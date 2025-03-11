"Азербайджанские авиалинии" задерживают рейсы в Москву из-за атаки украинских БПЛА - 11.03.2025 Украина.ру
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"Азербайджанские авиалинии" задерживают рейсы в Москву из-за атаки украинских БПЛА
"Азербайджанские авиалинии" задерживают рейсы в Москву из-за атаки украинских БПЛА - 11.03.2025 Украина.ру
"Азербайджанские авиалинии" задерживают рейсы в Москву из-за атаки украинских БПЛА
Из-за атаки украинских беспилотников на Москву и закрытия воздушного пространства над российской столицей авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" сообщила о задержках рейсов во Внуково и Домодедово. Об этом 11 марта сообщили представители авиакомпании.
2025-03-11T11:37
2025-03-11T11:37
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"В связи с закрытием воздушного пространства над Москвой наблюдаются задержки рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) по маршруту Баку-Москва - J2-807 (Внуково) и J2-181 (Домодедово). В целях обеспечения безопасности полетов AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией и будет регулярно информировать пассажиров о возможных изменениях", - сообщили в авиакомпании.Там также отметили, что пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются всем необходимым в соответствии с правилами авиакомпании.Во вторник Москва подверглась массированной атаке украинских БПЛА. Российская ПВО сбила более трёхсот дронов около трети из которых – в Московской области.Ранее, 25 декабря 2024 года самолёт авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" выполнял рейс из Баку и был вынужден отказаться от посадки в аэропорту Грозного, где была отмечена угроза атаки украинских БПЛА. Экипаж взял курс на аэропорт близ казахстанского города Актау, где лайнер потерпел крушение. Об этом сообщалось в публикации Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчёт по авиакатастрофе AZAL
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новости, москва, московская область, баку, внуково, домодедово, беспилотники, бпла, азербайджан, авиасообщение, авиакомпания
Новости, Москва, Московская область, Баку, Внуково, Домодедово, беспилотники, БПЛА, Азербайджан, авиасообщение, авиакомпания

"Азербайджанские авиалинии" задерживают рейсы в Москву из-за атаки украинских БПЛА

11:37 11.03.2025
 
© РИА Новости . Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкГорода Мира. Баку
Города Мира. Баку - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Мурад Оруджев
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Из-за атаки украинских беспилотников на Москву и закрытия воздушного пространства над российской столицей авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" сообщила о задержках рейсов во Внуково и Домодедово. Об этом 11 марта сообщили представители авиакомпании.
"В связи с закрытием воздушного пространства над Москвой наблюдаются задержки рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) по маршруту Баку-Москва - J2-807 (Внуково) и J2-181 (Домодедово). В целях обеспечения безопасности полетов AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией и будет регулярно информировать пассажиров о возможных изменениях", - сообщили в авиакомпании.
Там также отметили, что пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются всем необходимым в соответствии с правилами авиакомпании.
Во вторник Москва подверглась массированной атаке украинских БПЛА. Российская ПВО сбила более трёхсот дронов около трети из которых – в Московской области.
Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
10:36
91 беспилотник над Московской областью, 377 - над всей Россией: всё об украинской атаке БПЛАВ ночь на 11 марта произошла самая массированная атака БПЛА со стороны ВСУ за 2025 год. В Москву прилетели 74 дрона, они были уничтожены силами ПВО, Всего же в ночь на 11 марта надо территорией Росси было сбито 377 вражеских БПЛА
Ранее, 25 декабря 2024 года самолёт авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" выполнял рейс из Баку и был вынужден отказаться от посадки в аэропорту Грозного, где была отмечена угроза атаки украинских БПЛА. Экипаж взял курс на аэропорт близ казахстанского города Актау, где лайнер потерпел крушение. Об этом сообщалось в публикации Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчёт по авиакатастрофе AZAL
 
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