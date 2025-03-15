После отступления под Суджей у ВСУ нет возможности выстроить оборону — Рамм - 15.03.2025 Украина.ру
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После отступления под Суджей у ВСУ нет возможности выстроить оборону — Рамм
После отступления под Суджей у ВСУ нет возможности выстроить оборону — Рамм - 15.03.2025 Украина.ру
После отступления под Суджей у ВСУ нет возможности выстроить оборону — Рамм
Выстраивать оборону по линии "Казачья Локня — Заолешенка — Суджа — Замостье" для украинских подразделений не представляется возможным. Российские войска уже обходят Казачью Локню и подходят к Заоолешенке. “Как можно выстроить оборону, когда у тебя противник в тылу?”
2025-03-15T12:30
2025-03-15T12:30
новости
суджа
малая локня
курск
курская область
вооруженные силы украины
вс рф
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм.То есть ВС РФ еще на вышли к этой транспортной артерии, а враг уже разбит, все свои основные задачи они выполнили, резюмировал эксперт.Полный текст интервью Алексея Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне
https://ukraina.ru/20250313/1061769280.html
суджа
малая локня
курск
курская область
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, суджа, малая локня, курск, курская область, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Суджа, Малая Локня, Курск, Курская область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

После отступления под Суджей у ВСУ нет возможности выстроить оборону — Рамм

12:30 15.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
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Выстраивать оборону по линии "Казачья Локня — Заолешенка — Суджа — Замостье" для украинских подразделений не представляется возможным. Российские войска уже обходят Казачью Локню и подходят к Заоолешенке. “Как можно выстроить оборону, когда у тебя противник в тылу?”
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм.
“Почему обвалилась Малая Локня? Потому что мы работали по двум трассам от Суджи: на Курск и на Малую Локню. То есть мы постепенно лишали снабжения северную и северо-западную группировку ВСУ, поэтому все так хорошо получилось”, — объяснил Рамм.
То есть ВС РФ еще на вышли к этой транспортной артерии, а враг уже разбит, все свои основные задачи они выполнили, резюмировал эксперт.
Освобожденные села в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
13 марта, 12:21
Суджа полностью зачищена: Поддубный вернулся на место, где на него покушались️Минобороны сообщило об освобождении Суджи в Курской области, а также населенных пунктов Меловой и Подол в Курской области. При этом украинское командование по своей старой традиции опровергает свершившийся факт
Полный текст интервью Алексея Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне
 
НовостиСуджаМалая ЛокняКурскКурская областьВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
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Заголовок открываемого материала
13:13До полной ликвидации ВСУ: бойцы "Севера" освободили Заолешенку и Рубанщину в Курской области
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12:45Кнутов рассказал, что ВСУ пытались компенсировать за счет самой массированной атаки БПЛА
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12:30После отступления под Суджей у ВСУ нет возможности выстроить оборону — Рамм
12:15Нюансы. Что ответил Путин Трампу
12:15Куй железо, пока горячо: эксперт рассказал о дальнейших действиях ВС РФ под Суджей
11:50Кнутов объяснил, куда будет двигаться курская группировка ВС РФ после освобождения территорий России
11:45Появятся звоночки: Кашин о том, что станет предвестником урегулирования конфликта на Украине
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