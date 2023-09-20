Был чемпионом по боксу: на Украине ликвидирован идейный "азовец"* и его "коллеги" - 20.09.2023 Украина.ру
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Был чемпионом по боксу: на Украине ликвидирован идейный "азовец"* и его "коллеги"
Был чемпионом по боксу: на Украине ликвидирован идейный "азовец"* и его "коллеги" - 20.09.2023 Украина.ру
Был чемпионом по боксу: на Украине ликвидирован идейный "азовец"* и его "коллеги"
В субботу, 16 сентября, на луганском направлении российские силы уничтожили четверых боевиков "Азова"*, в том числе запорожского спортсмена Егора Рябченко. Эту информацию 20 сентября обнародовала Украинская федерация по тайскому боксу
2023-09-20T17:39
2023-09-20T17:39
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новости украины
"азов"
боевик
уничтожение
спортсмены
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Известно, что Рябченко был многократным чемпионом Запорожской области по таискому боксу Муай-Тай, серебряным призером Чемпионата Украины 2020 года, а с 2019-го - действующим судьей Запорожской области по тайскому боксу.Однако ринг Рябченко решил поменять на окопы по националистическим мотивам.Информация об уничтожении украинских нацистов и иностранных наемников приходит с фронта регулярно.Так, на днях стало известно об уничтожении в ходе СВО сержанта 131-го разведывательного батальона Андрея Орлова, которого лично благодарил "за работу" Владимир Зеленский.Еще двумя днями ранее российские военные уничтожили члена "Азова"*, бывшего профессионального спортсмена из Львова Юрия Мочульского.В пятницу, 8 сентября, пришла новость о ликвидации наемника из США - Джерико Скай Магаллона. Он был соучастником военного преступления - расстрела русских солдат в Петропавловке Харьковской области.В тот же день болгарские СМИ сообщили о смерти наемника из своей страны Евгения Бончева из 11-й бригады "Михаил Грушевский" Национальной гвардии Украины. Произошло это спустя полгода после того, как в зоне СВО ликвидировали его младшего брата.В понедельник, 18 сентября, в районе села Нескучное на Южнодонецком направлении был ликвидирован наемник "Грузинского легиона" Закро Шубитидзе.*Запрещенная в России террористическая организация.
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новости, новости украины, "азов", боевик, уничтожение, спортсмены
Новости, Новости Украины, "Азов", боевик, уничтожение, спортсмены

Был чемпионом по боксу: на Украине ликвидирован идейный "азовец"* и его "коллеги"

17:39 20.09.2023
 
© ria-m.tv
© ria-m.tv
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В субботу, 16 сентября, на луганском направлении российские силы уничтожили четверых боевиков "Азова"*, в том числе запорожского спортсмена Егора Рябченко. Эту информацию 20 сентября обнародовала Украинская федерация по тайскому боксу
Известно, что Рябченко был многократным чемпионом Запорожской области по таискому боксу Муай-Тай, серебряным призером Чемпионата Украины 2020 года, а с 2019-го - действующим судьей Запорожской области по тайскому боксу.
Однако ринг Рябченко решил поменять на окопы по националистическим мотивам.

"Егор Рябченко родился 17 декабря 1996 года и был единственным сыном в семье, в этом году должно было исполниться только 27 лет. Вся жизнь была впереди", - говорится в публикации спортивной федерации.

Информация об уничтожении украинских нацистов и иностранных наемников приходит с фронта регулярно.
Так, на днях стало известно об уничтожении в ходе СВО сержанта 131-го разведывательного батальона Андрея Орлова, которого лично благодарил "за работу" Владимир Зеленский.
Еще двумя днями ранее российские военные уничтожили члена "Азова"*, бывшего профессионального спортсмена из Львова Юрия Мочульского.
В пятницу, 8 сентября, пришла новость о ликвидации наемника из США - Джерико Скай Магаллона. Он был соучастником военного преступления - расстрела русских солдат в Петропавловке Харьковской области.
В тот же день болгарские СМИ сообщили о смерти наемника из своей страны Евгения Бончева из 11-й бригады "Михаил Грушевский" Национальной гвардии Украины. Произошло это спустя полгода после того, как в зоне СВО ликвидировали его младшего брата.
В понедельник, 18 сентября, в районе села Нескучное на Южнодонецком направлении был ликвидирован наемник "Грузинского легиона" Закро Шубитидзе.
12:19
В ходе СВО уничтожен "один из лучших бойцов" "Грузинского легиона"В районе села Нескучное на Южнодонецком направлении 18 сентября был ликвидирован наемник "Грузинского легиона" Закро Шубитидзе. В тот же день командир формирования Мамука Мамулашвили подтвердил факт смерти Шубитидзе в результате удара российской артиллерии
*Запрещенная в России террористическая организация.
 
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