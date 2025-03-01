Священников-террористов у нас ещё не было: Гаспарян о странностях в покушении на митрополита Тихона - 01.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250301/1061460504.html
Священников-террористов у нас ещё не было: Гаспарян о странностях в покушении на митрополита Тихона
Священников-террористов у нас ещё не было: Гаспарян о странностях в покушении на митрополита Тихона - 01.03.2025 Украина.ру
Священников-террористов у нас ещё не было: Гаспарян о странностях в покушении на митрополита Тихона
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели. Украина.ру, 01.03.2025
2025-03-01T12:02
2025-03-01T12:02
видео
россия
украина
донецкая народная республика
армен гаспарян
дональд трамп
оон
общественная палата
рпц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/01/1061460375_10:0:1407:786_1920x0_80_0_0_9d82afb044edd3a74d3032ca35ce118c.png
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели.00:24 – Итоги трёх лет СВО; 08:27 – О покушении на митрополита Тихона; 15:45 – О заявлениях Трампа; 21:03 – О волне восторгов по Трампу; 24:45 – Голосование в ООН и реакция на него.*В материале упоминаются "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК), признанный в России НКО-иноагентом и запрещённой экстремистской организацией, а также "Голос Америки", включённый в российский реестр СМИ-иноагентов#Гаспарян #итоги #СВО #спецоперация #Украина #РФ #Россия #ДНР #президент #ЛНР #Донбасс #Путин #Зеленский #АТО #Пушилин #Кимаковский #восстановление #Трамп #США #Америка #USAID #Крым #Херсон #Тихон #Шевкунов #покушение #РПЦ #Навальный #Сретенский #Москва #измена #переговоры #мир #Афганистан #редкозёмы #РедкоземельныеМеталлы #ООН #Израиль #санкции #марафон #Майдан #Рада #ВСУ #президент ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен:Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
https://ukraina.ru/20250228/1061423881.html
россия
украина
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/01/1061460375_359:0:1407:786_1920x0_80_0_0_3e1e54a823ab4b6ceb3b6312148a0498.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, украина, донецкая народная республика, армен гаспарян, дональд трамп, оон, общественная палата, рпц
Видео, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Армен Гаспарян, Дональд Трамп, ООН, общественная палата, РПЦ

Священников-террористов у нас ещё не было: Гаспарян о странностях в покушении на митрополита Тихона

12:02 01.03.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели.
00:24 – Итоги трёх лет СВО;
08:27 – О покушении на митрополита Тихона;
15:45 – О заявлениях Трампа;
21:03 – О волне восторгов по Трампу;
24:45 – Голосование в ООН и реакция на него.
*В материале упоминаются "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК), признанный в России НКО-иноагентом и запрещённой экстремистской организацией, а также "Голос Америки", включённый в российский реестр СМИ-иноагентов
#Гаспарян #итоги #СВО #спецоперация #Украина #РФ #Россия #ДНР #президент #ЛНР #Донбасс #Путин #Зеленский #АТО #Пушилин #Кимаковский #восстановление #Трамп #США #Америка #USAID #Крым #Херсон #Тихон #Шевкунов #покушение #РПЦ #Навальный #Сретенский #Москва #измена #переговоры #мир #Афганистан #редкозёмы #РедкоземельныеМеталлы #ООН #Израиль #санкции #марафон #Майдан #Рада #ВСУ #президент
ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен:Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
- РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Вчера, 10:05
Украинские паспорта и взрывчатка: среди тех, кто готовил покушение на митрополита, был его экс-помощникОдин из задержанных по делу о подготовке теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгия Шевкунова) - украинец Денис Попович - оказался бывшим помощником архиерея. Эту информацию обнародовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ
 
ВидеоРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаАрмен ГаспарянДональд ТрампООНобщественная палатаРПЦ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:18Дипломатический Пёрл-Харбор. Первые и неочевидные выводы из скандала в Овальном кабинете
13:14Пентагон передаёт привет, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 1 марта
12:28New York Times: Трамп может запретить делиться разведданными с ВСУ
12:04"Не по нашему приглашению": в Германии открестились от гостей из "Азова"*
12:02Священников-террористов у нас ещё не было: Гаспарян о странностях в покушении на митрополита Тихона
11:32Кнайсль: Москве стоит потребовать от ЕС компенсацию за уход с рынка РФ
10:51Рубио: Европа хочет еще год войны
10:25Аннулируют ли США военную помощь Киеву? Слова и факты
10:02Под песню "Ленинграда": мировая реакция на скандал Зеленского и Трампа
09:53Шоу Зеленского в Овальном кабинете: украинцы готовятся к худшему. Главное на Украине на утро 1 марта
09:40Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома
08:30Фиктивное снижение цен на лекарства и ужесточение режима концлагеря. Что ожидает украинцев в марте
08:18Трамп не хочет быть проигравшим. Украинские эксперты и политики о будущем страны
08:15Назревающий котел под Курском и эфемерные победы под Покровском. Украинские эксперты о ситуации на фронте
08:00Курская авантюра ВСУ превратилась в вытянутый стакан: Копылов об обмене людей на пиар
07:59700 лет Московской митрополии: вклад Волыни в становление России
07:53"…У тебя нет козырей". США Зеленского породили, они его могут и прикончить
07:45В 2026 году война еще будет идти: Евсеев о перспективах завершения СВО
07:30Он не даст остановить войну: Лозанский о “безумном короле Киева”
07:15Будут цепляться за Юнаковку до последнего: военкор рассказал, как ВСУ могут помешать ВС РФ
Лента новостейМолния