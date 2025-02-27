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Бойцы из Якутии угнали у ВСУ танк Leopard - фото

Бойцы из Якутии угнали у ВСУ танк Leopard - фото - 27.02.2025 Украина.ру

Бойцы из Якутии угнали у ВСУ танк Leopard - фото

В иностранном сегменте сети завирусилось видео, записанное российскими бойцами из Якутии, снятое ими на угнанном у украинцев танке Leopard. Телеграм-канал "Военная хроника" обратил внимание на то, что машина целая и движется своим ходом, что исключает версию о подбитии или силовом захвате "кошки"

2025-02-27T10:19

2025-02-27T10:19

2025-02-27T10:19

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В ролике также видно, что шестеро российских штурмовиков сидят на башне танка под неповрежденным, обтянутым маскировочной сетью высоким "мангалом".СМИ также обратили внимание на то, что этот "мангал" немецкого танка по бокам усилен броневыми пластинами с бойницами в них. Такое укрепление делается для защиты десанта и верхней части башни от беспилотников и стрелкового оружия.Примерно неделю назад в районе населенного пункта Богатырь Донецкой Народной Республики (ДНР) была поражена другая "пятнистая" машина. ВСУ попытались спрятать свою 44-тонную "кошку" в одном из пустующих помещений, однако операторы FPV-дронов "Князь Вандал Новгородский" все равно обнаружили цель.Тогда же "Российская газета" опубликовала данные о том, что в зоне СВО уже уничтожено четырнадцать Leopard 1А5, что на один больше, чем число сожженных Leopard 2А6.В начале января авторы издания Украина.ру Василий Стоякин и Владимир Зотов проанализировали соотношение тсил Североатлантического альянса и России и пришли к выводу, что технической сфере НАТО значительно превосходит ВС РФ в том числе из-за зависимости российской ВПК от импортных комплектующих: Армии НАТО. Соотношение сил и угрозы.

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новости, якутия, россия, донецкая народная республика, василий стоякин, владимир зотов, вооруженные силы украины, нато, российская газета, вс рф, leopard-2 (танк), танки