Что США сделают с руководством Украины и почему не стоит бояться Европы – Селезнёв - 16.03.2025 Украина.ру
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Что США сделают с руководством Украины и почему не стоит бояться Европы – Селезнёв
Что США сделают с руководством Украины и почему не стоит бояться Европы – Селезнёв - 16.03.2025 Украина.ру
Что США сделают с руководством Украины и почему не стоит бояться Европы – Селезнёв
Социолог Денис Селезнёв в студии Украина.ру рассказал о позициях сторон на переговорах по Украине, о предварительных условиях возможного перемирия, о козырях и... Украина.ру, 16.03.2025
2025-03-16T09:18
2025-03-16T09:18
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сво
новые регионы
донбасс
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Социолог Денис Селезнёв в студии Украина.ру рассказал о позициях сторон на переговорах по Украине, о предварительных условиях возможного перемирия, о козырях и их использовании на переговорах, о решении Европейского суда по правам человека относительно причастных к трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, а также о неожиданных изменениях, которые США готовят для Украины. 00:22 – Переговоры и позиция США; 03:08 – Позиция России;06:46 – Позиция Украины, ЕС и Британии; 10:05 – Козыри и их использование на переговорах; 15:24 – Кого поставят у руля Украины? 20:32 – О судьбе Зеленского; 22:34 – О решении ЕСПЧ по Одессе;24:05 – Признаки приближающегося мира. ТГ-канал Дениса Селезнёва: https://t.me/konkretnost Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, украина, сша, одесса, ес, еспч, переговоры, сво, новые регионы, донбасс, эммануэль макрон, британия, франция, кир стармер, саакашвили, дональд трамп, суджа, кто, курская область, одесская хатынь, владимир зеленский, видео
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Что США сделают с руководством Украины и почему не стоит бояться Европы – Селезнёв

09:18 16.03.2025
 
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Социолог Денис Селезнёв в студии Украина.ру рассказал о позициях сторон на переговорах по Украине, о предварительных условиях возможного перемирия, о козырях и их использовании на переговорах, о решении Европейского суда по правам человека относительно причастных к трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, а также о неожиданных изменениях, которые США готовят для Украины.
00:22 – Переговоры и позиция США;
03:08 – Позиция России;
06:46 – Позиция Украины, ЕС и Британии;
10:05 – Козыри и их использование на переговорах;
15:24 – Кого поставят у руля Украины?
20:32 – О судьбе Зеленского;
22:34 – О решении ЕСПЧ по Одессе;
24:05 – Признаки приближающегося мира.
ТГ-канал Дениса Селезнёва: https://t.me/konkretnost
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
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Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
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ВидеоУкраинаСШАОдессаЕСЕСПЧпереговорыСВОНовые регионыДонбассЭммануэль МакронБританияФранцияКир СтармерСаакашвилиДональд ТрампСуджаКТОКурская областьОдесская ХатыньВладимир Зеленский
 
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