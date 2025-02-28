https://ukraina.ru/20250228/1061448202.html

Военный контингент из Британии и Евросоюза на Украине: Литовкин о переговорах и гарантиях для России

Военный контингент из Британии и Евросоюза на Украине: Литовкин о переговорах и гарантиях для России - 28.02.2025 Украина.ру

Военный контингент из Британии и Евросоюза на Украине: Литовкин о переговорах и гарантиях для России

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал о том, как изменилась современная война и как на это повлиял опыт СВО. А также прокомментировал вероятность присутствия иностранного военного контингента на Украине в качестве гаранта безопасности

2025-02-28T16:41

2025-02-28T16:41

2025-02-28T16:41

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украина

британия

виктор литовкин

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война

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00:21 - СВО: спустя три года;08:00 - К чему приведут переговоры по Украине?12:00 - Иностранный военный контингент на Украине;17:45 - Необходимость генерального наступления

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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