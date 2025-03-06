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Сколько беспилотников нужно военным России в сутки и заменят ли дроны привычную авиацию — Денис AsFPV
Сколько беспилотников нужно военным России в сутки и заменят ли дроны привычную авиацию — Денис AsFPV - 06.03.2025 Украина.ру
Сколько беспилотников нужно военным России в сутки и заменят ли дроны привычную авиацию — Денис AsFPV
Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко посетил центр FPV "Ангелы78" и поговорил с руководителем организации Денисом (позывной AsFPV) о российском преимуществе в дронах на оптоволокне, о способах подготовки операторов беспилотников и о роли современной авиации в боевых действиях
2025-03-06T09:24
2025-03-06T09:24
2025-03-06T09:24
видео
александр чаленко
россия
херсон
ссср
вооруженные силы украины
дроны
fpv-дрон
рэб
курская область
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00:34 – Сколько FPV-дронов нужно фронту в сутки?06:27 – Может ли БПЛА уничтожить танк? 11:37 – Как защититься от дрона с оптоволокном? 18:28 – Как готовят операторов беспилотников?
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, александр чаленко, россия, херсон, ссср, вооруженные силы украины, дроны, fpv-дрон, рэб, курская область, беспилотники, видео
Видео, Александр Чаленко, Россия, Херсон, СССР, Вооруженные силы Украины, дроны, fpv-дрон, РЭБ, Курская область, беспилотники
Сколько беспилотников нужно военным России в сутки и заменят ли дроны привычную авиацию — Денис AsFPV
Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко посетил центр FPV "Ангелы78" и поговорил с руководителем организации Денисом (позывной AsFPV) о российском преимуществе в дронах на оптоволокне, о способах подготовки операторов беспилотников и о роли современной авиации в боевых действиях
00:34 – Сколько FPV-дронов нужно фронту в сутки?
06:27 – Может ли БПЛА уничтожить танк?
11:37 – Как защититься от дрона с оптоволокном?
18:28 – Как готовят операторов беспилотников?