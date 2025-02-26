https://ukraina.ru/20250226/1061363805.html

Вам посылка! Беженец из Часов Яра рассказал, что ВСУ получают на почте

Вам посылка! Беженец из Часов Яра рассказал, что ВСУ получают на почте - 26.02.2025 Украина.ру

Вам посылка! Беженец из Часов Яра рассказал, что ВСУ получают на почте

Военные ВСУ пользуются компанией "Новая почта" для отправки и получения военных грузов. Об этом 26 февраля агентству РИА Новости рассказал беженец из Часова Яра Павел Морковин

2025-02-26T11:13

2025-02-26T11:13

2025-02-26T11:13

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россия

донецкая народная республика

часов яр

денис пушилин

вооруженные силы украины

всу

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Каждый раз, когда мужчина приходил на почту для получения письма или посылки, он наблюдал там очередь из 200 человек, где подавляющее большинство составляли военные.Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что украинские войска всеми силами пытаются удержаться в Часовом Яре, чтобы успеть выстроить за населенным пунктом укрепления. Между тем ряд экспертов уточняет, что российские войска в Часов Яре имеют тактические успехи: они заняли ключевые опорные пункты украинских военных и все высоты вокруг города. А вот, когда именно ВС РФ освободят город, рассуждал эксперт в интервью изданию Украина.ру. Подробности в публикации До весны на прежних позициях: полковник Киселев о продвижении ВС РФ под Часов Яром

россия

донецкая народная республика

часов яр

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, донецкая народная республика, часов яр, денис пушилин, вооруженные силы украины, всу