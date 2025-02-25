Энергетический развод: Литва начала демонтаж первой ЛЭП в сторону России - 25.02.2025 Украина.ру
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Энергетический развод: Литва начала демонтаж первой ЛЭП в сторону России
Энергетический развод: Литва начала демонтаж первой ЛЭП в сторону России - 25.02.2025 Украина.ру
Энергетический развод: Литва начала демонтаж первой ЛЭП в сторону России
Литва начала процесс ликвидации линий электропередач в сторону Калининградской области России. Всего за ближайшие 1,5 года в стране планируют снести 554 опоры и демонтировать порядка 230 километров проводов. Об этом 25 февраля сообщила литовская телерадиокомпания LRT со ссылкой на министра энергетики страны Жигимантаса Вайчюнаса
2025-02-25T10:58
2025-02-25T10:58
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Издание привело также слова главы энергооператора Литвы Litgrid Рокаса Масюлиса, заявившего, что часть демонтированной инфраструктуры передадут Украине.Примерно две недели назад президент Литвы Гитанас Науседа попрощался в своих соцсетях с Россией и первым лидером СССР Владимиром Лениным (Ульяновым) во время выхода страны из электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ).Латвия, Литва и Эстония входили в единую электроэнергетическую систему БРЭЛЛ вместе с Белоруссией и Россией с 2001 года. Однако летом 2023-го Балтийские страны договорились покинуть систему, и в прошедшее воскресенье, 9 февраля, подключились в синхронный режим работы с сетью Европейского союза через Польшу.В МИД РФ назвали отключение стран Прибалтики от БРЭЛЛ их уничтожением.В субботу, 8 февраля, энергетическая система Калининградской области начала работу в автономном режиме после выхода из БРЭЛЛ стран Балтии. В настоящее время в регионе работают Калининградская ТЭЦ-2, а также четыре ТЭС: Маяковская, Талаховская, Прегольская и Приморская.Во вторник, 25 февраля, президент РФ Владимир Путин отметил, что Европа тысячелетиями привыкла чего-то требовать от своих вассалов, но теперь ситуация кардинально изменилась: Путин предложил ЕС посидеть дома и подумать над своим поведением.
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новости, россия, литва, калининградская область, владимир путин, гитанас науседа, владимир ленин (владимир ульянов), ес, электроэнергия, лэп
Новости, Россия, Литва, Калининградская область, Владимир Путин, Гитанас Науседа, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), ЕС, электроэнергия, ЛЭП

Энергетический развод: Литва начала демонтаж первой ЛЭП в сторону России

10:58 25.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты Крыма
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Литва начала процесс ликвидации линий электропередач в сторону Калининградской области России. Всего за ближайшие 1,5 года в стране планируют снести 554 опоры и демонтировать порядка 230 километров проводов. Об этом 25 февраля сообщила литовская телерадиокомпания LRT со ссылкой на министра энергетики страны Жигимантаса Вайчюнаса

"Сегодня пятнадцатый день, когда мы работаем синхронно с сетями континентальной Европы. Символично, что сегодня начинается демонтаж линий электропередачи с Калининградом", - заявил Вайчюнас.

Издание привело также слова главы энергооператора Литвы Litgrid Рокаса Масюлиса, заявившего, что часть демонтированной инфраструктуры передадут Украине.
Примерно две недели назад президент Литвы Гитанас Науседа попрощался в своих соцсетях с Россией и первым лидером СССР Владимиром Лениным (Ульяновым) во время выхода страны из электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ).
10 февраля, 10:43
"Прощай, Россия, прощай, Ленин!": президент Литвы разомкнул электрокольцо с РоссиейПрезидент Литвы Гитанас Науседа попрощался с Россией и первым лидером СССР Владимиром Лениным (Ульяновым) во время выхода страны из электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ). Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в социальных сетях
Латвия, Литва и Эстония входили в единую электроэнергетическую систему БРЭЛЛ вместе с Белоруссией и Россией с 2001 года. Однако летом 2023-го Балтийские страны договорились покинуть систему, и в прошедшее воскресенье, 9 февраля, подключились в синхронный режим работы с сетью Европейского союза через Польшу.
В МИД РФ назвали отключение стран Прибалтики от БРЭЛЛ их уничтожением.
В субботу, 8 февраля, энергетическая система Калининградской области начала работу в автономном режиме после выхода из БРЭЛЛ стран Балтии. В настоящее время в регионе работают Калининградская ТЭЦ-2, а также четыре ТЭС: Маяковская, Талаховская, Прегольская и Приморская.
Во вторник, 25 февраля, президент РФ Владимир Путин отметил, что Европа тысячелетиями привыкла чего-то требовать от своих вассалов, но теперь ситуация кардинально изменилась: Путин предложил ЕС посидеть дома и подумать над своим поведением.
 
НовостиРоссияЛитваКалининградская областьВладимир ПутинГитанас НауседаВладимир Ленин (Владимир Ульянов)ЕСэлектроэнергияЛЭП
 
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