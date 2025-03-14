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Что должно быть на месте Украины и чего хотят "русские патриоты с украинским гражданством" — Шафран

Что должно быть на месте Украины и чего хотят "русские патриоты с украинским гражданством" — Шафран - 14.03.2025 Украина.ру

Что должно быть на месте Украины и чего хотят "русские патриоты с украинским гражданством" — Шафран

Журналист, член Совета по внешней и оборонной политике Анна Шафран в эфире Украина.ру рассказала о стратегии Трампа на переговорах, о потере Украиной козыря в виде территорий Курской области, а также порассуждала о феномене "русских патриотов с украинскими паспортами"

2025-03-14T09:20

2025-03-14T09:20

2025-03-14T09:20

видео

россия

анна шафран

украина

сша

дональд трамп

петр порошенко

ес

вооруженные силы украины

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00:23 – Хотят ли США мира? 05:28 – Как атака ВСУ на Москву повлияет на позицию России? 08:55 – Что изменится после провала курской авантюры и чем может быть опасна для России приостановка конфликта на 30 дней?13:27 – О русских патриотах с украинскими паспортами. * В интервью говорится о Петре Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, а также — об Алексее Арестовиче, который признан экстремистом и террористом. ** В материале упоминаются движения ЛГБТ и УНА-УНСО, признанные экстремистскими и запрещёнными на территории РФ.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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