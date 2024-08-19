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"Помогает российским бойцам": Кадыров похвалил Маска за Starlink

"Помогает российским бойцам": Кадыров похвалил Маска за Starlink - 19.08.2024 Украина.ру

"Помогает российским бойцам": Кадыров похвалил Маска за Starlink

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале поблагодарил миллиардера Илона Маска за разработки, которые помогают российским бойцам

2024-08-19T15:07

2024-08-19T15:07

2024-08-19T15:07

илон маск

новости

чечня

рамзан кадыров

связь

разработки

бойцы

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"Илон, не обращай внимания на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ. Не стоит на них отвлекаться, поверь мне. Лучше продолжай творить и достигать новые вершины. Нам твои разработки здорово помогают. Ты в любом случае молодец!", — написал он.Отдельно глава Чеченской Республики поблагодарил предпринимателя за терминалы связи Starlink.Так он отреагировал на комментарий Маска насчет автомобиля Cybertruck.На днях Кадыров опубликовал видео с Cybertruck, в багажнике которого установлен пулемет. Он назвал характеристики электропикапа отличными и пообещал отправить его в зону спецоперации. Глава Чечни поблагодарил Маска за электропикап и пригласил его посетить Грозный.После этого один из пользователей соцсети X задал Маску вопрос — почему тот "поставляет автомобили, готовые к использованию в военных целях", в страну под американскими санкциями.Маск в ответ опроверг предположение, что причастен к появлению Cybertruck у Кадырова и назвал СМИ лживыми.Подробнее о случившемся - в материале Маск отрицает, что подарил Кадырову кибертрак "Тесла" на сайте Украина.ру.

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илон маск, новости, чечня, рамзан кадыров, связь, разработки, бойцы