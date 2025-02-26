https://ukraina.ru/20250226/1061345724.html

Европейский перекрёсток. Конец эпохи, которая началась с падения Берлинской стены

Европейский перекрёсток. Конец эпохи, которая началась с падения Берлинской стены - 26.02.2025 Украина.ру

Европейский перекрёсток. Конец эпохи, которая началась с падения Берлинской стены

Визит Макрона в США, Еврокомиссии – в Киев, голосование ООН

2025-02-26T06:10

2025-02-26T06:10

2025-02-26T06:10

эксклюзив

украина

сша

россия

эммануэль макрон

фридрих мерц

ес

нато

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Попытка убедить ТрампаВ понедельник, 24 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон приехал с визитом в Вашингтон: о планируемой поездке (его и премьер-министра Великобритании Кира Стармера) накануне сообщалось многое. Цель её, как заявлялось, состояла в том, чтобы убедить американского лидера Дональда Трампа не оставлять ВСУ и украинские власти без помощи, отказаться от переговоров с Москвой и ввести на территорию Украины военный контингент.Сам их разговор остался за кадром, в ходе совместной пресс-конференции были обозначены лишь некоторые темы, однако важные: Макрон, как минимум, внезапно высказался за диалог с Россией, так как "с приходом новой американской администрацией произошли большие изменения".Другие его тезисы:— Украина должна участвовать в переговорах, мирный договор должен затрагивать вопросы раздела территорий и восстановления Украины. Ранее в интервью телеканалу Fox News Трамп заявлял, что участие Киева необязательно, а вопрос возврата украинский территорий "очень сложный".— Европа готова предоставить Украине гарантии безопасности. Однако и Франции, и всему Европейскому Союзу необходимо уделить значительно больше внимания собственной безопасности.— Конфисковать для передачи Украине замороженные российские активы не получится – это противоречит международному праву.Тезисы Трампа:— Война может быть закончена за несколько недель.— Нынешний конфликт рискует перерасти в мировую войну, Вашингтон намерен не допустить этого.— Трамп помогает Украине так, как никто до него не помогал.— У России есть ресурсы, в которых заинтересованы США, в частности — редкоземельные металлы.— Трамп надеется, что Украина сможет вернуть часть своей территории.— Президент России Владимир Путин в разговоре с Трампом сказал ему, что не видит проблемы в размещении на Украине европейских войск – в рамках мирного соглашения.В целом, воинственная позиция Макрона во время встречи с Трампом значительно смягчилась. Беседуя с журналистом Fox News, он согласился с американским коллегой в том, что мирные переговоры с гарантиями безопасности для Украины можно будет провести после прекращения боевых действий."Для меня последовательность могла бы быть такой: сначала переговоры между США и Россией, США и Украиной... Затем перемирие. Оно может быть достигнуто в ближайшие недели. После этого идут переговоры о гарантиях безопасности, территориях, инфраструктуре... После этого – мирное соглашение", – сказал он."Сильное французское послание"В Европе тем временем у Макрона появился новый единомышленник – лидер победившего на выходных в Германии консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), кандидат в федеральные канцлеры Фридрих Мерц.Одно из первых его заявлений после выборов – создание европейской армии, имея которую, ЕС не нужно было бы полагаться на защиту США."Я бы никогда не подумал, что мне придётся говорить что-то подобное, но после высказываний Дональда Трампа ясно, что эта администрация не слишком переживает за судьбу Европы. Это свидетельствует о том, что мы находимся в начале новой эры. Эпоха, которая началась с падения Берлинской стены, закончилась. Будем ли мы говорить о НАТО в его нынешнем виде на июньском саммите или нам придётся гораздо скорее создавать независимую европейскую оборону?", – приводит его слова телеканал ARD."Ядерный зонтик" США больше не кажется Германии надёжным, а потому Мерц призвал Париж и Лондон расширить их ядерную программу на другие европейские страны.И Франция не против. Как пишет газета The Telegraph, размещение нескольких французских истребителей с ядерным оружием в Германии "станет сильным посланием", а сам этот шаг соответствует политике Макрона, желающего обеспечить стратегическую независимость Европы. Источники издания также утверждают, что Париж намерен убедить в том же Лондон.По данным The Telegraph, на данный момент в Европе размещено около 100 ядерных ракет США, большая часть из которых находится на базах в Германии. Ядерный арсенал Франции составляет около 300 боеголовок.Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что США могут пересмотреть своё военное присутствие в ФРГ. В ответ на это президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Polsat в понедельник заверил: Польша будет счастлива разместить эти американские войска на своей территории.Невнятное голосованиеОдновременно с визитом Макрона в Белый Дом в Киев приехала Еврокомиссия – едва ли не в полном составе.Стандартные фото с украинскими флагами, надписями "семья", менее стандартные выводы: глава евродипломати Кая Каллас, например, признала, что по вопросу замороженных российских активов нет никакой единой позиции.Самым спорным стало заявление главы Евросовета Антониу Кошта: не успел он в понедельник сказать, что Европа помогает Украине бескорыстно и ничего не потребует взамен, как уже во вторник Politico пишет, что ЕС готовит для Украины собственную сделку по полезным ископаемым.И сразу же информацию подтверждает еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурн: по его словам, в Киеве он вместе с генсеком Евросоюза Урсулой фон дер Ляйен провёл встречу с украинскими чиновниками и предложил им "взаимовыгодное партнёрство".И прямо в этот же день – голосование ГА ООН: США и Израиль отказались голосовать за украинскую резолюцию, в которой Россия названа "агрессором", а Сербия проголосовала "случайно". О "технической ошибке" во время голосования сразу же заявил, попросив прощение, президент страны Александр Вучич.И его извинения приняли в Кремле – спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что оперативность извинений Вучича "импонирует Москве".Авантюры – личное дело каждогоУдастся ли Макрону и собирающемуся с визитом в Вашингтон Стармеру убедить Трампа вернуться к политике его предшественника? Какие действия в отношении "безопасности Украины" готова предпринять уже не такая единая Европа? Эксперты предлагают разные варианты.1. По мнению профессора факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперта Российского совета по международным делам Алексея Фененко, украинские власти сейчас ищут защиту и замену американской помощи во франко-британском тандеме, а для США главное – переложить на плечи ЕС всю украинскую проблему и отправить франко-британские войска – чтобы американских войск на территории Восточной Европы не было."На что рассчитывают американцы? Они, начиная с середины 1990-х годов писали о том, что эта территория — потенциальный театр военных действий между Россией и НАТО.Американцы хотят направить британцев и французов на Украину. Там они столкнутся с Россией в региональном военном конфликте. А американцы им радостно скажут, что это конфликт за пределами зоны ответственности НАТО. И НАТО не обязано вас защищать.Прецедент был в 1956 году во время Суэцкого кризиса. Тогда американцы, по сути, бросили Британию и Францию перед лицом Советского Союза, когда он выдвинул им ультиматум. Они им сказали, что НАТО создано для их обороны в Европе, а авантюры за пределами альянса в бывших колониях — это личное дело каждого.И здесь США, я думаю, скажет Франции и Британии то же самое. Задача Трампа — как можно глубже втянуть их в военный конфликт на Украине, а затем американцы спокойно отойдут в сторонку", — объяснил он в интервью изданию Украина.ру.2. Отправка на Украину 30 тысяч европейских военных вероятно, её нельзя исключать, утверждает в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко."Они исходят из того, что если они отправят на Украину войска, то покажут, что не исключают возможность европейского конфликта. Они считают, что Россия поостережётся наносить удары по пунктам, где разместят британские и французские войска. Я думаю, они ошибаются.Кроме того, у нас есть позиция США: "Сумасшедшие власти Европы могут делать все, что угодно, но Америка не будет вмешиваться в конфликт на их стороне, если они спровоцируют войну с Россией". Эта позиция может измениться, но пока она действует. И они считают, что надо поехать к Трампу, чтобы убедить его сделать заявление в поддержку этого британо-французского плана.Я не исключаю, что им-таки удастся убедить в этом Трампа. Ему же надо заключать договор, а не просто любить Россию на расстоянии. Для этого ему надо продавливать Москву на какие-то уступки. Так что теоретически он может разыграть европейскую карту и сказать: "Видите, европейцы серьезно намерены повоевать. Давайте вместе попытаемся их ублажить"", — выразил он своё мнение.Россию, однако, считает Ищенко, это не может остановить.3. Хрупкая воинственность Макрона пошатнулась на встрече с Трампом, неизвестно, как будет он, или даже потенциальный новый канцлер ФРГ Мерц вести себя, если Трамп категорически откажется в этом участвовать.К тому же, в Германии, по свежим опросам Insa, минимум 46% респондентов – за мир и прекращение (или, по крайней мере, сокращение) помощи Украине.А у Франции – свои заботы: беспрецедентно низкий рейтинг Макрона, бесконечные протесты, дефицит бюджета, и прочее.Экономические аспекты – в материале Олега Хавича Хроника энергетической войны: Новые санкции ЕС против РФ и "бумеранг" пошлин Трампа для энергетики США на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250225/1061338331.html

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Мария Лихограй

эксклюзив, украина, сша, россия, эммануэль макрон, фридрих мерц, ес, нато