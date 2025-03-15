https://ukraina.ru/20250315/1061750386.html

После отступления под Суджей у ВСУ нет возможности выстроить оборону — Рамм

После отступления под Суджей у ВСУ нет возможности выстроить оборону — Рамм - 15.03.2025 Украина.ру

После отступления под Суджей у ВСУ нет возможности выстроить оборону — Рамм

Выстраивать оборону по линии "Казачья Локня — Заолешенка — Суджа — Замостье" для украинских подразделений не представляется возможным. Российские войска уже обходят Казачью Локню и подходят к Заоолешенке. “Как можно выстроить оборону, когда у тебя противник в тылу?”

2025-03-15T12:30

2025-03-15T12:30

2025-03-15T12:30

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм.То есть ВС РФ еще на вышли к этой транспортной артерии, а враг уже разбит, все свои основные задачи они выполнили, резюмировал эксперт.Полный текст интервью Алексея Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне

https://ukraina.ru/20250313/1061769280.html

суджа

малая локня

курск

курская область

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2025

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новости, суджа, малая локня, курск, курская область, вооруженные силы украины, вс рф