Военный контингент из Британии и Евросоюза на Украине: Литовкин о переговорах и гарантиях для России - 28.02.2025 Украина.ру
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Военный контингент из Британии и Евросоюза на Украине: Литовкин о переговорах и гарантиях для России
Военный контингент из Британии и Евросоюза на Украине: Литовкин о переговорах и гарантиях для России - 28.02.2025 Украина.ру
Военный контингент из Британии и Евросоюза на Украине: Литовкин о переговорах и гарантиях для России
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал о том, как изменилась современная война и как на это повлиял опыт СВО. А также прокомментировал вероятность присутствия иностранного военного контингента на Украине в качестве гаранта безопасности
2025-02-28T16:41
2025-02-28T16:41
видео
украина
британия
виктор литовкин
ес
россия
сво
война
спецоперация
бпла
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00:21 - СВО: спустя три года;08:00 - К чему приведут переговоры по Украине?12:00 - Иностранный военный контингент на Украине;17:45 - Необходимость генерального наступления
украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, украина, британия, виктор литовкин, ес, россия, сво, война, спецоперация, бпла, беспилотники, дроны, наступление, переговоры, безопасность, киев, вашингтон, курск, владимир путин, великобритания, эммануэль макрон, владимир зеленский, экономика, сергей лавров, дипломатия, анкара, канада, видео
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Военный контингент из Британии и Евросоюза на Украине: Литовкин о переговорах и гарантиях для России

16:41 28.02.2025
 
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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал о том, как изменилась современная война и как на это повлиял опыт СВО. А также прокомментировал вероятность присутствия иностранного военного контингента на Украине в качестве гаранта безопасности
00:21 - СВО: спустя три года;
08:00 - К чему приведут переговоры по Украине?
12:00 - Иностранный военный контингент на Украине;
17:45 - Необходимость генерального наступления
 
ВидеоУкраинаБританияВиктор ЛитовкинЕСРоссияСВОвойнаСпецоперацияБПЛАбеспилотникидронынаступлениепереговорыбезопасностьКиевВашингтонКурскВладимир ПутинВеликобританияЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийэкономикаСергей ЛавровдипломатияАнкараКанада
 
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