https://ukraina.ru/20250226/1061372012.html

Украина, воинствующая Европа и русские редкоземы: основные заявления Лаврова по итогам визита в Катар

Украина, воинствующая Европа и русские редкоземы: основные заявления Лаврова по итогам визита в Катар - 26.02.2025 Украина.ру

Украина, воинствующая Европа и русские редкоземы: основные заявления Лаврова по итогам визита в Катар

Глава МИД РФ Сергей Лавров дал пресс-конференцию по итогам визита в Катар, на которой в том числе сказал о том, что подход Европы по Украине отражает намерение ЕС и дальше разжигать конфликт и пресекать попытки его успокоить. Об этом явственно сигналят новые крупные пакеты военной помощи Киеву и "штучки" вроде размещения западных военных на Украине

2025-02-26T14:03

2025-02-26T14:03

2025-02-26T14:03

новости

украина

россия

москва

сергей лавров

артем жога

мид

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/12/1061174133_101:0:2936:1595_1920x0_80_0_0_0279b71269608e2348a1fd320b5ce8bd.jpg

Глава российской дипломатии отметил, что мерой вроде отправки европейских миротворцев на Украину не отделаться, надо смотреть на первопричины конфликта. Лавров подчеркнул, что Россия не может рассматривать "никаких вариантов" размещения иностранных военных на Украине, остановки боевых действий по линии соприкосновения не будет, "у нас есть Конституция".Лавров добавил, что "то, что останется от Украины после завершения конфликта", "должно быть освобождено от расистских законов".Глава Российской дипломатии призвал европейцев перестать врать о том, что Москва якобы отказывается от переговоров по Украине. Он добавил, что анонсированная ранее встреча представителей России и США по вопросу работы посольств состоится в Стамбуле в четверг, 27 февраля.Коснулся Лавров и темы замороженных российских активов, отметив, что никаких конкретных разговоров об их возврате Москве не было. Также глава МИД заявил, что Москва хочет попросить Париж объяснить, в каком документе разрешается использовать прибыль с того, что было "своровано".Прокомментировал Лавров и тему приглашения к российским проектам по разработке редкоземельных металлов иностранных инвесторов. Глава МИД отметил, что их участие подразумевает всю территорию страны по Конституции.В то же время полномочный представитель президента России в Уральском Федеральном округе (УрФО) Артем Жога предложил избирательно подходить к допуску других стран к российским ресурсам: Жога призвал сберечь полезные ископаемые Урала.

https://ukraina.ru/20250226/1061364923.html

https://ukraina.ru/20250226/1061362841.html

украина

россия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, москва, сергей лавров, артем жога, мид, ес