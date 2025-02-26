Украина, воинствующая Европа и русские редкоземы: основные заявления Лаврова по итогам визита в Катар - 26.02.2025 Украина.ру
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Украина, воинствующая Европа и русские редкоземы: основные заявления Лаврова по итогам визита в Катар
Украина, воинствующая Европа и русские редкоземы: основные заявления Лаврова по итогам визита в Катар - 26.02.2025 Украина.ру
Украина, воинствующая Европа и русские редкоземы: основные заявления Лаврова по итогам визита в Катар
Глава МИД РФ Сергей Лавров дал пресс-конференцию по итогам визита в Катар, на которой в том числе сказал о том, что подход Европы по Украине отражает намерение ЕС и дальше разжигать конфликт и пресекать попытки его успокоить. Об этом явственно сигналят новые крупные пакеты военной помощи Киеву и "штучки" вроде размещения западных военных на Украине
2025-02-26T14:03
2025-02-26T14:03
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Глава российской дипломатии отметил, что мерой вроде отправки европейских миротворцев на Украину не отделаться, надо смотреть на первопричины конфликта. Лавров подчеркнул, что Россия не может рассматривать "никаких вариантов" размещения иностранных военных на Украине, остановки боевых действий по линии соприкосновения не будет, "у нас есть Конституция".Лавров добавил, что "то, что останется от Украины после завершения конфликта", "должно быть освобождено от расистских законов".Глава Российской дипломатии призвал европейцев перестать врать о том, что Москва якобы отказывается от переговоров по Украине. Он добавил, что анонсированная ранее встреча представителей России и США по вопросу работы посольств состоится в Стамбуле в четверг, 27 февраля.Коснулся Лавров и темы замороженных российских активов, отметив, что никаких конкретных разговоров об их возврате Москве не было. Также глава МИД заявил, что Москва хочет попросить Париж объяснить, в каком документе разрешается использовать прибыль с того, что было "своровано".Прокомментировал Лавров и тему приглашения к российским проектам по разработке редкоземельных металлов иностранных инвесторов. Глава МИД отметил, что их участие подразумевает всю территорию страны по Конституции.В то же время полномочный представитель президента России в Уральском Федеральном округе (УрФО) Артем Жога предложил избирательно подходить к допуску других стран к российским ресурсам: Жога призвал сберечь полезные ископаемые Урала.
https://ukraina.ru/20250226/1061364923.html
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новости, украина, россия, москва, сергей лавров, артем жога, мид, ес
Новости, Украина, Россия, Москва, Сергей Лавров, Артем Жога, МИД, ЕС

Украина, воинствующая Европа и русские редкоземы: основные заявления Лаврова по итогам визита в Катар

14:03 26.02.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкП/к главы МИД РФ С. Лаврова по итогам переговоров делегаций РФ и США
П/к главы МИД РФ С. Лаврова по итогам переговоров делегаций РФ и США - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Глава МИД РФ Сергей Лавров дал пресс-конференцию по итогам визита в Катар, на которой в том числе сказал о том, что подход Европы по Украине отражает намерение ЕС и дальше разжигать конфликт и пресекать попытки его успокоить. Об этом явственно сигналят новые крупные пакеты военной помощи Киеву и "штучки" вроде размещения западных военных на Украине
Глава российской дипломатии отметил, что мерой вроде отправки европейских миротворцев на Украину не отделаться, надо смотреть на первопричины конфликта. Лавров подчеркнул, что Россия не может рассматривать "никаких вариантов" размещения иностранных военных на Украине, остановки боевых действий по линии соприкосновения не будет, "у нас есть Конституция".
- РИА Новости, 1920, 26.02.2025
12:11
Economist назвал будущие пункты дислокации западных военных на УкраинеБританское издание Economist обнародовало информацию о том, где именно на территории Украины могут быть размещены западные военные
Лавров добавил, что "то, что останется от Украины после завершения конфликта", "должно быть освобождено от расистских законов".
"Там тоже люди остаются, которым удобнее даже разговаривать на русском и которые хотят сохранить традиции своих предков, воспитанных в русской культуре", - отметил глава МИД РФ.
Глава Российской дипломатии призвал европейцев перестать врать о том, что Москва якобы отказывается от переговоров по Украине. Он добавил, что анонсированная ранее встреча представителей России и США по вопросу работы посольств состоится в Стамбуле в четверг, 27 февраля.
Коснулся Лавров и темы замороженных российских активов, отметив, что никаких конкретных разговоров об их возврате Москве не было. Также глава МИД заявил, что Москва хочет попросить Париж объяснить, в каком документе разрешается использовать прибыль с того, что было "своровано".
Прокомментировал Лавров и тему приглашения к российским проектам по разработке редкоземельных металлов иностранных инвесторов. Глава МИД отметил, что их участие подразумевает всю территорию страны по Конституции.
Официальный визит президента РФ В. Путина в Аргентину - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
10:31
Киев отдаст так, а у России купим. Трамп решил вопрос с Зеленским и нацелился на российские редкозёмыПрезидент США дал новую пресс-конференцию в Белом доме, в ходе которой в очередной раз напомнил Киеву о долге за военную помощь, а также отметил, что Вашингтон намерен взять редкоземельные металлы и в России. Только на других основаниях
В то же время полномочный представитель президента России в Уральском Федеральном округе (УрФО) Артем Жога предложил избирательно подходить к допуску других стран к российским ресурсам: Жога призвал сберечь полезные ископаемые Урала.
 
НовостиУкраинаРоссияМоскваСергей ЛавровАртем ЖогаМИДЕС
 
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