестовиче, который признан экстремистом и террористом. ** В материале упоминаются движения ЛГБТ и УНА-УНСО, признанные экстремистскими и запрещёнными на территории РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, анна шафран, украина, сша, дональд трамп, петр порошенко, ес, вооруженные силы украины, видео
Видео, Россия, Анна Шафран, Украина, США, Дональд Трамп, Петр Порошенко, ЕС, Вооруженные силы Украины
Что должно быть на месте Украины и чего хотят "русские патриоты с украинским гражданством" — Шафран
Журналист, член Совета по внешней и оборонной политике Анна Шафран в эфире Украина.ру рассказала о стратегии Трампа на переговорах, о потере Украиной козыря в виде территорий Курской области, а также порассуждала о феномене "русских патриотов с украинскими паспортами"
00:23 – Хотят ли США мира?
05:28 – Как атака ВСУ на Москву повлияет на позицию России?
08:55 – Что изменится после провала курской авантюры и чем может быть опасна для России приостановка конфликта на 30 дней?
13:27 – О русских патриотах с украинскими паспортами.
* В интервью говорится о Петре Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, а также — об Алексее Арестовиче, который признан экстремистом и террористом.
** В материале упоминаются движения ЛГБТ и УНА-УНСО, признанные экстремистскими и запрещёнными на территории РФ.