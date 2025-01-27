Еврокомиссия, Венгрия и Словакия продолжат переговоры с Киевом о транзите газа в ЕС
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗапуск газоснабжения в деревнях Новосибирской области
Еврокомиссия продолжит переговоры с руководством Украины о поставках природного газа в ЕС и включит в эти переговоры Венгрию и Словакию. Об этом 27 января сообщило Reuters.
Информагенство сообщило о решении Еврокомиссии со ссылкой на заявление, которое было распространено неназванным дипломатом неназванной страны Евросоюза.
"Заявление было зачитано послам ЕС в понедельник утром перед встречей министров иностранных дел, на которой будет обсуждаться продление санкций против России, которые должны продлеваться каждые шесть месяцев", - сказано в публикации.
В ней также отмечено, что Венгрия продолжает блокировать антироссийские санкции ЕС, продление которых должно быть принято единогласным голосованием до 31 января. На прошлой неделе венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что санкции наносят ущерб экономике его страны и что поставки газа через Украину должны возобновиться ради энергетической безопасности Евросоюза.
"Комиссия готова продолжить переговоры с Украиной о поставках в Европу через газопроводную систему Украины, — говорится в заявлении ЕК. - Комиссия готова включить Венгрию в этот процесс вместе со Словакией".
Агентство напомнило, что поставки российского газа через Украину прекратились 1 января после истечения срока действия транзитного контракта. Словакия и Венгрия подталкивают ЕС к вмешательству для возобновления поставок по трубопроводу, сказано в публикации.
22 января, 19:30Дмитрий Гусев о том, что готовит Трамп для нефтяных рынков планеты и зачем России газопровод в Иран Для российской нефтяной промышленности и ее самостоятельности больше, чем американские и европейские санкции никто не сделал. Если бы санкций не было, мы не стали бы вводить импортозамещение и продолжили бы пользоваться иностранными технологиями.
В конце 2024 года Владимир Зеленский анонсировал прекращение поставок российского газа по наземному трубопроводу транзитом через Украину для потребителей ЕС. По этому маршруту обеспечивалось газоснабжение также Молдавии и Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
С января 2025 года поставки российского газа через Украину полностью заблокированы Киевом. При этом ЕС закупает российский газ из подводного газопровода "Турецкий поток" и импортирует российский СПГ.
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