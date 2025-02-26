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Санкт-Петербургский горный университет поможет восстановить ДонНТУ

Санкт-Петербургский горный университет поможет восстановить ДонНТУ - 26.02.2025 Украина.ру

Санкт-Петербургский горный университет поможет восстановить ДонНТУ

Третий корпус Донецкого национального технического университета (ДонНТУ) будет восстановлен совместно с Санкт-Петербургским горным университетом. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

2025-02-26T13:34

2025-02-26T13:34

2025-02-26T13:34

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университет

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Глава ДНР отметил, что между СПбГУ и ДонНТУ сложились добрые партнерские отношения. Донецкие студенты приезжают учиться в Санкт-Петербург, а преподаватели там повышают квалификацию.Денис Пушилин выразил большую благодарность за тесное сотрудничество ректору братского вуза Владимиру Литвиненко.Глава республики сообщил, что вместе с ректором ДонНТУ Александром Аноприенко и делегацией из СПбГУ были определны этапы реконструкции корпуса донецкого вуза, поврежденного в результате украинской агрессии. Создается совместная рабочая группа для восстановления ДонНТУ.В донецком вузе ранее проинформировали, что что с 1 сентября 2024 года учебный процесс в ДонНТУ организован с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Сделано это с целью обеспечения безопасности учащихся.Накануне, 24 февраля Владимир Зеленский заявил о готовности "обменять" захваченные ВСУ территории Курской области на некие территории в зоне СВО. Позиция официальной Москвы по этому вопросу остаётся неизменной. Подробности в публикации Россия не торгует своими территориями и готова к мирным переговорам по Украине - Песков

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новости, донецкая народная республика, санкт-петербург, донецк, денис пушилин, владимир зеленский, восстановление донбасса, новые регионы, вуз, университет, гуманитарная помощь, гуманитарная политика, днр