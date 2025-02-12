https://ukraina.ru/20250212/1043426934.html

"Герои" современной Украины: 80 лет со дня смерти организатора "Волынской резни" Клима Савура

"Герои" современной Украины: 80 лет со дня смерти организатора "Волынской резни" Клима Савура - 12.02.2025 Украина.ру

"Герои" современной Украины: 80 лет со дня смерти организатора "Волынской резни" Клима Савура

Чаще всего в истории бывает так, что преступление остаётся безнаказанным. Но встречаются и приятные исключения. Людям, которые служат киевскому режиму, стоило бы помнить историю жизни садиста и убийцы Дмитрия Клячкивского (Клима Савура) который в современной Украине считается героем

2025-02-12T07:59

2025-02-12T07:59

2025-02-12T07:59

история

история

история украины

история ссср

оун

оун-упа

степан бандера

роман шухевич

волынская резня

волынь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/09/1043433320_0:98:350:295_1920x0_80_0_0_6133b4337d07bdd71b2f0a6f1ca13f85.jpg

12 февраля 1945 года Клим Савур был убит в перестрелке с бойцами внутренних войск НКВД. До Второй мировой он не занимал высокого положения в ОУН*, но в период войны сумел выдвинуться и стать одним из самых влиятельных полевых командиров и лидеров УПА*.Клячкивский родился в городке Збараж (ныне Тернопольская область) в семье банковского клерка в 1911 году. До Первой мировой войны город входил в состав Австро-Венгрии, а после ее распада перешёл к Польше. Там он провел первые годы жизни, после чего перебрался в Станислав (Ивано-Франковск), где учился в местной украинской гимназии. Затем некоторое время учился на юридическом факультете Львовского университета. Отслужил в польской армии, что было не очень типично для украинских националистов.Как и многие его ровесники, учившиеся в украинских гимназиях, Клячкивский увлекся националистическими идеями. Принимал активное участие в деятельности спортивной организации "Сокол".Клячкивский несколько раз был под арестом, но ничего серьезного на него найти не удалось и каждый раз поляки его отпускали. Да и его статус в ОУН* был невысок.К моменту начала Второй мировой войны Клячкивский был только лишь проводником "Юнацтва" на Станиславщине. "Юнацтво" — это молодежные организации ОУН*, рассматривавшиеся в качестве будущего кадрового резерва. По аналогии с советским комсомолом. Соответственно, Клячкивский был главной одного из региональных "комсомольских" отделений.В результате Польского похода РККА Западная Украина была включена в состав СССР. Соответственно, националистами занимались уже не польские органы, а НКВД. В 1940 году Клячкивский был арестован и вместе с другими соратниками стал фигурантом т.н. "процесса 59-ти".Сколько-нибудь крупных фигур из верхушки ОУН* на процессе не было. Зато одной из подсудимых была Наталья Шухевич, сестра будущего вождя УПА*. Её приговорили к 10 годам, затем срок сократили до 5 лет. Она прожила долгую жизнь и скончалась в Нальчике в 2010 году."Процесс 59-ти" был показательным. Поэтому призван был продемонстрировать с одной стороны жёсткость советских законов, а с другой — гуманизм советской власти. Поэтому из 42 приговоренных к смертной казни 24 подсудимым наказание было смягчено до 10 лет лишения свободы. Это было совершенно не типично для сталинской системы правосудия конца 30-х.По некоторым данным, значительную роль в смягчении приговора сыграл Кирилл Студинский — депутат Верховного Совета УССР и бывший глава киевской "Просвиты". Интересно, что на Западной Украине Студинский пользовался репутацией советофила и активисты ОУН* даже совершали на него покушения.Клячкивский был в числе тех, кому расстрел заменили 10 годами. Он провел в заключении год. В начале июля 1941 года он бежал из Бердичевской тюрьмы при невыясненных обстоятельствах. Вообще, все лидеры ОУН* рассказывали одинаковую историю. Дескать, при начале наступления немцев тюрьмы бросали без охраны, и они спокойно уходили. Однако то было в Польше, где нападение немцев привело к коллапсу всей системы. Но в СССР такого коллапса не было.Как именно Клячкивскому удалось бежать из советской тюрьмы — загадка. Его соратница Любовь Комар позднее утверждала, что "чекисты забросали гранатами и подожгли тюрьму, но Клячкивский выломал двери камеры и бежал". Однако к этой истории надо относиться с осторожностью. Уничтожение опасных заключенных в СССР в отдельных случаях практиковалось, но оно всегда было как следует задокументировано (как в случае с расстрелом Орловского централа, где решение принималось и санкционировалось на самом высшем уровне), но никаких данных о подобных расстрелах в Бердичеве в архивах нет.Так или иначе, Клячкивский освободился и присоединился к ОУН*, которая уже пережила раскол на "бандеровцев" и "мельниковцев". Первоначально их стратегия заключалась в том, чтобы уйти в подполье, накапливать силы и ждать, пока СССР и Германия нанесут друг другу как можно больший урон.Однако уже в 1942 году было принято решение начать формирование своих вооружённых сил. Базой для создаваемой подпольной армии стала Волынь. Всего было создано 4 "Военных округа", каждый из которых имел свои вооружённые силы. Для удобства они были названы по сторонам света. При этом только две из четырех представляли более-менее серьезную силу: УПА*-Запад (Галиция) и УПА*-Север (Волынь).Организацией УПА*-Север (первая сформированная структурная единица УПА*) занимался Клячкивский. Он же и возглавил её, оставаясь бессменным руководителем до самой гибели. Некоторое время Клячкивский также возглавлял всю УПА* (на первом этапе существования), прежде чем его сменил Шухевич.На Волыни ему предстояло решить главную проблему, и этой проблемой были не немцы, не советские партизаны, и даже не поляки, а полевой командир Бульба-Боровец.Дело в том, что Боровец сориентировался куда раньше, чем ОУН* и еще в 1941 году сколотил свой отряд (к слову, именовавшийся УПА*) и стал практически полновластным хозяином в нескольких населённых пунктах Полесья и Волыни, лавируя между немцами и советскими партизанами. Боровец напоминал полузабытый типаж времен Гражданской войны, эдакий опирающийся на свою харизму "зелёный" батька-атаман, то воюющий против всех, то заключающий союзы со вчерашними врагами. Тем не менее, у него были свои сформированные вооруженные структуры, на которые положили глаз оуновцы.Начались переговоры между ОУН*(б) и бульбовцами. Актив ОУН* настаивал на том, чтобы бульбовцы перешли в их полное подчинение, а в качестве компенсации обещали Боровцу должность начальника штаба. Но ловкий и хитрый Боровец прекрасно понимал, что как только это произойдет, с ним сразу же расправятся как с опасным конкурентом. Поэтому он всячески увиливал от объединения, ссылаясь на то, что в его "Сечи" заведены демократические порядки, а у "бандеровцев" — тоталитарный вождизм.Тем не менее, под давлением ОУН* Боровец был вынужден принять часть их актива, который немедленно начал работу по захвату его армии снизу, вербуя бойцов на свою сторону. Им удалось переманить даже некоторых офицеров.Это вызвало недовольство Боровца и привело переговоры к закономерному финалу. ОУНовцы объявили истинной УПА* свои структуры, а Боровца Клячкивский объявил вне закона. Между ними начались вооруженные столкновения. ОУНовцам удалось захватить в плен жену Боровца Анну Опоченскую, после чего Клячкивский выдвинул Боровцу последний ультиматум — подчиниться и передать своих людей УПА* или его жена умрет. В результате после пыток и избиений Опоченская была убита "безпекой".Кроме того, Клячкивский стал непосредственным участником еще одной драмы на Волыни.Речь идет о Волынской резне, перманентно длившейся с 1943 по 1944 годы. Большая часть современных исследователей считает Клячкивского одним из главных ответственных за этнические чистки на Волыни, в ходе которых погибли десятки тысяч человек. В частности, один из полевых командиров УПА* Юрий Стельмащук (Рудый) в своих показаниях ссылался на то, что секретные директивы об истреблении поляков он получил непосредственно от Клячкивского.Еще одним свидетельством в пользу причастности Клячкивского к резне служат материалы Третьего чрезвычайного большого съезда ОУН* в 1943 году. На нем Клячкивский-Савур был подвергнут критике за "антипольские акции", которые компрометируют все движение. Однако тогда его поддержали Шухевич и ряд видных полевых командиров.Во главе УПА* Клячкивский проводил линию на главенство УПА* над ОУН* (которая была только политической организацией). Однако эту политику пресек его сменщик Шухевич, которому к 1943 году удалось одолеть всех конкурентов и стать одновременно и политическим руководителем ОУН* (пока Бандера был под арестом) и главнокомандующим УПА*.К концу 1944 года исход войны был уже ясен и советские спецслужбы взялись за националистическое украинское подполье.Стоит отметить, что подлинная личность Клячкивского долгое время была не известна в СССР, поскольку он действовал под псевдонимом Клим Савур. Некоторое время в НКВД УССР даже предполагали, что под этим псевдонимом скрывается Роман Шухевич.В конце января 1945 года в результате спецоперации в одном из сел Волынской области был захвачен Стельмащук, находившийся в близком контакте с Клячкивским. Стельмащук попал в плен больным тифом, но после выздоровления рассказал на допросах все, что знал о Савуре и выдал его предполагаемое местонахождение.По удачному совпадению, у Стельмащука как раз была назначена встреча с Клячкивским на Оржевских хуторах в Ровенской области. Туда сразу же оперативно были переброшены части 20-й и 24-й бригад внутренних войск. Стельмащук указал несколько домов, где мог укрываться Клячкивский, но там его не обнаружили. Зато удалось ликвидировать отряд охраны Клячкивского.Только на третий день операции, 12 февраля 1945 года, группа под командованием старшего лейтенанта Хабибуллина обнаружила свежие следы стоянки. В ходе прочёсывания леса солдаты попали под сильный огонь, который велся из-под одного из кустарников. Ответным огнем нападавшие были уничтожены. В одном из убитых был опознан Клим Савур, он же Дмитрий Клячкивский. К опознанию привлекли хорошо знавшего его Стельмащука, который подтвердил личность полевого командира.Многими современными историками (в том числе и западными) Клячкивский считается одним из главных ответственных за кровавые этнические чистки на Волыни. Тем не менее, в постсоветской Украине ему установлено несколько памятников, хотя по своей известности и популярности он все же существенно уступает таким деятелям, как Шухевич и Бандера.Поляки, кстати, установке памятника Савуру возмущались... А сейчас так вроде всё в порядке - русофобия решает. Хотя... Когда польские хозяйства вернутся, они разберутся, кто настоящий герой Украины, а кого и на свалку можно. * террористическая организация, запрещённая в Российской Федерации.

https://ukraina.ru/20250102/1042302399.html

https://ukraina.ru/20221212/1041737536.html

https://ukraina.ru/20210821/1032098552.html

https://ukraina.ru/20241004/1057894838.html

https://ukraina.ru/20220705/1034291970.html

волынь

ссср

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Евгений Антонюк

Евгений Антонюк

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгений Антонюк

история, история украины, история ссср, оун, оун-упа, степан бандера, роман шухевич, волынская резня, волынь, ссср, украина, нквд, геноцид, поляки