https://ukraina.ru/20250228/1061448202.html
Военный контингент из Британии и Евросоюза на Украине: Литовкин о переговорах и гарантиях для России
Военный контингент из Британии и Евросоюза на Украине: Литовкин о переговорах и гарантиях для России - 28.02.2025 Украина.ру
Военный контингент из Британии и Евросоюза на Украине: Литовкин о переговорах и гарантиях для России
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал о том, как изменилась современная война и как на это повлиял опыт СВО. А также прокомментировал вероятность присутствия иностранного военного контингента на Украине в качестве гаранта безопасности
2025-02-28T16:41
2025-02-28T16:41
2025-02-28T16:41
видео
украина
британия
виктор литовкин
ес
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война
спецоперация
бпла
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00:21 - СВО: спустя три года;08:00 - К чему приведут переговоры по Украине?12:00 - Иностранный военный контингент на Украине;17:45 - Необходимость генерального наступления
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Военный контингент из Британии и Евросоюза на Украине: Литовкин о переговорах и гарантиях для России
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал о том, как изменилась современная война и как на это повлиял опыт СВО. А также прокомментировал вероятность присутствия иностранного военного контингента на Украине в качестве гаранта безопасности
00:21
- СВО: спустя три года;
08:00
- К чему приведут переговоры по Украине?
12:00
- Иностранный военный контингент на Украине;
17:45
- Необходимость генерального наступления