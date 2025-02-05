https://ukraina.ru/20250205/1060830999.html
Забирают деньги и водят под конвоем: Зеленский угрожает Данилко мобилизацией - SHOT
Забирают деньги и водят под конвоем: Зеленский угрожает Данилко мобилизацией - SHOT - 05.02.2025 Украина.ру
Забирают деньги и водят под конвоем: Зеленский угрожает Данилко мобилизацией - SHOT
Телеграм-канал SHOT сообщает, что Офис Владимира Зеленского угрожает украинскому певцу Андрею Данилко, известному под творческим псевдонимом Верка Сердючка. Издание утверждает, что артисту разрешили выступать только на определенных концертах под страхом мобилизации
2025-02-05T11:23
2025-02-05T11:23
2025-02-05T11:23
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украина
сша
андрей данилко
верка сердючка
владимир зеленский
мобилизация
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Также издание уточнило, что Данилко может покидать страну лишь с разрешения минкульта, а полученные от выступлений средства должен перечислять в офис Зеленского, чтобы отработать "поддержку своей страны".По информации SHOT, эти "правила" действуют в отношении Данилко уже какое-то время, так как в последние месяцы артист озвучивал указанные условия ивент-менеджерам разных европейских стран.По данным канала, в 2023 году из-за этого был отменен частный тур Сердючки в США. Официальная причина - Данилко и его команда призывного возраста и подлежат мобилизации.Украинский артист Андрей Данилко заработал свою славу в Россию, однако он крайне агрессивно высказывается в адрес руководства РФ и россиян.В частности, его концерт в Амстердаме завершился тем, что артист спел песню "Геть з України, мос***ь некрасівий" ("Прочь из Украины, мос***ь некрасивый"), а выступление на онлайн-фестивале Atlas Online и вовсе обернулось антироссйиской вакханалией. Данилко пел "Раша гудбай", ругался матом и показывал оскорбительные жесты.А вот власти ОАЭ не стали мириться с таким поведением артиста и в феврале 2024 года пожизненно запретили Данилко въезд в свою страну за разжигание межнациональной розни на одном из его выступлений в Дубае.Финансовые потери несут и российские коллеги Данилко, предавшие Россию. Вот история одного из них: Смольянинов* обиделся, что Россия не умоляет его вернуться "на нормальные условия" - СМИ.
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новости, россия, украина, сша, андрей данилко, верка сердючка, владимир зеленский, мобилизация
Новости, Россия, Украина, США, Андрей Данилко, Верка Сердючка, Владимир Зеленский, мобилизация
Забирают деньги и водят под конвоем: Зеленский угрожает Данилко мобилизацией - SHOT
Телеграм-канал SHOT сообщает, что Офис Владимира Зеленского угрожает украинскому певцу Андрею Данилко, известному под творческим псевдонимом Верка Сердючка. Издание утверждает, что артисту разрешили выступать только на определенных концертах под страхом мобилизации
"Зеленский угрожает Верке Сердючке мобилизацией: артиста не выпускают из страны, разрешая выступать за границей лишь на концертах в поддержку Украины. И важная деталь: с певцом будет постоянно находиться прикомандированный человек. На всякий случай", - говорится в публикации канала.
Также издание уточнило, что Данилко может покидать страну лишь с разрешения минкульта, а полученные от выступлений средства должен перечислять в офис Зеленского, чтобы отработать "поддержку своей страны".
По информации SHOT, эти "правила" действуют в отношении Данилко уже какое-то время, так как в последние месяцы артист озвучивал указанные условия ивент-менеджерам разных европейских стран.
По данным канала, в 2023 году из-за этого был отменен частный тур Сердючки в США
. Официальная причина - Данилко и его команда призывного возраста и подлежат мобилизации.
Украинский артист Андрей Данилко
заработал свою славу в Россию
, однако он крайне агрессивно высказывается в адрес руководства РФ и россиян.
В частности, его концерт в Амстердаме завершился тем, что артист спел песню "Геть з України, мос***ь некрасівий" ("Прочь из Украины, мос***ь некрасивый"), а выступление на онлайн-фестивале Atlas Online и вовсе обернулось антироссйиской вакханалией. Данилко пел "Раша гудбай", ругался матом и показывал оскорбительные жесты.
А вот власти ОАЭ
не стали мириться с таким поведением артиста и в феврале 2024 года пожизненно запретили Данилко въезд в свою страну за разжигание межнациональной розни на одном из его выступлений в Дубае
.
Финансовые потери несут и российские коллеги Данилко, предавшие Россию. Вот история одного из них: Смольянинов* обиделся, что Россия не умоляет его вернуться "на нормальные условия" - СМИ.