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"Крайне высок риск лобового военного столкновения ядерных держав" - замглавы МИД РФ

"Крайне высок риск лобового военного столкновения ядерных держав" - замглавы МИД РФ - 26.02.2025 Украина.ру

"Крайне высок риск лобового военного столкновения ядерных держав" - замглавы МИД РФ

Тяжелейший кризис международной безопасности с крайне высоким риском прямого военного столкновения ядерных держав констатировал замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин 25 февраля в Женеве "на полях" сегмента высокого уровня Конференции по разоружению.

2025-02-26T14:27

2025-02-26T14:27

2025-02-26T14:27

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В ходе переговоров российского дипломата с участниками мероприятия ООН состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся ситуации в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН). В частности, отметили в МИД РФ, обсуждались вопросы предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и международной информационной безопасности.Он сообщил коллегам, что гегемонистские амбиции одних государств сталкиваются со стремлением других к более справедливым, полицентричным основам международных отношений. В этом Москва видит причину скверной ситуации в международных отношениях.Тем временем глава МИД РФ по итогам визита в Катар рассказал журналистам о проблемах глобальной политики. Подробности в публикации Украина, воинствующая Европа и русские редкоземы: основные заявления Лаврова по итогам визита в Катар

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