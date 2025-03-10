https://ukraina.ru/20250310/1061675302.html

Решение проблем участников СВО и их семей - один из приоритетов Путина - Песков

Решение проблем участников СВО и их семей - один из приоритетов Путина - Песков - 10.03.2025 Украина.ру

Решение проблем участников СВО и их семей - один из приоритетов Путина - Песков

Для президента России решение проблем участников СВО и их семей входит в перечень приоритетов. Об этом 10 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

2025-03-10T14:19

2025-03-10T14:19

2025-03-10T14:19

новости

россия

москва

владимир путин

дмитрий песков

администрация президента

сво

социальная политика

социальное государство

социальная справедливость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061610081_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4a0d784f24cb857e4b5306773efd6fa0.jpg

"С утра сегодня президент подписал перечень поручений по результатам встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества", которая 6 марта состоялась в преддверии Международного женского дня", - сообщил Песков журналистам.Он отметил, что над подготовкой документов оперативно работали все подразделения администрации президента, а также статс-секретарь - замминистра обороны Анна Цивилева.Ранее, по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" президент России утвердил перечень своих поручений. В частности, Администрации президента совместно с фондом поручено обеспечить внесение изменений в президентский указ от 3 апреля 2023 года №232, предусматривающих распространение деятельности фонда на членов семей лиц, принимающих участие в СВО, а также пропавших без вести.Правительству России поручено установить отдельное направление поддержки ветеранов СВО в целях осуществления ими предпринимательской деятельности. При этом поручено увеличение финансирования программы государственной социальной помощи на основании социального контракта.Правительству РФ совместно с фондом "Защитники Отечества" поручено рассмотреть возможность распространения отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных для детей погибших (умерших) участников СВО, на их родных братьев и сестёр, не достигших возраста 18 лет, а также на неусыновлённых (неудочерённых) детей, воспитывавшихся в семье погибшего (умершего) участника спецоперации.Также правительству РФ совместно с "Паралимпийским комитетом России" и фондом "Защитники Отечества" поручено рассмотреть вопрос об организации новых форматов соревнований по следж-хоккею, боксу на колясках и другим видам спорта, включённым в программы Паралимпийских игр.Президент поручил Комиссии Государственного Совета по направлению "Государственное и муниципальное управление" совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации обобщить практику предоставления в субъектах мер социальной поддержки участникам СВО, членам их семей, членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции и разработать базовый стандарт предоставления региональных мер социальной поддержки указанным категориям граждан.Правительству Москвы президентом рекомендовано обеспечить всестороннюю поддержку Всероссийского патриотического фестиваля "Папа, я жду тебя дома!".Ранее, 6 марта Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" отметил, что встреча проходит в центре реабилитации фонда "Защитники Отечества" - одном из лучших центров в стране. Президент выслушал участников встречи и пообещал им помощь в решении насущных вопросов.Подробности в публикации России приходится жить и укреплять страну в условиях СВО - Путин

https://ukraina.ru/20250129/1060671920.html

https://ukraina.ru/20250115/1060291214.html

россия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, администрация президента, сво, социальная политика, социальное государство, социальная справедливость, ветераны