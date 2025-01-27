Еврокомиссия, Венгрия и Словакия продолжат переговоры с Киевом о транзите газа в ЕС - 27.01.2025 Украина.ру
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Еврокомиссия, Венгрия и Словакия продолжат переговоры с Киевом о транзите газа в ЕС
Еврокомиссия, Венгрия и Словакия продолжат переговоры с Киевом о транзите газа в ЕС - 27.01.2025 Украина.ру
Еврокомиссия, Венгрия и Словакия продолжат переговоры с Киевом о транзите газа в ЕС
Еврокомиссия продолжит переговоры с руководством Украины о поставках природного газа в ЕС и включит в эти переговоры Венгрию и Словакию. Об этом 27 января сообщило Reuters.
2025-01-27T13:21
2025-01-27T13:21
новости
украина
венгрия
словакия
виктор орбан
владимир зеленский
ес
еврокомиссия
reuters
российский газ
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Информагенство сообщило о решении Еврокомиссии со ссылкой на заявление, которое было распространено неназванным дипломатом неназванной страны Евросоюза.В ней также отмечено, что Венгрия продолжает блокировать антироссийские санкции ЕС, продление которых должно быть принято единогласным голосованием до 31 января. На прошлой неделе венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что санкции наносят ущерб экономике его страны и что поставки газа через Украину должны возобновиться ради энергетической безопасности Евросоюза.Агентство напомнило, что поставки российского газа через Украину прекратились 1 января после истечения срока действия транзитного контракта. Словакия и Венгрия подталкивают ЕС к вмешательству для возобновления поставок по трубопроводу, сказано в публикации.В конце 2024 года Владимир Зеленский анонсировал прекращение поставок российского газа по наземному трубопроводу транзитом через Украину для потребителей ЕС. По этому маршруту обеспечивалось газоснабжение также Молдавии и Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).С января 2025 года поставки российского газа через Украину полностью заблокированы Киевом. При этом ЕС закупает российский газ из подводного газопровода "Турецкий поток" и импортирует российский СПГ.Ранее на эту тему: Еврокомиссия: импорт российского СПГ в ЕС растёт
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новости, украина, венгрия, словакия, виктор орбан, владимир зеленский, ес, еврокомиссия, reuters, российский газ, энергетика, турецкий поток, антироссийские санкции
Новости, Украина, Венгрия, Словакия, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, ЕС, Еврокомиссия, Reuters, российский газ, энергетика, турецкий поток, антироссийские санкции

Еврокомиссия, Венгрия и Словакия продолжат переговоры с Киевом о транзите газа в ЕС

13:21 27.01.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗапуск газоснабжения в деревнях Новосибирской области
Запуск газоснабжения в деревнях Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Еврокомиссия продолжит переговоры с руководством Украины о поставках природного газа в ЕС и включит в эти переговоры Венгрию и Словакию. Об этом 27 января сообщило Reuters.
Информагенство сообщило о решении Еврокомиссии со ссылкой на заявление, которое было распространено неназванным дипломатом неназванной страны Евросоюза.
"Заявление было зачитано послам ЕС в понедельник утром перед встречей министров иностранных дел, на которой будет обсуждаться продление санкций против России, которые должны продлеваться каждые шесть месяцев", - сказано в публикации.
В ней также отмечено, что Венгрия продолжает блокировать антироссийские санкции ЕС, продление которых должно быть принято единогласным голосованием до 31 января. На прошлой неделе венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что санкции наносят ущерб экономике его страны и что поставки газа через Украину должны возобновиться ради энергетической безопасности Евросоюза.
"Комиссия готова продолжить переговоры с Украиной о поставках в Европу через газопроводную систему Украины, — говорится в заявлении ЕК. - Комиссия готова включить Венгрию в этот процесс вместе со Словакией".
Агентство напомнило, что поставки российского газа через Украину прекратились 1 января после истечения срока действия транзитного контракта. Словакия и Венгрия подталкивают ЕС к вмешательству для возобновления поставок по трубопроводу, сказано в публикации.
Дмитрий Гусев интервью
22 января, 19:30
Дмитрий Гусев о том, что готовит Трамп для нефтяных рынков планеты и зачем России газопровод в Иран Для российской нефтяной промышленности и ее самостоятельности больше, чем американские и европейские санкции никто не сделал. Если бы санкций не было, мы не стали бы вводить импортозамещение и продолжили бы пользоваться иностранными технологиями.
В конце 2024 года Владимир Зеленский анонсировал прекращение поставок российского газа по наземному трубопроводу транзитом через Украину для потребителей ЕС. По этому маршруту обеспечивалось газоснабжение также Молдавии и Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
С января 2025 года поставки российского газа через Украину полностью заблокированы Киевом. При этом ЕС закупает российский газ из подводного газопровода "Турецкий поток" и импортирует российский СПГ.
Ранее на эту тему: Еврокомиссия: импорт российского СПГ в ЕС растёт
 
НовостиУкраинаВенгрияСловакияВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийЕСЕврокомиссияReutersроссийский газэнергетикатурецкий потокантироссийские санкции
 
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13:28За 40 лет Америка не выиграла ни одной войны, в которую "ввязалась": Вэнс подвел статистику
13:21Еврокомиссия, Венгрия и Словакия продолжат переговоры с Киевом о транзите газа в ЕС
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