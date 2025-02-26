Вам посылка! Беженец из Часов Яра рассказал, что ВСУ получают на почте - 26.02.2025 Украина.ру
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Вам посылка! Беженец из Часов Яра рассказал, что ВСУ получают на почте
Вам посылка! Беженец из Часов Яра рассказал, что ВСУ получают на почте - 26.02.2025 Украина.ру
Вам посылка! Беженец из Часов Яра рассказал, что ВСУ получают на почте
Военные ВСУ пользуются компанией "Новая почта" для отправки и получения военных грузов. Об этом 26 февраля агентству РИА Новости рассказал беженец из Часова Яра Павел Морковин
2025-02-26T11:13
2025-02-26T11:13
новости
россия
донецкая народная республика
часов яр
денис пушилин
вооруженные силы украины
всу
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Каждый раз, когда мужчина приходил на почту для получения письма или посылки, он наблюдал там очередь из 200 человек, где подавляющее большинство составляли военные.Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что украинские войска всеми силами пытаются удержаться в Часовом Яре, чтобы успеть выстроить за населенным пунктом укрепления. Между тем ряд экспертов уточняет, что российские войска в Часов Яре имеют тактические успехи: они заняли ключевые опорные пункты украинских военных и все высоты вокруг города. А вот, когда именно ВС РФ освободят город, рассуждал эксперт в интервью изданию Украина.ру. Подробности в публикации До весны на прежних позициях: полковник Киселев о продвижении ВС РФ под Часов Яром
россия
донецкая народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, донецкая народная республика, часов яр, денис пушилин, вооруженные силы украины, всу
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, ВСУ

Вам посылка! Беженец из Часов Яра рассказал, что ВСУ получают на почте

11:13 26.02.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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Военные ВСУ пользуются компанией "Новая почта" для отправки и получения военных грузов. Об этом 26 февраля агентству РИА Новости рассказал беженец из Часова Яра Павел Морковин
Каждый раз, когда мужчина приходил на почту для получения письма или посылки, он наблюдал там очередь из 200 человек, где подавляющее большинство составляли военные.
"Я своими глазами видел, как приходили снайперские винтовки, прицелы, помповые ружья, гранаты, патроны", — сообщил собеседник издания.
Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что украинские войска всеми силами пытаются удержаться в Часовом Яре, чтобы успеть выстроить за населенным пунктом укрепления.
Между тем ряд экспертов уточняет, что российские войска в Часов Яре имеют тактические успехи: они заняли ключевые опорные пункты украинских военных и все высоты вокруг города. А вот, когда именно ВС РФ освободят город, рассуждал эксперт в интервью изданию Украина.ру. Подробности в публикации До весны на прежних позициях: полковник Киселев о продвижении ВС РФ под Часов Яром
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаЧасов ЯрДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВСУ
 
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