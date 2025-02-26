Вам посылка! Беженец из Часов Яра рассказал, что ВСУ получают на почте
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Военные ВСУ пользуются компанией "Новая почта" для отправки и получения военных грузов. Об этом 26 февраля агентству РИА Новости рассказал беженец из Часова Яра Павел Морковин
Каждый раз, когда мужчина приходил на почту для получения письма или посылки, он наблюдал там очередь из 200 человек, где подавляющее большинство составляли военные.
"Я своими глазами видел, как приходили снайперские винтовки, прицелы, помповые ружья, гранаты, патроны", — сообщил собеседник издания.
Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что украинские войска всеми силами пытаются удержаться в Часовом Яре, чтобы успеть выстроить за населенным пунктом укрепления.
Между тем ряд экспертов уточняет, что российские войска в Часов Яре имеют тактические успехи: они заняли ключевые опорные пункты украинских военных и все высоты вокруг города. А вот, когда именно ВС РФ освободят город, рассуждал эксперт в интервью изданию Украина.ру. Подробности в публикации До весны на прежних позициях: полковник Киселев о продвижении ВС РФ под Часов Яром