Как Россия занимает высоты в Сумской области, чтобы похоронить бригады ВСУ под Курском - Евсеев - 26.02.2025 Украина.ру
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Как Россия занимает высоты в Сумской области, чтобы похоронить бригады ВСУ под Курском - Евсеев
Как Россия занимает высоты в Сумской области, чтобы похоронить бригады ВСУ под Курском - Евсеев - 26.02.2025 Украина.ру
Как Россия занимает высоты в Сумской области, чтобы похоронить бригады ВСУ под Курском - Евсеев
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал о текущей ситуации на Украина.ру, 26.02.2025
2025-02-26T13:26
2025-02-26T13:26
видео
россия
запорожье
украина
владимир евсеев
дональд трамп
вооруженные силы украины
ес
шос
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Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал о текущей ситуации на фронте, о перспективах освобождения Юга Украины, а также о российских методах заваривания котлов с ВСУ. 00:33 – Смогут ли ВС России прорваться в Днепропетровскую область?07:45 – Способна ли Россия "заваривать" для ВСУ большие котлы?11:02 – Какие населённые пункты надо освободить, чтобы подойти к Запорожью?13:48 – О борьбе с дронами на линии фронта;20:16 – Когда станет понятно, что Трамп уходит с Украины?#Евсеев #Улаклы #ДНР #Донецк #Донбасс #Константинополь #Алексеевка #Богатырь #река #Волчья #Днепр #Днепропетровск #Днепропетровская_область #Покровск #Запорожье #Запорожская_область #Курск #Курская_область #Малая_Локня #Свердликово #БПЛА #дрон #беспилотник #Плёхово #Суджа #Северная_Суджа #Сумы #Сумская_область #буфер #котёл #Курахово #Андреевка #дезертиры #СЗЧ #фронт #США #Америка #Сталинград #история #ПВО #техника #Дебальцево #Мариуполь #Гуляй_Поле #Орехов #Великая_Новосёлка #коммуникации #Марьинка #Селидово #Часов_Яр #РЭБ #МВД #разведка #Starlink #Маск #спутник #космос #Авдеевка #Трамп #президент #Европа #ЕС #Евросоюз #Германия #ФРГ #парламент #посольства #Юг #компенсация #порты #Николаев #Николаевская_область #Одесса #Оскол #Одесская_область #Приднестровье #Молдавия #Молдова #Румыния #Польша #Великобритания #Крым #Херсон #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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452
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видео, россия, запорожье, украина, владимир евсеев, дональд трамп, вооруженные силы украины, ес, шос
Видео, Россия, Запорожье, Украина, Владимир Евсеев, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, ЕС, ШОС

Как Россия занимает высоты в Сумской области, чтобы похоронить бригады ВСУ под Курском - Евсеев

13:26 26.02.2025
 
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Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал о текущей ситуации на фронте, о перспективах освобождения Юга Украины, а также о российских методах заваривания котлов с ВСУ.

00:33 – Смогут ли ВС России прорваться в Днепропетровскую область?
07:45 – Способна ли Россия "заваривать" для ВСУ большие котлы?
11:02 – Какие населённые пункты надо освободить, чтобы подойти к Запорожью?
13:48 – О борьбе с дронами на линии фронта;
20:16 – Когда станет понятно, что Трамп уходит с Украины?

#Евсеев #Улаклы #ДНР #Донецк #Донбасс #Константинополь #Алексеевка #Богатырь #река #Волчья #Днепр #Днепропетровск #Днепропетровская_область #Покровск #Запорожье #Запорожская_область #Курск #Курская_область #Малая_Локня #Свердликово #БПЛА #дрон #беспилотник #Плёхово #Суджа #Северная_Суджа #Сумы #Сумская_область #буфер #котёл #Курахово #Андреевка #дезертиры #СЗЧ #фронт #США #Америка #Сталинград #история #ПВО #техника #Дебальцево #Мариуполь #Гуляй_Поле #Орехов #Великая_Новосёлка #коммуникации #Марьинка #Селидово #Часов_Яр #РЭБ #МВД #разведка #Starlink #Маск #спутник #космос #Авдеевка #Трамп #президент #Европа #ЕС #Евросоюз #Германия #ФРГ #парламент #посольства #Юг #компенсация #порты #Николаев #Николаевская_область #Одесса #Оскол #Одесская_область #Приднестровье #Молдавия #Молдова #Румыния #Польша #Великобритания #Крым #Херсон #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФ

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ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
13:16
Трамп ответил, сколько еще продержатся ВСУ без военной помощи США На данный момент Вашингтон не предоставляет Киеву "никакой" помощи в сфере обороны. ВСУ вполне хватит запасов переданного при экс-президенте США Джо Байдене оружия до момента достижения мирного соглашения с Россией. Такие заявления 26 февраля сделал американский лидер Дональд Трамп, отвечая в Овальном кабинете на вопросы журналистов
 
ВидеоРоссияЗапорожьеУкраинаВладимир ЕвсеевДональд ТрампВооруженные силы УкраиныЕСШОС
 
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