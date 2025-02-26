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Санкт-Петербургский горный университет поможет восстановить ДонНТУ
Санкт-Петербургский горный университет поможет восстановить ДонНТУ - 26.02.2025 Украина.ру
Санкт-Петербургский горный университет поможет восстановить ДонНТУ
Третий корпус Донецкого национального технического университета (ДонНТУ) будет восстановлен совместно с Санкт-Петербургским горным университетом. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
2025-02-26T13:34
2025-02-26T13:34
2025-02-26T13:34
новости
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санкт-петербург
донецк
денис пушилин
владимир зеленский
восстановление донбасса
новые регионы
вуз
университет
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Глава ДНР отметил, что между СПбГУ и ДонНТУ сложились добрые партнерские отношения. Донецкие студенты приезжают учиться в Санкт-Петербург, а преподаватели там повышают квалификацию.Денис Пушилин выразил большую благодарность за тесное сотрудничество ректору братского вуза Владимиру Литвиненко.Глава республики сообщил, что вместе с ректором ДонНТУ Александром Аноприенко и делегацией из СПбГУ были определны этапы реконструкции корпуса донецкого вуза, поврежденного в результате украинской агрессии. Создается совместная рабочая группа для восстановления ДонНТУ.В донецком вузе ранее проинформировали, что что с 1 сентября 2024 года учебный процесс в ДонНТУ организован с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Сделано это с целью обеспечения безопасности учащихся.Накануне, 24 февраля Владимир Зеленский заявил о готовности "обменять" захваченные ВСУ территории Курской области на некие территории в зоне СВО. Позиция официальной Москвы по этому вопросу остаётся неизменной. Подробности в публикации Россия не торгует своими территориями и готова к мирным переговорам по Украине - Песков
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецкая народная республика, санкт-петербург, донецк, денис пушилин, владимир зеленский, восстановление донбасса, новые регионы, вуз, университет, гуманитарная помощь, гуманитарная политика, днр
Новости, Донецкая Народная Республика, Санкт-Петербург, Донецк, Денис Пушилин, Владимир Зеленский, восстановление Донбасса, Новые регионы, вуз, университет, гуманитарная помощь, гуманитарная политика, ДНР
Санкт-Петербургский горный университет поможет восстановить ДонНТУ
Третий корпус Донецкого национального технического университета (ДонНТУ) будет восстановлен совместно с Санкт-Петербургским горным университетом. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава ДНР отметил, что между СПбГУ и ДонНТУ сложились добрые партнерские отношения. Донецкие студенты приезжают учиться в Санкт-Петербург, а преподаватели там повышают квалификацию.
Денис Пушилин выразил
большую благодарность за тесное сотрудничество ректору братского вуза Владимиру Литвиненко.
Глава республики сообщил, что вместе с ректором ДонНТУ Александром Аноприенко и делегацией из СПбГУ были определны этапы реконструкции корпуса донецкого вуза, поврежденного в результате украинской агрессии. Создается совместная рабочая группа для восстановления ДонНТУ.
"Петербуржцы представили проект реконструкции, за основу фасада корпуса университета взят облик Мариинского дворца. Проект разработан в соответствии с архитектурной концепцией Донецка
. В планах не просто заново построить третий корпус, а вывести вуз на самый современный уровень, отвечающий высоким российским стандартам", - поделился подробностями глава ДНР.
В донецком вузе ранее проинформировали, что что с 1 сентября 2024 года учебный процесс в ДонНТУ организован с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Сделано это с целью обеспечения безопасности учащихся.
Накануне, 24 февраля Владимир Зеленский
заявил о готовности "обменять" захваченные ВСУ
территории Курской области
на некие территории в зоне СВО. Позиция официальной Москвы
по этому вопросу остаётся неизменной. Подробности в публикации Россия не торгует своими территориями и готова к мирным переговорам по Украине - Песков