"Когда пушки заткнулись". Что сегодня происходит в Донецке - 10.03.2025 Украина.ру
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"Когда пушки заткнулись". Что сегодня происходит в Донецке
"Когда пушки заткнулись". Что сегодня происходит в Донецке - 10.03.2025 Украина.ру
"Когда пушки заткнулись". Что сегодня происходит в Донецке
В Донецке тепло и почти не стреляют. На этом фоне проблемы, которые за три года по самым разным причинам решить не удалось, уже не бросаются в глаза, а прошибают с разбега черепную коробку
2025-03-10T13:21
2025-03-10T13:49
донецк
суджа
горловка
эксклюзив
геннадий алехин
россия
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"Жарко сегодня", - улыбается таксист, определяя куртку на заднее сиденье авто. Что ни говори, а весна в Донецк пришла неожиданно. Недели не прошло с тех пор, как я обморозил уши в лесочке под Суджей, а здесь и сейчас в футболке можно ходить. Благодать, конечно, хотя город, как и республика в целом, теперь выглядит еще более запущенным.- Опять бахнуло! Что-то оживились они, да? Уж не к празднику ли?- Они ж сейчас только высокоточным дотягиваются. Надо беречь. А ты не привык, что ли, к обстрелам?- Будешь смеяться, но я уже маленько отвык. Оно ж более или менее тихо было, а к хорошему привыкаешь быстро. А утром по Киевскому району прилетело и сейчас что-то весь день бахает.— Это ПВО. Расслабься.Пораскинув мозгами, я мысленно соглашаюсь с таксистом. Пусть время от времени в город и прилетает, но в отсутствие ударов стволки и РСЗО мы как-то быстро поверили, что Донецк теперь город тыловой. Даже на Петровке, которая от фронта не так чтобы прям далеко, я слегка удивляюсь, когда слышу разрыв. Не исключаю, что психика, изголодавшаяся по ощущению безопасности, отчаянно стремится верить в лучшее. Хотя, конечно, на фоне Горловки, где под обстрелами и ударами вражеских БПЛА ежедневно гибнут или теряют здоровье два-три человека, Донецку сегодня жаловаться грех.Донецк… что сказать о нем? Знаете, порою раненый боец способен тащить на адреналине товарища, которому сильнее досталось. Дотащит и с ног валится, поскольку организм все это время на пределе работал. И сейчас, по-моему, тот самый момент. Ведь на кураже не замечаешь ничего. Всегда есть проблемы и дела поважнее. А стихла канонада и уже не так просто мириться с окружающим бардаком.Горы мусора у дорог и во дворах, сгоревшие машины, граффити да реки на тротуарах. Разруха, которая не в головах, но вокруг. Центр города, куда гости наведываются, еще так-сяк держат в божеском виде, а вот на окраины не взглянешь без слез.Проблема с водой стоит все так же остро и все указывает на то, что мирного решения она не имеет в принципе. Но и военное – это совсем не гарантия, поскольку оценить состояние нитки "Северский Донец – Донбасс" сейчас невозможно, а бои в тех местах лютые.Что же имеем на сегодняшний день? По сути дела – идеальный шторм. Та артерия, которую так долго тянули с большой земли, ситуацию не выровняла, а это значит, что воду приходится включать и выключать раз в двое суток. А поскольку масштабных ремонтов водопроводной системы не было в принципе, трубы натурально рвутся под воздействием гидроударов. И чинить все это уже практически некому ввиду мобилизации, проблем с зарплатами и безопасностью, которые вымыли из народного хозяйства региона львиную долю специалистов. Потому и текут раз в два дня реки по улицам Кировского района. А вот из кранов не течет ничего.Тем временем Донецк уверенно превращается в средоточие рекламы интернет-ресурсов, где можно разжиться наркотиками. Остановки общественного транспорта, стены домов, подземные переходы и витрины магазинов. "Художники" отметились всюду. Впечатление такое, будто все торговцы запрещенными веществами съехались из ближайших регионов, чтобы попировать на теле едва живого Донецка. И почему бы не ехать? Денег тут крутится много, людей, которым необходима эмоциональная разгрузка, - не меньше. Главное – полиция войной занята.И вот уже в местных пабликах одно за другим идут видео, на которых догола раздетые люди мечутся по улицам и пугают народонаселение странными поступками. Как человек, который до войны писал на криминальные темы, подозреваю, что с повсеместной рекламой наркотиков, с которой никто особо не борется, эти перформансы как-то связаны.Всякое взаимодействие с государством здесь оставляет неприятное послевкусие, поскольку люди, которые на это государство работают, делятся на два типа: одни жилы рвут, чтобы поднять регион из разрухи, а другие свято веруют, что сам факт вхождения в состав России изменит жизнь к лучшему, а потому напрягаться решительно незачем. Потому где-то за три года прошли долгий путь, а где-то и конь не валялся. А ведь окончание переходного периода уже буквально вот-вот.И ведь нельзя сказать, что все и всюду плохо! Даже малыми силами коммунальщики стараются делать хоть что-то, бизнес вокруг себя территорию окультуривает, мобильные операторы наконец-то дают что-то похожее на сервис, а отделения "Сбера" в Донецке – это уже не фантастика. Просто фронт работ колоссален, а рабочих рук мало и далеко не все они растут из правильного места.О том, как проходит СВО - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта"
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Игорь Гомольский
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Украина.ру
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донецк, суджа, горловка, эксклюзив, геннадий алехин, россия
Донецк, Суджа, Горловка, Эксклюзив, Геннадий Алехин, Россия

"Когда пушки заткнулись". Что сегодня происходит в Донецке

13:21 10.03.2025 (обновлено: 13:49 10.03.2025)
 
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
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Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
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В Донецке тепло и почти не стреляют. На этом фоне проблемы, которые за три года по самым разным причинам решить не удалось, уже не бросаются в глаза, а прошибают с разбега черепную коробку
"Жарко сегодня", - улыбается таксист, определяя куртку на заднее сиденье авто. Что ни говори, а весна в Донецк пришла неожиданно. Недели не прошло с тех пор, как я обморозил уши в лесочке под Суджей, а здесь и сейчас в футболке можно ходить. Благодать, конечно, хотя город, как и республика в целом, теперь выглядит еще более запущенным.
- Опять бахнуло! Что-то оживились они, да? Уж не к празднику ли?
- Они ж сейчас только высокоточным дотягиваются. Надо беречь. А ты не привык, что ли, к обстрелам?
- Будешь смеяться, но я уже маленько отвык. Оно ж более или менее тихо было, а к хорошему привыкаешь быстро. А утром по Киевскому району прилетело и сейчас что-то весь день бахает.
— Это ПВО. Расслабься.
Пораскинув мозгами, я мысленно соглашаюсь с таксистом. Пусть время от времени в город и прилетает, но в отсутствие ударов стволки и РСЗО мы как-то быстро поверили, что Донецк теперь город тыловой. Даже на Петровке, которая от фронта не так чтобы прям далеко, я слегка удивляюсь, когда слышу разрыв. Не исключаю, что психика, изголодавшаяся по ощущению безопасности, отчаянно стремится верить в лучшее. Хотя, конечно, на фоне Горловки, где под обстрелами и ударами вражеских БПЛА ежедневно гибнут или теряют здоровье два-три человека, Донецку сегодня жаловаться грех.
Донецк… что сказать о нем? Знаете, порою раненый боец способен тащить на адреналине товарища, которому сильнее досталось. Дотащит и с ног валится, поскольку организм все это время на пределе работал. И сейчас, по-моему, тот самый момент. Ведь на кураже не замечаешь ничего. Всегда есть проблемы и дела поважнее. А стихла канонада и уже не так просто мириться с окружающим бардаком.
Горы мусора у дорог и во дворах, сгоревшие машины, граффити да реки на тротуарах. Разруха, которая не в головах, но вокруг. Центр города, куда гости наведываются, еще так-сяк держат в божеском виде, а вот на окраины не взглянешь без слез.
Проблема с водой стоит все так же остро и все указывает на то, что мирного решения она не имеет в принципе. Но и военное – это совсем не гарантия, поскольку оценить состояние нитки "Северский Донец – Донбасс" сейчас невозможно, а бои в тех местах лютые.
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© Игорь Гомольский
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© Игорь Гомольский
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© Игорь Гомольский
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© Игорь Гомольский
Что же имеем на сегодняшний день? По сути дела – идеальный шторм. Та артерия, которую так долго тянули с большой земли, ситуацию не выровняла, а это значит, что воду приходится включать и выключать раз в двое суток. А поскольку масштабных ремонтов водопроводной системы не было в принципе, трубы натурально рвутся под воздействием гидроударов. И чинить все это уже практически некому ввиду мобилизации, проблем с зарплатами и безопасностью, которые вымыли из народного хозяйства региона львиную долю специалистов. Потому и текут раз в два дня реки по улицам Кировского района. А вот из кранов не течет ничего.
Тем временем Донецк уверенно превращается в средоточие рекламы интернет-ресурсов, где можно разжиться наркотиками. Остановки общественного транспорта, стены домов, подземные переходы и витрины магазинов. "Художники" отметились всюду. Впечатление такое, будто все торговцы запрещенными веществами съехались из ближайших регионов, чтобы попировать на теле едва живого Донецка. И почему бы не ехать? Денег тут крутится много, людей, которым необходима эмоциональная разгрузка, - не меньше. Главное – полиция войной занята.
Игорь Гомольский интервью - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября 2022, 12:31
Игорь Гомольский: кто он Донецкий журналист и блогер
И вот уже в местных пабликах одно за другим идут видео, на которых догола раздетые люди мечутся по улицам и пугают народонаселение странными поступками. Как человек, который до войны писал на криминальные темы, подозреваю, что с повсеместной рекламой наркотиков, с которой никто особо не борется, эти перформансы как-то связаны.
Всякое взаимодействие с государством здесь оставляет неприятное послевкусие, поскольку люди, которые на это государство работают, делятся на два типа: одни жилы рвут, чтобы поднять регион из разрухи, а другие свято веруют, что сам факт вхождения в состав России изменит жизнь к лучшему, а потому напрягаться решительно незачем. Потому где-то за три года прошли долгий путь, а где-то и конь не валялся. А ведь окончание переходного периода уже буквально вот-вот.
И ведь нельзя сказать, что все и всюду плохо! Даже малыми силами коммунальщики стараются делать хоть что-то, бизнес вокруг себя территорию окультуривает, мобильные операторы наконец-то дают что-то похожее на сервис, а отделения "Сбера" в Донецке – это уже не фантастика. Просто фронт работ колоссален, а рабочих рук мало и далеко не все они растут из правильного места.
О том, как проходит СВО - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта"
 
ДонецкСуджаГорловкаЭксклюзивГеннадий АлехинРоссия
 
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