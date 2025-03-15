После отступления под Суджей у ВСУ нет возможности выстроить оборону — Рамм
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
Выстраивать оборону по линии "Казачья Локня — Заолешенка — Суджа — Замостье" для украинских подразделений не представляется возможным. Российские войска уже обходят Казачью Локню и подходят к Заоолешенке. “Как можно выстроить оборону, когда у тебя противник в тылу?”
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм.
“Почему обвалилась Малая Локня? Потому что мы работали по двум трассам от Суджи: на Курск и на Малую Локню. То есть мы постепенно лишали снабжения северную и северо-западную группировку ВСУ, поэтому все так хорошо получилось”, — объяснил Рамм.
То есть ВС РФ еще на вышли к этой транспортной артерии, а враг уже разбит, все свои основные задачи они выполнили, резюмировал эксперт.
13 марта, 12:21Суджа полностью зачищена: Поддубный вернулся на место, где на него покушались️Минобороны сообщило об освобождении Суджи в Курской области, а также населенных пунктов Меловой и Подол в Курской области. При этом украинское командование по своей старой традиции опровергает свершившийся факт