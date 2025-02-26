Напавшим на консульство России в Марселе грозит до 15 лет - 26.02.2025 Украина.ру
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Напавшим на консульство России в Марселе грозит до 15 лет
Напавшим на консульство России в Марселе грозит до 15 лет - 26.02.2025 Украина.ру
Напавшим на консульство России в Марселе грозит до 15 лет
Напавшим на генконсульство России в Марселе французам грозит до 15 лет тюрьмы по двум статьям Уголовного кодекса Франции: изготовление взрывчатых веществ и порча имущества с использованием взрывчатых веществ. Об этом 26 февраля сообщило агентство РИА Новости
2025-02-26T15:33
2025-02-26T16:08
новости
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киев
консульство
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По информации издания, за производство "без разрешения взрывчатых или зажигательных устройств или веществ" во Франции предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет и штраф до 75 тысяч евро. За порчу чужого имущества дают 10 лет лишения свободы и штраф до 150 тысяч евро.В понедельник, 24 февраля, неизвестные бросили на территорию российского диппредставительства три бутылки с зажигательной смесью, две из которых взорвались.Вечером местная полиция задержала двух французских исследователей - инженера и химика во время их участия в манифестации в поддержку Киева в Марселе. Злоумышленники свою вину признали, уточнив, что изготовили взрывную смесь с содержанием азота. "Предполагаемые виновники, два исследователя CNRS, поддерживающие Киев и задержанные через несколько часов после того, как они бросили взрывоопасные бутылки в сады консульства России, признали вину", - сообщила французская газета Provence.Также российский генконсул сообщил, что один из напавших на консульство России в Марселе французов женат на украинке.Также в понедельник пресс-служба российской дипмиссии отметила, что российские дипломаты просили власти Франции усилить меры безопасности возле дипучреждений РФ еще до того, как было совершено нападение на генконсульство РФ в Марселе. Подробности - в материале Москва просила Париж принять меры еще до взрыва в Марселе.
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новости, франция, россия, киев, консульство, нападение
Новости, Франция, Россия, Киев, консульство, нападение

Напавшим на консульство России в Марселе грозит до 15 лет

15:33 26.02.2025 (обновлено: 16:08 26.02.2025)
 
© Генеральное консульство Российской Федерации в Марселе
© Генеральное консульство Российской Федерации в Марселе
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Напавшим на генконсульство России в Марселе французам грозит до 15 лет тюрьмы по двум статьям Уголовного кодекса Франции: изготовление взрывчатых веществ и порча имущества с использованием взрывчатых веществ. Об этом 26 февраля сообщило агентство РИА Новости
По информации издания, за производство "без разрешения взрывчатых или зажигательных устройств или веществ" во Франции предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет и штраф до 75 тысяч евро. За порчу чужого имущества дают 10 лет лишения свободы и штраф до 150 тысяч евро.
В понедельник, 24 февраля, неизвестные бросили на территорию российского диппредставительства три бутылки с зажигательной смесью, две из которых взорвались.
Вечером местная полиция задержала двух французских исследователей - инженера и химика во время их участия в манифестации в поддержку Киева в Марселе. Злоумышленники свою вину признали, уточнив, что изготовили взрывную смесь с содержанием азота.
"Предполагаемые виновники, два исследователя CNRS, поддерживающие Киев и задержанные через несколько часов после того, как они бросили взрывоопасные бутылки в сады консульства России, признали вину", - сообщила французская газета Provence.
Также российский генконсул сообщил, что один из напавших на консульство России в Марселе французов женат на украинке.
09:51
Двое французских ученых, симпатизирующих Украине, признали вину в нападении на консульство РФ в МарселеСвою вину по делу о нападении на консульство России в Марселе признали два исследователя из Национального центра научных исследований (CNRS) Франции. Об этом 26 февраля сообщила газета Provence
Также в понедельник пресс-служба российской дипмиссии отметила, что российские дипломаты просили власти Франции усилить меры безопасности возле дипучреждений РФ еще до того, как было совершено нападение на генконсульство РФ в Марселе. Подробности - в материале Москва просила Париж принять меры еще до взрыва в Марселе.
 
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