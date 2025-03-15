https://ukraina.ru/20250315/1061816339.html

Силы ПВО уничтожили 126 беспилотников на шестью регионами России – Минобороны

Силы ПВО уничтожили 126 беспилотников на шестью регионами России – Минобороны - 15.03.2025 Украина.ру

Силы ПВО уничтожили 126 беспилотников на шестью регионами России – Минобороны

В течении ночи 15 марта расчеты ПВО ВС РФ уничтожили 126 украинских БПЛА над шестью регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ

2025-03-15T09:36

2025-03-15T09:36

2025-03-15T09:37

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В пресс-службе уточнили, что 64 беспилотников было уничтожено над территорией Волгоградской области, 38 – в Воронежской области, 14 – в Белгородской области, семь – над территорией Брянской областью, два – над Ростовской, один – над Курской областью."Сегодня ночью силы ПВО Министерства обороны РФ отразили массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области в Котовском, Городищенском, Калачевском районе и в южной части г. Волгограда. Большая часть БПЛА была перехвачена и нейтрализована", – прокомментировал ситуацию в регионе губернатор Андрей Бочаров.Он добавил, что в результате падения обломков беспилотника загорелся камыш на территории Красноармейского района, возгорание было оперативно потушено. Пострадавших и повреждений объектов нет, уточнил Бочаров.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе Валуйки в результате падения беспилотника загорелась сухая трава — пожарные расчёты на месте занимаются ликвидацией очагов возгорания."В селе Муром Шебекинского округа с беспилотника сброшены два взрывных устройства, в результате чего в одном частном доме повреждено остекление, во втором — пробита кровля. В селе Тишанка Волоконовского района в результате сброса взрывного устройства с дрона повреждены частное домовладение и надворная постройка", – написал Гладков в своем телеграм-канале.Также на тему атак БПЛА в новостях: ВСУ ударили по Москве дронами, "собранными на коленке" — SHOT на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250311/1061711708.html

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новости, россия, волгоградская область, андрей бочаров, вячеслав гладков, белгородская область, бпла, беспилотники, сво, дроны, атака, брянская область, ростовская область, спецоперация