https://ukraina.ru/20250225/1061337260.html

Энергетический развод: Литва начала демонтаж первой ЛЭП в сторону России

Энергетический развод: Литва начала демонтаж первой ЛЭП в сторону России - 25.02.2025 Украина.ру

Энергетический развод: Литва начала демонтаж первой ЛЭП в сторону России

Литва начала процесс ликвидации линий электропередач в сторону Калининградской области России. Всего за ближайшие 1,5 года в стране планируют снести 554 опоры и демонтировать порядка 230 километров проводов. Об этом 25 февраля сообщила литовская телерадиокомпания LRT со ссылкой на министра энергетики страны Жигимантаса Вайчюнаса

2025-02-25T10:58

2025-02-25T10:58

2025-02-25T10:58

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Издание привело также слова главы энергооператора Литвы Litgrid Рокаса Масюлиса, заявившего, что часть демонтированной инфраструктуры передадут Украине.Примерно две недели назад президент Литвы Гитанас Науседа попрощался в своих соцсетях с Россией и первым лидером СССР Владимиром Лениным (Ульяновым) во время выхода страны из электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ).Латвия, Литва и Эстония входили в единую электроэнергетическую систему БРЭЛЛ вместе с Белоруссией и Россией с 2001 года. Однако летом 2023-го Балтийские страны договорились покинуть систему, и в прошедшее воскресенье, 9 февраля, подключились в синхронный режим работы с сетью Европейского союза через Польшу.В МИД РФ назвали отключение стран Прибалтики от БРЭЛЛ их уничтожением.В субботу, 8 февраля, энергетическая система Калининградской области начала работу в автономном режиме после выхода из БРЭЛЛ стран Балтии. В настоящее время в регионе работают Калининградская ТЭЦ-2, а также четыре ТЭС: Маяковская, Талаховская, Прегольская и Приморская.Во вторник, 25 февраля, президент РФ Владимир Путин отметил, что Европа тысячелетиями привыкла чего-то требовать от своих вассалов, но теперь ситуация кардинально изменилась: Путин предложил ЕС посидеть дома и подумать над своим поведением.

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новости, россия, литва, калининградская область, владимир путин, гитанас науседа, владимир ленин (владимир ульянов), ес, электроэнергия, лэп