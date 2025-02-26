"Крайне высок риск лобового военного столкновения ядерных держав" - замглавы МИД РФ
Тяжелейший кризис международной безопасности с крайне высоким риском прямого военного столкновения ядерных держав констатировал замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин 25 февраля в Женеве "на полях" сегмента высокого уровня Конференции по разоружению.
В ходе переговоров российского дипломата с участниками мероприятия ООН состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся ситуации в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН). В частности, отметили в МИД РФ, обсуждались вопросы предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и международной информационной безопасности.
"К 80-летнему юбилею ООН мы подходим в условиях тяжелейшего кризиса в сфере международной безопасности. Ситуация деградирует удручающими темпами, крайне высок риск лобового военного столкновения ядерных держав. Почти повсеместно наблюдается рост напряженности и конфликтности", - сказал Вершинин, излагая позицию официальной Москвы.
Он сообщил коллегам, что гегемонистские амбиции одних государств сталкиваются со стремлением других к более справедливым, полицентричным основам международных отношений. В этом Москва видит причину скверной ситуации в международных отношениях.
"Со стороны тех, кто нацелен на глобальное доминирование, имеют место грубые нарушения принципа равной и неделимой безопасности, отказ признавать и учитывать коренные интересы других государств, подрыв былых договорённостей, попытки обрести неоспоримое военное превосходство. Это провоцирует другие страны на принятие компенсирующих мер", - констатировал замглавы МИД РФ.
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