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"Ни дня не проработал, а уже врет, как Геббельс": Медведев отчитал будущего канцлера Германии
"Ни дня не проработал, а уже врет, как Геббельс": Медведев отчитал будущего канцлера Германии - 20.03.2025 Украина.ру
"Ни дня не проработал, а уже врет, как Геббельс": Медведев отчитал будущего канцлера Германии
Кандидат на пост канцлера ФРГ распространяет русофобскую ложь. Об этом 20 марта в своём телеграм-канале заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
2025-03-20T14:54
2025-03-20T14:54
2025-03-20T14:56
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"Будущий канцлер Мерц заявил об агрессивной войне, которую ежедневно ведет Россия в Европе, в виде поджогов, заказных убийств, вандализма и дезинформации. Еще ни дня не проработал, а уже врет, как Геббельс", - констатировал зампред Совбеза России.Он обратил внимание на плохую подготовку каденции председателя ХДС Фридриха Мерца на посту канцлера ФРГ.Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел проблему в публикации "Немыслимое 2.0" опять в Европе. Украинцев планируют использовать против России, как пушечное мясо
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"Ни дня не проработал, а уже врет, как Геббельс": Медведев отчитал будущего канцлера Германии
14:54 20.03.2025 (обновлено: 14:56 20.03.2025)
Кандидат на пост канцлера ФРГ распространяет русофобскую ложь. Об этом 20 марта в своём телеграм-канале заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.