Священников-террористов у нас ещё не было: Гаспарян о странностях в покушении на митрополита Тихона
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели.
00:24 – Итоги трёх лет СВО;
08:27 – О покушении на митрополита Тихона;
15:45 – О заявлениях Трампа;
21:03 – О волне восторгов по Трампу;
24:45 – Голосование в ООН и реакция на него.
*В материале упоминаются "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК), признанный в России НКО-иноагентом и запрещённой экстремистской организацией, а также "Голос Америки", включённый в российский реестр СМИ-иноагентов
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Вчера, 10:05Украинские паспорта и взрывчатка: среди тех, кто готовил покушение на митрополита, был его экс-помощникОдин из задержанных по делу о подготовке теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгия Шевкунова) - украинец Денис Попович - оказался бывшим помощником архиерея. Эту информацию обнародовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ