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"Азербайджанские авиалинии" задерживают рейсы в Москву из-за атаки украинских БПЛА

"Азербайджанские авиалинии" задерживают рейсы в Москву из-за атаки украинских БПЛА - 11.03.2025 Украина.ру

"Азербайджанские авиалинии" задерживают рейсы в Москву из-за атаки украинских БПЛА

Из-за атаки украинских беспилотников на Москву и закрытия воздушного пространства над российской столицей авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" сообщила о задержках рейсов во Внуково и Домодедово. Об этом 11 марта сообщили представители авиакомпании.

2025-03-11T11:37

2025-03-11T11:37

2025-03-11T11:37

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"В связи с закрытием воздушного пространства над Москвой наблюдаются задержки рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) по маршруту Баку-Москва - J2-807 (Внуково) и J2-181 (Домодедово). В целях обеспечения безопасности полетов AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией и будет регулярно информировать пассажиров о возможных изменениях", - сообщили в авиакомпании.Там также отметили, что пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются всем необходимым в соответствии с правилами авиакомпании.Во вторник Москва подверглась массированной атаке украинских БПЛА. Российская ПВО сбила более трёхсот дронов около трети из которых – в Московской области.Ранее, 25 декабря 2024 года самолёт авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" выполнял рейс из Баку и был вынужден отказаться от посадки в аэропорту Грозного, где была отмечена угроза атаки украинских БПЛА. Экипаж взял курс на аэропорт близ казахстанского города Актау, где лайнер потерпел крушение. Об этом сообщалось в публикации Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчёт по авиакатастрофе AZAL

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