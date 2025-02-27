https://ukraina.ru/20250227/1061396037.html

Власти Украины с 3 марта запрещают выезд за границу журналистам и художникам

Власти Украины с 3 марта запрещают выезд за границу журналистам и художникам - 27.02.2025 Украина.ру

Власти Украины с 3 марта запрещают выезд за границу журналистам и художникам

В целях сокращения использования культурной дипломатии для незаконного выезда за границу гражданами Украины во время военного положения с 3 марта выдача разрешений на выезд приостанавливается. Об этом вечером 26 февраля сообщило министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

2025-02-27T12:04

2025-02-27T12:04

2025-02-27T12:04

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украина

госпогранслужба

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военное положение

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Поводом для приостановления выдачи разрешений на выезд министерством названы многочисленные случаи, когда лица, получившие разрешение Госпогранслужбы для временного выезда за границу по письму содействия от министерства, не вернулись на Украину в установленные сроки."Для достижения правовой определенности в этом вопросе министерство еще в конце 2022 года инициировало изменения, минимизирующие использование целей культурной дипломатии для незаконного выезда за границу во время военного положения", - отметили чиновники.Предложенный министерством проект изменений регулирует вопрос требований для принятия решения о предоставлении письма содействия мужчинам призывного возраста, работающим в сферах культуры, информационной безопасности, стратегических коммуникаций и линейных аудиовизуальных медиа для их временного выезда за границу в период военного положения.Чиновники украинского министерства заверили, что осознают важность и необходимость постоянного международного культурного и медийного взаимодействия и сейчас работают над устранением "юридической неурегулированности".Проблему украинских невозвращенцев рассмотрел автор издания Украина.ру Павел Котов в публикации Праздники, мобилизация или невыносимая жизнь: украинцы бегут за границу рекордными темпами

https://ukraina.ru/20241205/1059439498.html

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новости, украина, госпогранслужба, сво, военное положение, мобилизация, культура, министерство культуры, журналисты, миграция, бывший ссср, безвизовый режим, украина-ес, уклонисты