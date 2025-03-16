Эксперт раскрыл, как будет использована курская группировка ВС РФ дальше - 16.03.2025 Украина.ру
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Эксперт раскрыл, как будет использована курская группировка ВС РФ дальше
Эксперт раскрыл, как будет использована курская группировка ВС РФ дальше - 16.03.2025 Украина.ру
Эксперт раскрыл, как будет использована курская группировка ВС РФ дальше
После окончательного освобождения Курской области у российских сил высвободится хорошо обученная высокомобильная группировка. Она может бить по украинской обороне там, где враг нас не ожидает. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
2025-03-16T06:15
2025-03-16T06:15
новости
россия
курская область
украина
вооруженные силы украины
вс рф
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По его словам, на стороне России техническое превосходство, а Украина ранее имела возможность мобилизовать большое количество личного состава, чтобы “завалить противника мясом”. Но при формальном равенстве группировок может выиграть за счет концентрации сил на слабых участках.Он подчеркнул, что российский удар не должен быть в пустоту, никак не повлияв на ситуацию в Донбассе.“Даже если мы полностью займем Сумскую область, враг оттуда просто отойдет и будет вести локальные бои, а у нас вряд ли хватит сил за один бросок дойти до Киева. Поэтому надо бить там, где мы и украинскую оборону обрушим, и на оперативно-стратегическом уровне повлияем на всю обстановку в зоне СВО”, — считает Рамм.Он отметил, что сейчас российской армии следует поступить точно также: ударить, дестабилизировать на оперативном уровне оборону ВСУ, заставить их маневрировать силами, а сил у киевского режима уже не так много. Как только противник ввязался во встречные бои в Донбассе, у него рухнул Курский выступ, заключил эксперт.Полный текст интервью Алексея Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне
https://ukraina.ru/20250311/1061709059.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Эксперт раскрыл, как будет использована курская группировка ВС РФ дальше

06:15 16.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа разведчиков 169 бригады на Краснолиманском направлении
Боевая работа разведчиков 169 бригады на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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После окончательного освобождения Курской области у российских сил высвободится хорошо обученная высокомобильная группировка. Она может бить по украинской обороне там, где враг нас не ожидает. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
По его словам, на стороне России техническое превосходство, а Украина ранее имела возможность мобилизовать большое количество личного состава, чтобы “завалить противника мясом”. Но при формальном равенстве группировок может выиграть за счет концентрации сил на слабых участках.
“После окончательного освобождения Курской области у нас высвободится хорошо обученная высокомобильная группировка. Она может бить по украинской обороне там, где враг нас не ожидает. Нам нельзя ввязывать ее в затяжные бои вроде бахмутской мясорубки. Нам надо использовать ее там, где у противника слабая оборона. Например, в той же Харьковской области”, — заявил эксперт.
Он подчеркнул, что российский удар не должен быть в пустоту, никак не повлияв на ситуацию в Донбассе.
“Даже если мы полностью займем Сумскую область, враг оттуда просто отойдет и будет вести локальные бои, а у нас вряд ли хватит сил за один бросок дойти до Киева. Поэтому надо бить там, где мы и украинскую оборону обрушим, и на оперативно-стратегическом уровне повлияем на всю обстановку в зоне СВО”, — считает Рамм.
Он отметил, что сейчас российской армии следует поступить точно также: ударить, дестабилизировать на оперативном уровне оборону ВСУ, заставить их маневрировать силами, а сил у киевского режима уже не так много. Как только противник ввязался во встречные бои в Донбассе, у него рухнул Курский выступ, заключил эксперт.
- РИА Новости, 1920, 11.03.2025
11 марта, 15:03
Фронтовые сводки: освобождение Горького, колоссальные потери ВСУПодразделения "Южной" группировки российских вооруженных сил взяли под контроль населенный пункт Горького в Донбассе. Суточные потери ВСУ превысили 1200 человек. Такие данные 11 марта опубликовало Министерство обороны РФ
Полный текст интервью Алексея Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне
 
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