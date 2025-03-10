Решение проблем участников СВО и их семей - один из приоритетов Путина - Песков - 10.03.2025 Украина.ру
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Решение проблем участников СВО и их семей - один из приоритетов Путина - Песков
Решение проблем участников СВО и их семей - один из приоритетов Путина - Песков - 10.03.2025 Украина.ру
Решение проблем участников СВО и их семей - один из приоритетов Путина - Песков
Для президента России решение проблем участников СВО и их семей входит в перечень приоритетов. Об этом 10 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
2025-03-10T14:19
2025-03-10T14:19
новости
россия
москва
владимир путин
дмитрий песков
администрация президента
сво
социальная политика
социальное государство
социальная справедливость
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"С утра сегодня президент подписал перечень поручений по результатам встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества", которая 6 марта состоялась в преддверии Международного женского дня", - сообщил Песков журналистам.Он отметил, что над подготовкой документов оперативно работали все подразделения администрации президента, а также статс-секретарь - замминистра обороны Анна Цивилева.Ранее, по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" президент России утвердил перечень своих поручений. В частности, Администрации президента совместно с фондом поручено обеспечить внесение изменений в президентский указ от 3 апреля 2023 года №232, предусматривающих распространение деятельности фонда на членов семей лиц, принимающих участие в СВО, а также пропавших без вести.Правительству России поручено установить отдельное направление поддержки ветеранов СВО в целях осуществления ими предпринимательской деятельности. При этом поручено увеличение финансирования программы государственной социальной помощи на основании социального контракта.Правительству РФ совместно с фондом "Защитники Отечества" поручено рассмотреть возможность распространения отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных для детей погибших (умерших) участников СВО, на их родных братьев и сестёр, не достигших возраста 18 лет, а также на неусыновлённых (неудочерённых) детей, воспитывавшихся в семье погибшего (умершего) участника спецоперации.Также правительству РФ совместно с "Паралимпийским комитетом России" и фондом "Защитники Отечества" поручено рассмотреть вопрос об организации новых форматов соревнований по следж-хоккею, боксу на колясках и другим видам спорта, включённым в программы Паралимпийских игр.Президент поручил Комиссии Государственного Совета по направлению "Государственное и муниципальное управление" совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации обобщить практику предоставления в субъектах мер социальной поддержки участникам СВО, членам их семей, членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции и разработать базовый стандарт предоставления региональных мер социальной поддержки указанным категориям граждан.Правительству Москвы президентом рекомендовано обеспечить всестороннюю поддержку Всероссийского патриотического фестиваля "Папа, я жду тебя дома!".Ранее, 6 марта Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" отметил, что встреча проходит в центре реабилитации фонда "Защитники Отечества" - одном из лучших центров в стране. Президент выслушал участников встречи и пообещал им помощь в решении насущных вопросов.Подробности в публикации России приходится жить и укреплять страну в условиях СВО - Путин
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новости, россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, администрация президента, сво, социальная политика, социальное государство, социальная справедливость, ветераны
Новости, Россия, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Администрация президента, СВО, социальная политика, социальное государство, социальная справедливость, ветераны

Решение проблем участников СВО и их семей - один из приоритетов Путина - Песков

14:19 10.03.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Президент Владимир Путин встретился с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества
© POOL
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Для президента России решение проблем участников СВО и их семей входит в перечень приоритетов. Об этом 10 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
"С утра сегодня президент подписал перечень поручений по результатам встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества", которая 6 марта состоялась в преддверии Международного женского дня", - сообщил Песков журналистам.
Он отметил, что над подготовкой документов оперативно работали все подразделения администрации президента, а также статс-секретарь - замминистра обороны Анна Цивилева.
"Президент работает в качестве одного из приоритетов над решением всех проблем, связанных с участниками СВО и их семей", - подчеркнул Песков.
Ранее, по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" президент России утвердил перечень своих поручений. В частности, Администрации президента совместно с фондом поручено обеспечить внесение изменений в президентский указ от 3 апреля 2023 года №232, предусматривающих распространение деятельности фонда на членов семей лиц, принимающих участие в СВО, а также пропавших без вести.
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Правительству России поручено установить отдельное направление поддержки ветеранов СВО в целях осуществления ими предпринимательской деятельности. При этом поручено увеличение финансирования программы государственной социальной помощи на основании социального контракта.
Правительству РФ совместно с фондом "Защитники Отечества" поручено рассмотреть возможность распространения отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных для детей погибших (умерших) участников СВО, на их родных братьев и сестёр, не достигших возраста 18 лет, а также на неусыновлённых (неудочерённых) детей, воспитывавшихся в семье погибшего (умершего) участника спецоперации.
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Также правительству РФ совместно с "Паралимпийским комитетом России" и фондом "Защитники Отечества" поручено рассмотреть вопрос об организации новых форматов соревнований по следж-хоккею, боксу на колясках и другим видам спорта, включённым в программы Паралимпийских игр.
Президент поручил Комиссии Государственного Совета по направлению "Государственное и муниципальное управление" совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации обобщить практику предоставления в субъектах мер социальной поддержки участникам СВО, членам их семей, членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции и разработать базовый стандарт предоставления региональных мер социальной поддержки указанным категориям граждан.
Правительству Москвы президентом рекомендовано обеспечить всестороннюю поддержку Всероссийского патриотического фестиваля "Папа, я жду тебя дома!".
Ранее, 6 марта Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" отметил, что встреча проходит в центре реабилитации фонда "Защитники Отечества" - одном из лучших центров в стране. Президент выслушал участников встречи и пообещал им помощь в решении насущных вопросов.
Подробности в публикации России приходится жить и укреплять страну в условиях СВО - Путин
 
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