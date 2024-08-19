"Помогает российским бойцам": Кадыров похвалил Маска за Starlink - 19.08.2024 Украина.ру
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"Помогает российским бойцам": Кадыров похвалил Маска за Starlink
"Помогает российским бойцам": Кадыров похвалил Маска за Starlink - 19.08.2024 Украина.ру
"Помогает российским бойцам": Кадыров похвалил Маска за Starlink
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале поблагодарил миллиардера Илона Маска за разработки, которые помогают российским бойцам
2024-08-19T15:07
2024-08-19T15:07
илон маск
новости
чечня
рамзан кадыров
связь
разработки
бойцы
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"Илон, не обращай внимания на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ. Не стоит на них отвлекаться, поверь мне. Лучше продолжай творить и достигать новые вершины. Нам твои разработки здорово помогают. Ты в любом случае молодец!", — написал он.Отдельно глава Чеченской Республики поблагодарил предпринимателя за терминалы связи Starlink.Так он отреагировал на комментарий Маска насчет автомобиля Cybertruck.На днях Кадыров опубликовал видео с Cybertruck, в багажнике которого установлен пулемет. Он назвал характеристики электропикапа отличными и пообещал отправить его в зону спецоперации. Глава Чечни поблагодарил Маска за электропикап и пригласил его посетить Грозный.После этого один из пользователей соцсети X задал Маску вопрос — почему тот "поставляет автомобили, готовые к использованию в военных целях", в страну под американскими санкциями.Маск в ответ опроверг предположение, что причастен к появлению Cybertruck у Кадырова и назвал СМИ лживыми.Подробнее о случившемся - в материале Маск отрицает, что подарил Кадырову кибертрак "Тесла" на сайте Украина.ру.
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илон маск, новости, чечня, рамзан кадыров, связь, разработки, бойцы
Илон Маск, Новости, Чечня, Рамзан Кадыров, связь, разработки, бойцы

"Помогает российским бойцам": Кадыров похвалил Маска за Starlink

15:07 19.08.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМероприятия в честь юбилея президента РФ В. Путина в Грозном
Мероприятия в честь юбилея президента РФ В. Путина в Грозном - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале поблагодарил миллиардера Илона Маска за разработки, которые помогают российским бойцам
"Илон, не обращай внимания на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ. Не стоит на них отвлекаться, поверь мне. Лучше продолжай творить и достигать новые вершины. Нам твои разработки здорово помогают. Ты в любом случае молодец!", — написал он.
Отдельно глава Чеченской Республики поблагодарил предпринимателя за терминалы связи Starlink.
"Скорость связи в зоне СВО вообще огонь! От бойцов отдельный респект!", — написал Кадыров.
Так он отреагировал на комментарий Маска насчет автомобиля Cybertruck.
На днях Кадыров опубликовал видео с Cybertruck, в багажнике которого установлен пулемет. Он назвал характеристики электропикапа отличными и пообещал отправить его в зону спецоперации. Глава Чечни поблагодарил Маска за электропикап и пригласил его посетить Грозный.
После этого один из пользователей соцсети X задал Маску вопрос — почему тот "поставляет автомобили, готовые к использованию в военных целях", в страну под американскими санкциями.
Маск в ответ опроверг предположение, что причастен к появлению Cybertruck у Кадырова и назвал СМИ лживыми.
Подробнее о случившемся - в материале Маск отрицает, что подарил Кадырову кибертрак "Тесла" на сайте Украина.ру.
 
Илон МаскНовостиЧечняРамзан Кадыровсвязьразработкибойцы
 
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