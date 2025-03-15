Силы ПВО уничтожили 126 беспилотников на шестью регионами России – Минобороны
09:36 15.03.2025 (обновлено: 09:37 15.03.2025)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета "БУК-М2" группировки войск "Центр"
В течении ночи 15 марта расчеты ПВО ВС РФ уничтожили 126 украинских БПЛА над шестью регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 126 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении ведомства.
В пресс-службе уточнили, что 64 беспилотников было уничтожено над территорией Волгоградской области, 38 – в Воронежской области, 14 – в Белгородской области, семь – над территорией Брянской областью, два – над Ростовской, один – над Курской областью.
"Сегодня ночью силы ПВО Министерства обороны РФ отразили массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области в Котовском, Городищенском, Калачевском районе и в южной части г. Волгограда. Большая часть БПЛА была перехвачена и нейтрализована", – прокомментировал ситуацию в регионе губернатор Андрей Бочаров.
Он добавил, что в результате падения обломков беспилотника загорелся камыш на территории Красноармейского района, возгорание было оперативно потушено. Пострадавших и повреждений объектов нет, уточнил Бочаров.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе Валуйки в результате падения беспилотника загорелась сухая трава — пожарные расчёты на месте занимаются ликвидацией очагов возгорания.
"В селе Муром Шебекинского округа с беспилотника сброшены два взрывных устройства, в результате чего в одном частном доме повреждено остекление, во втором — пробита кровля. В селе Тишанка Волоконовского района в результате сброса взрывного устройства с дрона повреждены частное домовладение и надворная постройка", – написал Гладков в своем телеграм-канале.
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