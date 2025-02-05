Забирают деньги и водят под конвоем: Зеленский угрожает Данилко мобилизацией - SHOT - 05.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250205/1060830999.html
Забирают деньги и водят под конвоем: Зеленский угрожает Данилко мобилизацией - SHOT
Забирают деньги и водят под конвоем: Зеленский угрожает Данилко мобилизацией - SHOT - 05.02.2025 Украина.ру
Забирают деньги и водят под конвоем: Зеленский угрожает Данилко мобилизацией - SHOT
Телеграм-канал SHOT сообщает, что Офис Владимира Зеленского угрожает украинскому певцу Андрею Данилко, известному под творческим псевдонимом Верка Сердючка. Издание утверждает, что артисту разрешили выступать только на определенных концертах под страхом мобилизации
2025-02-05T11:23
2025-02-05T11:23
новости
россия
украина
сша
андрей данилко
верка сердючка
владимир зеленский
мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103200/04/1032000415_0:30:1302:762_1920x0_80_0_0_bcca3a693c9f481683dc00123e42e404.jpg.webp
Также издание уточнило, что Данилко может покидать страну лишь с разрешения минкульта, а полученные от выступлений средства должен перечислять в офис Зеленского, чтобы отработать "поддержку своей страны".По информации SHOT, эти "правила" действуют в отношении Данилко уже какое-то время, так как в последние месяцы артист озвучивал указанные условия ивент-менеджерам разных европейских стран.По данным канала, в 2023 году из-за этого был отменен частный тур Сердючки в США. Официальная причина - Данилко и его команда призывного возраста и подлежат мобилизации.Украинский артист Андрей Данилко заработал свою славу в Россию, однако он крайне агрессивно высказывается в адрес руководства РФ и россиян.В частности, его концерт в Амстердаме завершился тем, что артист спел песню "Геть з України, мос***ь некрасівий" ("Прочь из Украины, мос***ь некрасивый"), а выступление на онлайн-фестивале Atlas Online и вовсе обернулось антироссйиской вакханалией. Данилко пел "Раша гудбай", ругался матом и показывал оскорбительные жесты.А вот власти ОАЭ не стали мириться с таким поведением артиста и в феврале 2024 года пожизненно запретили Данилко въезд в свою страну за разжигание межнациональной розни на одном из его выступлений в Дубае.Финансовые потери несут и российские коллеги Данилко, предавшие Россию. Вот история одного из них: Смольянинов* обиделся, что Россия не умоляет его вернуться "на нормальные условия" - СМИ.
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103200/04/1032000415_0:0:1302:978_1920x0_80_0_0_b2d845230f8e9847daff5429c80d3da4.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, сша, андрей данилко, верка сердючка, владимир зеленский, мобилизация
Новости, Россия, Украина, США, Андрей Данилко, Верка Сердючка, Владимир Зеленский, мобилизация

Забирают деньги и водят под конвоем: Зеленский угрожает Данилко мобилизацией - SHOT

11:23 05.02.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк"Евровидение-2019". Репетиция финала, Данилко, Сердючка
Евровидение-2019. Репетиция финала, Данилко, Сердючка - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Телеграм-канал SHOT сообщает, что Офис Владимира Зеленского угрожает украинскому певцу Андрею Данилко, известному под творческим псевдонимом Верка Сердючка. Издание утверждает, что артисту разрешили выступать только на определенных концертах под страхом мобилизации
"Зеленский угрожает Верке Сердючке мобилизацией: артиста не выпускают из страны, разрешая выступать за границей лишь на концертах в поддержку Украины. И важная деталь: с певцом будет постоянно находиться прикомандированный человек. На всякий случай", - говорится в публикации канала.
Также издание уточнило, что Данилко может покидать страну лишь с разрешения минкульта, а полученные от выступлений средства должен перечислять в офис Зеленского, чтобы отработать "поддержку своей страны".
По информации SHOT, эти "правила" действуют в отношении Данилко уже какое-то время, так как в последние месяцы артист озвучивал указанные условия ивент-менеджерам разных европейских стран.
По данным канала, в 2023 году из-за этого был отменен частный тур Сердючки в США. Официальная причина - Данилко и его команда призывного возраста и подлежат мобилизации.
Украинский артист Андрей Данилко заработал свою славу в Россию, однако он крайне агрессивно высказывается в адрес руководства РФ и россиян.
В частности, его концерт в Амстердаме завершился тем, что артист спел песню "Геть з України, мос***ь некрасівий" ("Прочь из Украины, мос***ь некрасивый"), а выступление на онлайн-фестивале Atlas Online и вовсе обернулось антироссйиской вакханалией. Данилко пел "Раша гудбай", ругался матом и показывал оскорбительные жесты.
А вот власти ОАЭ не стали мириться с таким поведением артиста и в феврале 2024 года пожизненно запретили Данилко въезд в свою страну за разжигание межнациональной розни на одном из его выступлений в Дубае.
Финансовые потери несут и российские коллеги Данилко, предавшие Россию. Вот история одного из них: Смольянинов* обиделся, что Россия не умоляет его вернуться "на нормальные условия" - СМИ.
 
НовостиРоссияУкраинаСШААндрей ДанилкоВерка СердючкаВладимир Зеленскиймобилизация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:23Нардеп Дубинский из Киевского СИЗО дал разоблачительно интервью о предательстве и подлости Зеленского
12:19МИД РФ напомнил о первопричине СВО и одобрил заявление Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО
12:05Журналистка из США, объявившая жену Макрона мужчиной, попросила убежище у Петра Толстого
11:29НКЦ по компьютерным инцидентам рассказал о деятельности проукраинских группировок
11:23Забирают деньги и водят под конвоем: Зеленский угрожает Данилко мобилизацией - SHOT
11:09Не без скандала: команда Маска вскрыла "сердце" USAID
10:25Результат "превзойдет все ожидания": Трамп заявил о "конструктивных переговорах" с Россией и Украиной
09:35Агентство США по международному развитию превратилось в криминальную сеть - Володин
09:00Перекладывание ответственности на США, "политическое мошенничество". Главное на Украине на утро 5 февраля
08:09Главное за ночь 5 февраля
07:59Штурм Киева. Год 1919-й
07:00Евгений Норин: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию
06:45Спешат на смотрины в Вашингтон и пугают Запад Путиным во главе Украины. Чем занимается украинская элита
06:30Европейский перекрёсток. Почему воинственная Прибалтика закупается спичками и гречкой
06:20Экономика Украины и война: плач грантоедов, газовый кризис и конец льготной торговли с Евросоюзом
06:15"Удерживать город любой ценой": Алехин объяснил, почему ВСУ не считаются с потерями в Волчанске
06:00Путь на Великий Бурлук и Белый Колодезь: Ганчев рассказал о важном значении освобождения Двуречной
05:45Трагедия в Судже: журналист о том, почему Зеленский будет делать все, чтобы сорвать переговоры по Украине
05:30Слаженная работа "Севера": эксперт раскрыл, как экипажи танков Т-72 громят ВСУ под Липцами и Волчанском
05:15"Доверие рано или поздно вернется": Ганчев рассказал, как Харьковская ВГА поддерживает жителей региона
Лента новостейМолния