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Позиция России по договору СНВ с США ясна и неизменна – Шойгу
Позиция России по договору СНВ с США ясна и неизменна – Шойгу - 27.02.2025 Украина.ру
Позиция России по договору СНВ с США ясна и неизменна – Шойгу
Москва сохраняет прежние подходы к проблеме действия договора о стратегических наступательных вооружениях. Об этом заявил журналистам секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
2025-02-27T12:48
2025-02-27T12:48
2025-02-27T12:48
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Механизм обеспечения международной безопасности сложен и поэтому требует постоянного внимания, постоянной заботы, сказал глава российского Совбеза.Как сообщает РИА Новости, секретарь Совбез России также высказался по другим проблемным вопросам международной повестки.Ранее, 19 февраля президент России Владимир Путин в общении с прессой также упомянул договор о СНВ в контексте начавшихся в Саудовской Аравии переговоров дипломатов России и США. Российский лидер напомнил, что в феврале 2026 года, заканчивается действие договора об ограничении стратегических наступательных вооружений.Подробности в публикации "Истерика неуместна": Путин напомнил о шансах ЕС обсудить с США украинскую проблему
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новости, россия, сша, сергей шойгу, владимир путин, джо байден, совбез, снв-3, международные отношения, международная политика, дипломатические отношения
Новости, Россия, США, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Джо Байден, Совбез, СНВ-3, международные отношения, Международная политика, дипломатические отношения
Позиция России по договору СНВ с США ясна и неизменна – Шойгу
Москва сохраняет прежние подходы к проблеме действия договора о стратегических наступательных вооружениях. Об этом заявил журналистам секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
Механизм обеспечения международной безопасности сложен и поэтому требует постоянного внимания, постоянной заботы, сказал глава российского Совбеза.
"Напомню вам о том, что он относится, кстати сказать, к безопасности, в том числе, по соглашению по стратегическим ядерным силам. Он (договор СНВ – ред.) закончит свое действие через год. Что дальше? Продлевать это, делать новое. Здесь, конечно, много вопросов, которые надо решать теперь уже с новой администрацией США. Естественно, наша позиция ясна, понятна, мы изложили ее еще тогда, когда администрация Байдена, не найдя другого выхода, продлила его действия на пять лет", - сказал Шойгу.
Как сообщает РИА Новости, секретарь Совбез
России также высказался по другим проблемным вопросам международной повестки.
Ранее, 19 февраля президент России Владимир Путин
в общении с прессой также упомянул договор о СНВ в контексте начавшихся в Саудовской Аравии
переговоров дипломатов России и США
. Российский лидер напомнил, что в феврале 2026 года, заканчивается действие договора об ограничении стратегических наступательных вооружений.