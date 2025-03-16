Эксперт раскрыл, как будет использована курская группировка ВС РФ дальше
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа разведчиков 169 бригады на Краснолиманском направлении
После окончательного освобождения Курской области у российских сил высвободится хорошо обученная высокомобильная группировка. Она может бить по украинской обороне там, где враг нас не ожидает. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
По его словам, на стороне России техническое превосходство, а Украина ранее имела возможность мобилизовать большое количество личного состава, чтобы “завалить противника мясом”. Но при формальном равенстве группировок может выиграть за счет концентрации сил на слабых участках.
“После окончательного освобождения Курской области у нас высвободится хорошо обученная высокомобильная группировка. Она может бить по украинской обороне там, где враг нас не ожидает. Нам нельзя ввязывать ее в затяжные бои вроде бахмутской мясорубки. Нам надо использовать ее там, где у противника слабая оборона. Например, в той же Харьковской области”, — заявил эксперт.
Он подчеркнул, что российский удар не должен быть в пустоту, никак не повлияв на ситуацию в Донбассе.
“Даже если мы полностью займем Сумскую область, враг оттуда просто отойдет и будет вести локальные бои, а у нас вряд ли хватит сил за один бросок дойти до Киева. Поэтому надо бить там, где мы и украинскую оборону обрушим, и на оперативно-стратегическом уровне повлияем на всю обстановку в зоне СВО”, — считает Рамм.
Он отметил, что сейчас российской армии следует поступить точно также: ударить, дестабилизировать на оперативном уровне оборону ВСУ, заставить их маневрировать силами, а сил у киевского режима уже не так много. Как только противник ввязался во встречные бои в Донбассе, у него рухнул Курский выступ, заключил эксперт.