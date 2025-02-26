https://ukraina.ru/20250226/1061370607.html

Как Россия занимает высоты в Сумской области, чтобы похоронить бригады ВСУ под Курском - Евсеев

Как Россия занимает высоты в Сумской области, чтобы похоронить бригады ВСУ под Курском - Евсеев - 26.02.2025 Украина.ру

Как Россия занимает высоты в Сумской области, чтобы похоронить бригады ВСУ под Курском - Евсеев

Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал о текущей ситуации на Украина.ру, 26.02.2025

2025-02-26T13:26

2025-02-26T13:26

2025-02-26T13:26

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россия

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украина

владимир евсеев

дональд трамп

вооруженные силы украины

ес

шос

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Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал о текущей ситуации на фронте, о перспективах освобождения Юга Украины, а также о российских методах заваривания котлов с ВСУ. 00:33 – Смогут ли ВС России прорваться в Днепропетровскую область?07:45 – Способна ли Россия "заваривать" для ВСУ большие котлы?11:02 – Какие населённые пункты надо освободить, чтобы подойти к Запорожью?13:48 – О борьбе с дронами на линии фронта;20:16 – Когда станет понятно, что Трамп уходит с Украины?#Евсеев #Улаклы #ДНР #Донецк #Донбасс #Константинополь #Алексеевка #Богатырь #река #Волчья #Днепр #Днепропетровск #Днепропетровская_область #Покровск #Запорожье #Запорожская_область #Курск #Курская_область #Малая_Локня #Свердликово #БПЛА #дрон #беспилотник #Плёхово #Суджа #Северная_Суджа #Сумы #Сумская_область #буфер #котёл #Курахово #Андреевка #дезертиры #СЗЧ #фронт #США #Америка #Сталинград #история #ПВО #техника #Дебальцево #Мариуполь #Гуляй_Поле #Орехов #Великая_Новосёлка #коммуникации #Марьинка #Селидово #Часов_Яр #РЭБ #МВД #разведка #Starlink #Маск #спутник #космос #Авдеевка #Трамп #президент #Европа #ЕС #Евросоюз #Германия #ФРГ #парламент #посольства #Юг #компенсация #порты #Николаев #Николаевская_область #Одесса #Оскол #Одесская_область #Приднестровье #Молдавия #Молдова #Румыния #Польша #Великобритания #Крым #Херсон #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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видео, россия, запорожье, украина, владимир евсеев, дональд трамп, вооруженные силы украины, ес, шос