"Крайне высок риск лобового военного столкновения ядерных держав" - замглавы МИД РФ - 26.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250226/1061372695.html
"Крайне высок риск лобового военного столкновения ядерных держав" - замглавы МИД РФ
"Крайне высок риск лобового военного столкновения ядерных держав" - замглавы МИД РФ - 26.02.2025 Украина.ру
"Крайне высок риск лобового военного столкновения ядерных держав" - замглавы МИД РФ
Тяжелейший кризис международной безопасности с крайне высоким риском прямого военного столкновения ядерных держав констатировал замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин 25 февраля в Женеве "на полях" сегмента высокого уровня Конференции по разоружению.
2025-02-26T14:27
2025-02-26T14:27
новости
россия
москва
сергей вершинин
оон
мид рф
дипломатия
публичная дипломатия
дипломатические отношения
международные отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1a/1061373665_0:92:3100:1835_1920x0_80_0_0_2166a745b5148a9e37ced50cf82bab68.jpg
В ходе переговоров российского дипломата с участниками мероприятия ООН состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся ситуации в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН). В частности, отметили в МИД РФ, обсуждались вопросы предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и международной информационной безопасности.Он сообщил коллегам, что гегемонистские амбиции одних государств сталкиваются со стремлением других к более справедливым, полицентричным основам международных отношений. В этом Москва видит причину скверной ситуации в международных отношениях.Тем временем глава МИД РФ по итогам визита в Катар рассказал журналистам о проблемах глобальной политики. Подробности в публикации Украина, воинствующая Европа и русские редкоземы: основные заявления Лаврова по итогам визита в Катар
россия
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1a/1061373665_134:0:2850:2037_1920x0_80_0_0_4a9d3d2de73006713058dbe0fc84bd10.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, москва, сергей вершинин, оон, мид рф, дипломатия, публичная дипломатия, дипломатические отношения, международные отношения, международная политика, многополярный мир
Новости, Россия, Москва, Сергей Вершинин, ООН, МИД РФ, дипломатия, публичная дипломатия, дипломатические отношения, международные отношения, Международная политика, многополярный мир

"Крайне высок риск лобового военного столкновения ядерных держав" - замглавы МИД РФ

14:27 26.02.2025
 
© РИА Новости . Анастасия Петрова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Анастасия Петрова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Тяжелейший кризис международной безопасности с крайне высоким риском прямого военного столкновения ядерных держав констатировал замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин 25 февраля в Женеве "на полях" сегмента высокого уровня Конференции по разоружению.
В ходе переговоров российского дипломата с участниками мероприятия ООН состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся ситуации в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН). В частности, отметили в МИД РФ, обсуждались вопросы предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и международной информационной безопасности.
"К 80-летнему юбилею ООН мы подходим в условиях тяжелейшего кризиса в сфере международной безопасности. Ситуация деградирует удручающими темпами, крайне высок риск лобового военного столкновения ядерных держав. Почти повсеместно наблюдается рост напряженности и конфликтности", - сказал Вершинин, излагая позицию официальной Москвы.
Он сообщил коллегам, что гегемонистские амбиции одних государств сталкиваются со стремлением других к более справедливым, полицентричным основам международных отношений. В этом Москва видит причину скверной ситуации в международных отношениях.
"Со стороны тех, кто нацелен на глобальное доминирование, имеют место грубые нарушения принципа равной и неделимой безопасности, отказ признавать и учитывать коренные интересы других государств, подрыв былых договорённостей, попытки обрести неоспоримое военное превосходство. Это провоцирует другие страны на принятие компенсирующих мер", - констатировал замглавы МИД РФ.
Тем временем глава МИД РФ по итогам визита в Катар рассказал журналистам о проблемах глобальной политики. Подробности в публикации Украина, воинствующая Европа и русские редкоземы: основные заявления Лаврова по итогам визита в Катар
 
НовостиРоссияМоскваСергей ВершининООНМИД РФдипломатияпубличная дипломатиядипломатические отношениямеждународные отношенияМеждународная политикамногополярный мир
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:31Около Константинополя ВСУ разбились на "отряды смертников" — СМИ
16:17Диктатура по воле народа. Социологи заверяют Зеленского и весь мир, что он - не победим
16:08В Курской области для ВСУ уже готовится большой котел — Марочко
15:45Император под ударом. Неонацисты запретили Россию под Полтавой и приблизили денацификацию
15:38Когда закончится массовый завоз "иностранных специалистов"? Ищенко об историческом опыте России
15:33Напавшим на консульство России в Марселе грозит до 15 лет
15:24Загнется без ресурсов: Мирошник ответил, когда ждать истощение Украины
15:17Суд обязал администрацию Трампа спонсировать Киев
15:14Зеленский даже после стольких намеков не понял главного — Вэнс
15:04Линч хочет бабла срубить, Германия – вне игры, а США не заинтересованы. Что происходит с Северным потоком
14:55Путин продемонстрировал Трампу, чем США выгодно признание новых регионов
14:27"Крайне высок риск лобового военного столкновения ядерных держав" - замглавы МИД РФ
14:11Лавров: Евросоюзу пора перестать врать - Россия не блокирует переговоры по Украине
14:03Украина, воинствующая Европа и русские редкоземы: основные заявления Лаврова по итогам визита в Катар
14:00Трамп расставляет точки над "и", ВСУ опознают тела по Touch ID. Главное на 14:00 26 февраля
13:50РФ не рассматривает варианты размещения европейских миротворцев на Украине — Лавров
13:34Санкт-Петербургский горный университет поможет восстановить ДонНТУ
13:27Российские военные освободили Орловку и Погребки в Курской области — Минобороны
13:26Как Россия занимает высоты в Сумской области, чтобы похоронить бригады ВСУ под Курском - Евсеев
13:19Жога призвал сберечь полезные ископаемые Урала
Лента новостейМолния