https://ukraina.ru/20250301/1061460504.html

Священников-террористов у нас ещё не было: Гаспарян о странностях в покушении на митрополита Тихона

Священников-террористов у нас ещё не было: Гаспарян о странностях в покушении на митрополита Тихона - 01.03.2025 Украина.ру

Священников-террористов у нас ещё не было: Гаспарян о странностях в покушении на митрополита Тихона

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели. Украина.ру, 01.03.2025

2025-03-01T12:02

2025-03-01T12:02

2025-03-01T12:02

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донецкая народная республика

армен гаспарян

дональд трамп

оон

общественная палата

рпц

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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели.00:24 – Итоги трёх лет СВО; 08:27 – О покушении на митрополита Тихона; 15:45 – О заявлениях Трампа; 21:03 – О волне восторгов по Трампу; 24:45 – Голосование в ООН и реакция на него.*В материале упоминаются "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК), признанный в России НКО-иноагентом и запрещённой экстремистской организацией, а также "Голос Америки", включённый в российский реестр СМИ-иноагентов#Гаспарян #итоги #СВО #спецоперация #Украина #РФ #Россия #ДНР #президент #ЛНР #Донбасс #Путин #Зеленский #АТО #Пушилин #Кимаковский #восстановление #Трамп #США #Америка #USAID #Крым #Херсон #Тихон #Шевкунов #покушение #РПЦ #Навальный #Сретенский #Москва #измена #переговоры #мир #Афганистан #редкозёмы #РедкоземельныеМеталлы #ООН #Израиль #санкции #марафон #Майдан #Рада #ВСУ #президент ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен:Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, донецкая народная республика, армен гаспарян, дональд трамп, оон, общественная палата, рпц