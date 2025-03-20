"Ни дня не проработал, а уже врет, как Геббельс": Медведев отчитал будущего канцлера Германии - 20.03.2025 Украина.ру
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"Ни дня не проработал, а уже врет, как Геббельс": Медведев отчитал будущего канцлера Германии
"Ни дня не проработал, а уже врет, как Геббельс": Медведев отчитал будущего канцлера Германии - 20.03.2025 Украина.ру
"Ни дня не проработал, а уже врет, как Геббельс": Медведев отчитал будущего канцлера Германии
Кандидат на пост канцлера ФРГ распространяет русофобскую ложь. Об этом 20 марта в своём телеграм-канале заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
2025-03-20T14:54
2025-03-20T14:56
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"Будущий канцлер Мерц заявил об агрессивной войне, которую ежедневно ведет Россия в Европе, в виде поджогов, заказных убийств, вандализма и дезинформации. Еще ни дня не проработал, а уже врет, как Геббельс", - констатировал зампред Совбеза России.Он обратил внимание на плохую подготовку каденции председателя ХДС Фридриха Мерца на посту канцлера ФРГ.Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел проблему в публикации "Немыслимое 2.0" опять в Европе. Украинцев планируют использовать против России, как пушечное мясо
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новости, россия, германия, европа, фридрих мерц, совбез, хдс, дмитрий медведев, дезинформация, рейх, русофобия, фрг
Новости, Россия, Германия, Европа, Фридрих Мерц, Совбез, ХДС, Дмитрий Медведев, дезинформация, Рейх, Русофобия, ФРГ

"Ни дня не проработал, а уже врет, как Геббельс": Медведев отчитал будущего канцлера Германии

14:54 20.03.2025 (обновлено: 14:56 20.03.2025)
 
© commons.wikimedia.org / Steffen Prößdorf
- РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© commons.wikimedia.org / Steffen Prößdorf
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Кандидат на пост канцлера ФРГ распространяет русофобскую ложь. Об этом 20 марта в своём телеграм-канале заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Будущий канцлер Мерц заявил об агрессивной войне, которую ежедневно ведет Россия в Европе, в виде поджогов, заказных убийств, вандализма и дезинформации. Еще ни дня не проработал, а уже врет, как Геббельс", - констатировал зампред Совбеза России.
Он обратил внимание на плохую подготовку каденции председателя ХДС Фридриха Мерца на посту канцлера ФРГ.
"Да, именно такую войну вела твоя, Мерц, нацистская страна против нашей в 1941-1945. Известно, чем она победно завершилась, - добавил Медведев. - Плохо начинаешь, Фриц! И, надеюсь, так же закончишь…"
Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел проблему в публикации "Немыслимое 2.0" опять в Европе. Украинцев планируют использовать против России, как пушечное мясо
 
НовостиРоссияГерманияЕвропаФридрих МерцСовбезХДСДмитрий МедведевдезинформацияРейхРусофобияФРГ
 
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