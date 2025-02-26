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Напавшим на консульство России в Марселе грозит до 15 лет

Напавшим на консульство России в Марселе грозит до 15 лет - 26.02.2025 Украина.ру

Напавшим на консульство России в Марселе грозит до 15 лет

Напавшим на генконсульство России в Марселе французам грозит до 15 лет тюрьмы по двум статьям Уголовного кодекса Франции: изготовление взрывчатых веществ и порча имущества с использованием взрывчатых веществ. Об этом 26 февраля сообщило агентство РИА Новости

2025-02-26T15:33

2025-02-26T15:33

2025-02-26T16:08

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По информации издания, за производство "без разрешения взрывчатых или зажигательных устройств или веществ" во Франции предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет и штраф до 75 тысяч евро. За порчу чужого имущества дают 10 лет лишения свободы и штраф до 150 тысяч евро.В понедельник, 24 февраля, неизвестные бросили на территорию российского диппредставительства три бутылки с зажигательной смесью, две из которых взорвались.Вечером местная полиция задержала двух французских исследователей - инженера и химика во время их участия в манифестации в поддержку Киева в Марселе. Злоумышленники свою вину признали, уточнив, что изготовили взрывную смесь с содержанием азота. "Предполагаемые виновники, два исследователя CNRS, поддерживающие Киев и задержанные через несколько часов после того, как они бросили взрывоопасные бутылки в сады консульства России, признали вину", - сообщила французская газета Provence.Также российский генконсул сообщил, что один из напавших на консульство России в Марселе французов женат на украинке.Также в понедельник пресс-служба российской дипмиссии отметила, что российские дипломаты просили власти Франции усилить меры безопасности возле дипучреждений РФ еще до того, как было совершено нападение на генконсульство РФ в Марселе. Подробности - в материале Москва просила Париж принять меры еще до взрыва в Марселе.

https://ukraina.ru/20250226/1061362095.html

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новости, франция, россия, киев, консульство, нападение