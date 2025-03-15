Силы ПВО уничтожили 126 беспилотников на шестью регионами России – Минобороны - 15.03.2025 Украина.ру
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Силы ПВО уничтожили 126 беспилотников на шестью регионами России – Минобороны
Силы ПВО уничтожили 126 беспилотников на шестью регионами России – Минобороны - 15.03.2025 Украина.ру
Силы ПВО уничтожили 126 беспилотников на шестью регионами России – Минобороны
В течении ночи 15 марта расчеты ПВО ВС РФ уничтожили 126 украинских БПЛА над шестью регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
2025-03-15T09:36
2025-03-15T09:37
новости
россия
волгоградская область
андрей бочаров
вячеслав гладков
белгородская область
бпла
беспилотники
сво
дроны
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В пресс-службе уточнили, что 64 беспилотников было уничтожено над территорией Волгоградской области, 38 – в Воронежской области, 14 – в Белгородской области, семь – над территорией Брянской областью, два – над Ростовской, один – над Курской областью."Сегодня ночью силы ПВО Министерства обороны РФ отразили массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области в Котовском, Городищенском, Калачевском районе и в южной части г. Волгограда. Большая часть БПЛА была перехвачена и нейтрализована", – прокомментировал ситуацию в регионе губернатор Андрей Бочаров.Он добавил, что в результате падения обломков беспилотника загорелся камыш на территории Красноармейского района, возгорание было оперативно потушено. Пострадавших и повреждений объектов нет, уточнил Бочаров.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе Валуйки в результате падения беспилотника загорелась сухая трава — пожарные расчёты на месте занимаются ликвидацией очагов возгорания."В селе Муром Шебекинского округа с беспилотника сброшены два взрывных устройства, в результате чего в одном частном доме повреждено остекление, во втором — пробита кровля. В селе Тишанка Волоконовского района в результате сброса взрывного устройства с дрона повреждены частное домовладение и надворная постройка", – написал Гладков в своем телеграм-канале.Также на тему атак БПЛА в новостях: ВСУ ударили по Москве дронами, "собранными на коленке" — SHOT на сайте Украина.ру.
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новости, россия, волгоградская область, андрей бочаров, вячеслав гладков, белгородская область, бпла, беспилотники, сво, дроны, атака, брянская область, ростовская область, спецоперация
Новости, Россия, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Вячеслав Гладков, Белгородская область, БПЛА, беспилотники, СВО, дроны, атака, Брянская область, Ростовская область, Спецоперация

Силы ПВО уничтожили 126 беспилотников на шестью регионами России – Минобороны

09:36 15.03.2025 (обновлено: 09:37 15.03.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета "БУК-М2" группировки войск "Центр"
Боевое дежурство расчета БУК-М2 группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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В течении ночи 15 марта расчеты ПВО ВС РФ уничтожили 126 украинских БПЛА над шестью регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 126 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении ведомства.
В пресс-службе уточнили, что 64 беспилотников было уничтожено над территорией Волгоградской области, 38 – в Воронежской области, 14 – в Белгородской области, семь – над территорией Брянской областью, два – над Ростовской, один – над Курской областью.
"Сегодня ночью силы ПВО Министерства обороны РФ отразили массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области в Котовском, Городищенском, Калачевском районе и в южной части г. Волгограда. Большая часть БПЛА была перехвачена и нейтрализована", – прокомментировал ситуацию в регионе губернатор Андрей Бочаров.
Он добавил, что в результате падения обломков беспилотника загорелся камыш на территории Красноармейского района, возгорание было оперативно потушено. Пострадавших и повреждений объектов нет, уточнил Бочаров.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе Валуйки в результате падения беспилотника загорелась сухая трава — пожарные расчёты на месте занимаются ликвидацией очагов возгорания.
"В селе Муром Шебекинского округа с беспилотника сброшены два взрывных устройства, в результате чего в одном частном доме повреждено остекление, во втором — пробита кровля. В селе Тишанка Волоконовского района в результате сброса взрывного устройства с дрона повреждены частное домовладение и надворная постройка", – написал Гладков в своем телеграм-канале.
Также на тему атак БПЛА в новостях: ВСУ ударили по Москве дронами, "собранными на коленке" — SHOT на сайте Украина.ру.
Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
11 марта, 20:45
Месть за Курскую область: Кнутов о том, как Киев "компенсировал" свое поражение массовой атакой БПЛАМасштабная атака БПЛА на регионы России — это месть за Курскую область, где ВС РФ нанесли беспрецедентное поражение украинской армии. Украина пытается продемонстрировать американцам, что без их разведданных и техники она может проводить массированные атаки против РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов
 
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