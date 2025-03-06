https://ukraina.ru/20250306/1061575076.html

Сколько беспилотников нужно военным России в сутки и заменят ли дроны привычную авиацию — Денис AsFPV

Сколько беспилотников нужно военным России в сутки и заменят ли дроны привычную авиацию — Денис AsFPV - 06.03.2025 Украина.ру

Сколько беспилотников нужно военным России в сутки и заменят ли дроны привычную авиацию — Денис AsFPV

Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко посетил центр FPV "Ангелы78" и поговорил с руководителем организации Денисом (позывной AsFPV) о российском преимуществе в дронах на оптоволокне, о способах подготовки операторов беспилотников и о роли современной авиации в боевых действиях

2025-03-06T09:24

2025-03-06T09:24

2025-03-06T09:24

видео

александр чаленко

россия

херсон

ссср

вооруженные силы украины

дроны

fpv-дрон

рэб

курская область

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00:34 – Сколько FPV-дронов нужно фронту в сутки?06:27 – Может ли БПЛА уничтожить танк? 11:37 – Как защититься от дрона с оптоволокном? 18:28 – Как готовят операторов беспилотников?

россия

херсон

ссср

курская область

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