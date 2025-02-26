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Жители ЮАР сорвали проукраинскую демонстрацию под песню "Сигма бой"

Жители ЮАР сорвали проукраинскую демонстрацию под песню "Сигма бой" - 26.02.2025 Украина.ру

Жители ЮАР сорвали проукраинскую демонстрацию под песню "Сигма бой"

Проукраинский митинг в крупнейшем городе провинции Квазулу-Наталь южноафриканского Дурбана не состоялся из-за группы местных жителей, исполнивших российский хит "Сигма-бой" под российскими флагами. Об этом 26 февраля сообщило радио SABC

2025-02-26T11:03

2025-02-26T11:03

2025-02-26T11:03

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Участники митинга оказались дезориентированы, когда к ним подошла толпа местных жителей с российскими флагами, певшая хит российских подростков "Сигма-бой". Чтобы предотвратить прямую конфронтацию между группами, в дело вмешалась полиция.Большинство жителей провинции Квазулу-Наталь разделяют идеи партии "Умконто ве сизве", основанной бывшим президентом ЮАР Джейкобом Зумой. Эта политическая сила активно поддерживает политику России.Ранее Центр по борьбе с дезинформацией СНБО Украины обвинил Кремль в том, что он якобы специально запустил песню "Сигма-бой", чтобы заставить украинцев забыть о "сильной русской руке".В Европе обвинили юных певиц в "пропаганде патриархальных и пророссийских ценностей". Такая формулировка прозвучала, например, от политика из ФРГ Нелы Риль, призвавшей Евросоюз принять меры.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила, что призывы Евросоюза запретить песню "Сигма-бой" свидетельствуют о том, что Запад болен клинической русофобией.За что на Украине и в Европе так не полюбили песню двух девочек-подростков из России - в материале "Инструмент Кремля": в СНБО пожаловались, что Россия натравила на них "Сигма-боя".

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новости, россия, юар, украина, мария захарова, снбо, ес, демонстранты, песня