Украина, воинствующая Европа и русские редкоземы: основные заявления Лаврова по итогам визита в Катар
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкП/к главы МИД РФ С. Лаврова по итогам переговоров делегаций РФ и США
Глава МИД РФ Сергей Лавров дал пресс-конференцию по итогам визита в Катар, на которой в том числе сказал о том, что подход Европы по Украине отражает намерение ЕС и дальше разжигать конфликт и пресекать попытки его успокоить. Об этом явственно сигналят новые крупные пакеты военной помощи Киеву и "штучки" вроде размещения западных военных на Украине
Глава российской дипломатии отметил, что мерой вроде отправки европейских миротворцев на Украину не отделаться, надо смотреть на первопричины конфликта. Лавров подчеркнул, что Россия не может рассматривать "никаких вариантов" размещения иностранных военных на Украине, остановки боевых действий по линии соприкосновения не будет, "у нас есть Конституция".
Лавров добавил, что "то, что останется от Украины после завершения конфликта", "должно быть освобождено от расистских законов".
"Там тоже люди остаются, которым удобнее даже разговаривать на русском и которые хотят сохранить традиции своих предков, воспитанных в русской культуре", - отметил глава МИД РФ.
Прокомментировал Лавров и тему приглашения к российским проектам по разработке редкоземельных металлов иностранных инвесторов. Глава МИД отметил, что их участие подразумевает всю территорию страны по Конституции.
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