Власти Украины с 3 марта запрещают выезд за границу журналистам и художникам - 27.02.2025 Украина.ру
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Власти Украины с 3 марта запрещают выезд за границу журналистам и художникам
Власти Украины с 3 марта запрещают выезд за границу журналистам и художникам - 27.02.2025 Украина.ру
Власти Украины с 3 марта запрещают выезд за границу журналистам и художникам
В целях сокращения использования культурной дипломатии для незаконного выезда за границу гражданами Украины во время военного положения с 3 марта выдача разрешений на выезд приостанавливается. Об этом вечером 26 февраля сообщило министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.
2025-02-27T12:04
2025-02-27T12:04
новости
украина
госпогранслужба
сво
военное положение
мобилизация
культура
министерство культуры
журналисты
миграция
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Поводом для приостановления выдачи разрешений на выезд министерством названы многочисленные случаи, когда лица, получившие разрешение Госпогранслужбы для временного выезда за границу по письму содействия от министерства, не вернулись на Украину в установленные сроки."Для достижения правовой определенности в этом вопросе министерство еще в конце 2022 года инициировало изменения, минимизирующие использование целей культурной дипломатии для незаконного выезда за границу во время военного положения", - отметили чиновники.Предложенный министерством проект изменений регулирует вопрос требований для принятия решения о предоставлении письма содействия мужчинам призывного возраста, работающим в сферах культуры, информационной безопасности, стратегических коммуникаций и линейных аудиовизуальных медиа для их временного выезда за границу в период военного положения.Чиновники украинского министерства заверили, что осознают важность и необходимость постоянного международного культурного и медийного взаимодействия и сейчас работают над устранением "юридической неурегулированности".Проблему украинских невозвращенцев рассмотрел автор издания Украина.ру Павел Котов в публикации Праздники, мобилизация или невыносимая жизнь: украинцы бегут за границу рекордными темпами
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новости, украина, госпогранслужба, сво, военное положение, мобилизация, культура, министерство культуры, журналисты, миграция, бывший ссср, безвизовый режим, украина-ес, уклонисты
Новости, Украина, Госпогранслужба, СВО, военное положение, мобилизация, культура, Министерство культуры, журналисты, миграция, бывший СССР, безвизовый режим, Украина-ЕС, уклонисты

Власти Украины с 3 марта запрещают выезд за границу журналистам и художникам

12:04 27.02.2025
 
© Украина.руКоллаж: граница Украины, контроль
Коллаж: граница Украины, контроль - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Украина.ру
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В целях сокращения использования культурной дипломатии для незаконного выезда за границу гражданами Украины во время военного положения с 3 марта выдача разрешений на выезд приостанавливается. Об этом вечером 26 февраля сообщило министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.
Поводом для приостановления выдачи разрешений на выезд министерством названы многочисленные случаи, когда лица, получившие разрешение Госпогранслужбы для временного выезда за границу по письму содействия от министерства, не вернулись на Украину в установленные сроки.
"Для достижения правовой определенности в этом вопросе министерство еще в конце 2022 года инициировало изменения, минимизирующие использование целей культурной дипломатии для незаконного выезда за границу во время военного положения", - отметили чиновники.
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Предложенный министерством проект изменений регулирует вопрос требований для принятия решения о предоставлении письма содействия мужчинам призывного возраста, работающим в сферах культуры, информационной безопасности, стратегических коммуникаций и линейных аудиовизуальных медиа для их временного выезда за границу в период военного положения.
"В связи с этим с 3 марта 2025 года и нормативно-правового урегулирования этого вопроса министерство приостанавливает выдачу писем содействия в Государственную пограничную службу Украины по выезду указанной категории лиц за пределы государственной границы", - сказано в официальном сообщении.
Чиновники украинского министерства заверили, что осознают важность и необходимость постоянного международного культурного и медийного взаимодействия и сейчас работают над устранением "юридической неурегулированности".
Проблему украинских невозвращенцев рассмотрел автор издания Украина.ру Павел Котов в публикации Праздники, мобилизация или невыносимая жизнь: украинцы бегут за границу рекордными темпами
 
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