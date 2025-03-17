https://ukraina.ru/20250317/1061837223.html

Кто и кому должен? Украина системно разрушала свою экологию, но привычно обвиняет в этом Россию

Кто и кому должен? Украина системно разрушала свою экологию, но привычно обвиняет в этом Россию - 17.03.2025 Украина.ру

Кто и кому должен? Украина системно разрушала свою экологию, но привычно обвиняет в этом Россию

В 76 млрд долларов киевская власть оценила причинённый боевыми действиями ущерб экологии Украины с начала 2022 года. Такую цифру озвучил Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

2025-03-17T10:54

2025-03-17T10:54

2025-03-17T10:54

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"Мы уже подсчитали убытки: 3 трлн гривен экологического ущерба — загрязнение земли, воздуха, сожженные леса, уничтоженные природные ресурсы… Почти 3 млн га леса было повреждено — это почти треть лесных территорий Украины, 500 тыс. га находятся в настоящее время под оккупацией или в зоне военных действий", — заявил Стрелец.Подобные заявления для представителей киевской власти являются нормой и выдаются на-гора с завидной регулярностью на профильных конференциях и памятных мероприятиях. Цифры, как и полагаются, с каждым годом лишь увеличиваются по мере накопления ущерба, причинённого Украине, так и в силу растущих аппетитов киевских начальников.В сентябре 2022 года киевская власть оценивала ущерб от боевых действий в 326 млрд долларов, к середине 2023 года накопленный ущерб оценивался уже в 750 млрд долларов, а к февралю 2024 года Олег Устенко — советник Зеленского — оценивал размер необходимой компенсации со стороны России в 1 трлн рублей.Встречаясь с подобными оценками необходимо понимать то, что они не основаны на сколь-либо существенной экспертизе и имеют оценочный характер, а также адресованы преимущественно внутреннему потребителю. 1 трлн долларов, равно как и 76 млрд долларов за экологию, ничем принципиальным не отличаются от запроса во вселенную обычной домохозяйки, которая стала жертвой Блиновской или иного горе-коуча с YouTube-образованием.Киевская власть озвучивает цифры ущерба не только потому, что обязана, и для этого есть отдельные чиновники, получающие немаленькие зарплаты, но и потому что претендует на российские золотовалютные резервы. Однако она их не получит, потому что их уже поделили страны G7 и Евросоюза: не зря солидная часть внешнего финансирования Украине выделяется под доходы от российских ЗВР.Следовательно, количество нулей в озвученной сумме значения не имеет — всё равно эти требования не будут удовлетворены самой Россией и сомнительно, что их удовлетворят российскими ЗВР: неколлективный Запад вполне устраивает возможность "осваивать" ЗВР, не прибегая к их конфискации. Делиться с Киевом Европа не планирует — у неё свои виды на российские деньги. На этом финансовые вопросы можно считать закрытыми.Но остаётся содержательная рамка экологических требований Украины.Во-первых, непонятно кто и как оценивал ущерб — любые оценки являются приблизительными и неточными. У киевской власти просто нет армии компетентных экологов, которые могли бы осилить столь масштабную работу.Во-вторых, не ясно, что брать в качестве точки отсчёта: начало СВО (2022 год), начало АТО (2014 год) и в каких границах (2022 или 2014 года).В-третьих, а до какого состояния должна быть восстановлена экосистема Украины, раз ей так досталось и её почвы, воздух и воды загрязнены, а треть лесного покрова повреждено?Если брать водные ресурсы, то должна ли в представлении киевской власти Россия восстанавливать экосистему Днепра до состояния, когда её воды пригодны для питья и не цветут каждый год из-за критического уровня загрязнения, провоцирующего рост зелёных водорослей?При Украине не занимались модернизацией очистных сооружений в городах, не проводили экологической модернизации на предприятиях — всем этим теперь вынуждена заниматься Россия. Столичная Бортническая станция аэрации (очистка сточных вод) имеет возраст различных блоков 60, 48 и 37 лет, износ оборудования составляет 80%, а сама станция около 20 лет работает в аварийном режиме максимальной мощности без существенных модернизаций.А как быть с водными ресурсами Азовского моря, их до какого состояния необходимо восстанавливать? При Украине не проводилось зарыбления Азовского моря — популяцию осетровых Россия восстанавливала своими силами и прорыв по их популяции и размеру произошёл лишь когда Азовское море стало внутренним морем России. До того украинские браконьеры делали всё для сокращения популяции ценных краснокнижных рыб. Проще говоря, гипотетически отдавая Украине Азовское море, рыбу нужно будет всю убить или только её часть?Если отталкиваться от почв, то должна ли Россия компенсировать Украине вывоз украинскими же гражданами чернозёма, хищническое отношение к почвам со стороны аграриев (запредельную распаханность, нарушение правил севооборота), рубку лесозащитных полос вдоль полей, загрязнение почв тяжёлыми металлами и так далее?Если брать воздух, то какой уровень его загрязнения киевская власть считает эталонным? Тот, который годами фиксировался в Киеве при горении окружающих город торфяников или тот, что годами фиксировался в Киеве из-за работы общественного транспорта и старых ТЭС?В Киеве в августе 2021 года индекс загрязнения атмосферного воздуха был в значении 23–66 (умеренное загрязнение воздуха), а в августе 2024 года уже 22–55 (преимущественно хорошее состояние) по шкале AQI. Россия, к слову, улучшила состояние экологии в Киеве — старые ТЭС не чадят в небо.Подобные вопросы — как содержательные, так и издевательские — можно составлять долго, упражняясь в остроумии и ехидстве. Но куда важнее то, что на них ни у кого нет ответа. Украина в экологическом плане — terra incognita, о которой понятно лишь то, что там всё плохо.За 34 года управления доставшейся ей в наследство от УССР территорией, киевская власть так и не сподобилась принять ни одной комплексной экологической программы, которую она бы к тому же реализовала хотя бы наполовину.Очевидно, что Россия ничего киевской власти и остаткам Украины не должна. Украина — не государство, она не обладает суверенитетом и независимостью — от них киевская власть последовательно отказывалась с 2004 года. Украина — страна, а это исключительно географическая категория. И Россия компенсирует экологический ущерб той ей части, что перешла под российскую юрисдикцию и лишь потому, что эта территория станет Россией, а её жители получат российское гражданство.Сколько Россия потратила (и ещё потратит) денег на ликвидацию доставшихся в наследство от Украины экологических проблем — не ясно. Но счёта предъявлять некому — киевской власти плевать, что на людей, что на экологию.Поэтому ликвидация накопленного за годы безгосударственности экологического вреда — забота России. Именно ей в итоге достанется большая часть Украины с её проблемами и ограниченно пригодной для жизни территорией.О том, что происходит с минеральным сырьем Украины - в статье Ивана Лизана "Куй редкоёземы пока горячо". Но опыт США, России и Украины показывает, что здесь всё не так просто

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp

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эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, ес, экология, ущерб, сво