https://ukraina.ru/20250316/1061827453.html

Что США сделают с руководством Украины и почему не стоит бояться Европы – Селезнёв

Что США сделают с руководством Украины и почему не стоит бояться Европы – Селезнёв - 16.03.2025 Украина.ру

Что США сделают с руководством Украины и почему не стоит бояться Европы – Селезнёв

Социолог Денис Селезнёв в студии Украина.ру рассказал о позициях сторон на переговорах по Украине, о предварительных условиях возможного перемирия, о козырях и... Украина.ру, 16.03.2025

2025-03-16T09:18

2025-03-16T09:18

2025-03-16T09:18

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Социолог Денис Селезнёв в студии Украина.ру рассказал о позициях сторон на переговорах по Украине, о предварительных условиях возможного перемирия, о козырях и их использовании на переговорах, о решении Европейского суда по правам человека относительно причастных к трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, а также о неожиданных изменениях, которые США готовят для Украины. 00:22 – Переговоры и позиция США; 03:08 – Позиция России;06:46 – Позиция Украины, ЕС и Британии; 10:05 – Козыри и их использование на переговорах; 15:24 – Кого поставят у руля Украины? 20:32 – О судьбе Зеленского; 22:34 – О решении ЕСПЧ по Одессе;24:05 – Признаки приближающегося мира. ТГ-канал Дениса Селезнёва: https://t.me/konkretnost Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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