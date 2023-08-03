https://ukraina.ru/20230803/1048463831.html

Дело о гибели Монастырского, преследование Дубинского. Итоги 3 августа на Украине

Дело о гибели Монастырского, преследование Дубинского. Итоги 3 августа на Украине - 03.08.2023 Украина.ру

Дело о гибели Монастырского, преследование Дубинского. Итоги 3 августа на Украине

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении должностным лицам ГСЧС, из-за действий которых 18 января 2023 года в авиакатастрофе погибло руководство МВД. У народного депутата Александра Дубинского провели обыск

2023-08-03T18:10

2023-08-03T18:10

2023-08-03T18:10

хроники

эксклюзив

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О подозрении должностным лицам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщила пресс-служба Госюро расследований."Работники ГБР сообщили о подозрении пяти должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Они нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство министерства внутренних дел. Летательный аппарат потерпел катастрофу 18 января 2023 года в Броварах", - отмечалось в сообщении.Среди лиц, которым сообщили о подозрении были: начальник Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины, и.о. командира части; заместитель командира по лётной подготовке; командир авиационной эскадрильи; начальник службы безопасности полётов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области."Следствие установило, что должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей", - подчеркнула пресс-служба ГБР.При этом она опубликовала записи разговоров пилотов."Густой туман. Туманчик такой плотный", - говорил один из лётчиков.Как напомнила пресс-служба ГБР, в январе 2023 года был запланирован визит руководства МВД Украины в Харьковскую и Днепропетровскую области.Несмотря на предостережения внутренних инструкций и требований законодательства, чиновники ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолёт, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области.В ГБР подчеркнули, что воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов."Во время подготовки к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности, о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары. Сам экипаж не имел соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. Однако, ни один из должностных лиц, ответственных за безопасность полетов его не отменил или не перенес вылет на позже, до момента благоприятных погодных условий. Из-за сложных погодных условий вертолёт вынужден был выполнять полёт на предельно низкой высоте которая даже меньше, чем высота зданий на маршруте движения. Командир экипажа увидел препятствие - многоэтажный дом и начал осуществлять маневр облета, однако резко поднялся вверх, потерял ориентировку в пространстве и во время завершения маневра, вследствие отсутствия необходимых навыков, допустил столкновение с землёй", - указали в ГБР.При падении вертолёт повредил детский сад, соседние здания и припаркованные авто.Также в ГБР напомнили, что кроме должностных лиц украинского МВД в авиакатастрофе погибли четыре женщины и малолетний ребенок, которые как раз пришли в садик. 31 человек, среди которых 13 детей, получили телесные повреждения различной степени тяжести.Должностным лицам Управления авиации ГСЧС и Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности полетов (безопасности движения воздушного транспорта), повлекшее гибель людей и большой материальный ущерб.Начальнику службы безопасности полётов этого же отряда сообщено о подозрении в служебной халатности. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет. В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.Преследование ДубинскогоСотрудники Службы безопасности Украины и Госбюро расследований провели обыски у народного депутата Александра Дубинского. Об этом сообщила пресс-служба ГБР, не назвав при этом депутата. Причина обысков — подделка документа при нахождении за границей. Депутат выехал за границу под предлогом сопроводить на лечение отца."Нардеп получил разрешение покинуть Украину под этим предлогом и покинул страну. В свою очередь отец самостоятельно, без сопровождения сына уехал за границу, а затем вернулся в Украину гораздо раньше, чем нардеп. ГБР выясняет, каким образом в период пребывания за границей нардеп смог подписывать и направлять официальные документы, в т.ч. в государственные органы, что может свидетельствовать об их подделке", - сообщило ГБР.Бюро опубликовало видео обыска, заблюрив лицо Дубинского.В конце июля украинские журналисты благодаря сторис девушки Дубинского в соцсетях выяснили, что народный депутат находится с ней в Барселоне. Девушка опубликовала фотографию ног Дубинского с узнаваемой татуировкой.Дубинский срочно был вынужден возвращаться на Украине. Позже, объясняя своё отсутствие в зале Верховной Рады депутат признал, что был за границей. Он подтвердил, что получил право на выезд из Украины для сопровождения отца в иностранную онкологическую клинику."В связи со сложным диагнозом и отсутствием возможности для лечения отца в Украине, мы вынуждены проводить часть анализов и терапии за рубежом. Для этого мы обратились в Минздрав со всеми подтверждающими документами и получили право выехать", — рассказал он.Уже 3 августа Дубинский прокомментировал обыски у него."Сегодня ОП (Офис президента — Ред.) в лице Зеленского, Ермака и их попричников в очередной раз продемонстрировал свой цинизм и аморальность. После данных мною свидетельских показаний в НАБУ по делу о госизмене Деркача и участия в этом деле высших должностных лиц государства, у меня были проведены незаконные обыски, целью которых является нахождение любого компромата, который может быть использован для моей дискредитации", - заявил народный депутат.Он заявил, что озвученные ГБР обвинения являются полностью надуманными и призваны прекратить его оппозиционную деятельность: "критику действующей власти в лице Зеленского, Ермака и их ручных чиновников, вскрытие многомиллиардных коррупционных схем на Большой Стройке, на проекте ДІЯ, на восстановлении Киевской области, вскрытие масштабных хищений средств НБУ управляемыми из ОП чиновниками"."Цинично вмешиваясь в личную жизнь моей семьи, негодяи из ОП пытаются закрыть мне рот, нарушая все мыслимые и немыслимые законные процессуальные нормы.Очевидно, что никакого другого серьёзного повода для политического преследования они не нашли и потому применили грязные провокации в своем фирменном стиле", - подчеркнул Дубинский.Он заявил, что будет отстаивать свою правоту в суде и продолжит деятельность, "направленную на вскрытие коррупционного спрута Зеленского и компании".Народного депутата Дубинского украинские СМИ считают близким к олигарху Игорю Коломойскому.

https://ukraina.ru/20230803/1048449783.html

https://ukraina.ru/20230803/1048441761.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив