Энергетический развод: Литва начала демонтаж первой ЛЭП в сторону России
Литва начала процесс ликвидации линий электропередач в сторону Калининградской области России. Всего за ближайшие 1,5 года в стране планируют снести 554 опоры и демонтировать порядка 230 километров проводов. Об этом 25 февраля сообщила литовская телерадиокомпания LRT со ссылкой на министра энергетики страны Жигимантаса Вайчюнаса
"Сегодня пятнадцатый день, когда мы работаем синхронно с сетями континентальной Европы. Символично, что сегодня начинается демонтаж линий электропередачи с Калининградом", - заявил Вайчюнас.
Издание привело также слова главы энергооператора Литвы Litgrid Рокаса Масюлиса, заявившего, что часть демонтированной инфраструктуры передадут Украине.
Примерно две недели назад президент Литвы Гитанас Науседа попрощался в своих соцсетях с Россией и первым лидером СССР Владимиром Лениным (Ульяновым) во время выхода страны из электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ).
10 февраля, 10:43"Прощай, Россия, прощай, Ленин!": президент Литвы разомкнул электрокольцо с РоссиейПрезидент Литвы Гитанас Науседа попрощался с Россией и первым лидером СССР Владимиром Лениным (Ульяновым) во время выхода страны из электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ). Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в социальных сетях
Латвия, Литва и Эстония входили в единую электроэнергетическую систему БРЭЛЛ вместе с Белоруссией и Россией с 2001 года. Однако летом 2023-го Балтийские страны договорились покинуть систему, и в прошедшее воскресенье, 9 февраля, подключились в синхронный режим работы с сетью Европейского союза через Польшу.
В МИД РФ назвали отключение стран Прибалтики от БРЭЛЛ их уничтожением.
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Во вторник, 25 февраля, президент РФ Владимир Путин отметил, что Европа тысячелетиями привыкла чего-то требовать от своих вассалов, но теперь ситуация кардинально изменилась: Путин предложил ЕС посидеть дома и подумать над своим поведением.