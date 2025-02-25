Рада со второй попытки поддержала продление полномочий Зеленского
© Залізний нардеп / Telegram
© Залізний нардеп / Telegram
Украинский парламент 25 февраля повторно проголосовал за постановление о продлении полномочий Владимира Зеленского на посту президента до вступления в должность нового президента. Об этом сообщили украинские парламентарии, участвовавшие в голосовании.
Накануне, 24 февраля депутаты Верховной Рады проголосовали против "постановления о демократии" №13041, предусматривавшего пребывание Владимира Зеленского на посту президента до избрания нового президента. Выборы были отменены под предлогом военного положения на Украине во время СВО.
"Со второй попытки все же проголосовали сегодня #13041 Постановление о демократии (и поддержка Зеленского и предстоящие выборы). Это ту, которую вчера провалили... Юридическое название: "Заявление Верховной Рады Украины о поддержке демократии в Украине в условиях агрессии РФ", - сообщил 25 февраля в своём телеграм-канале украинский парламентарий Ярослав Железняк.
Ранее он сообщал, что 24 февраля за постановление №13041 проголосовали 218 депутатов при необходимых для его принятия 226 голосах. После этого документ был отправлен на доработку с вынесением на повторное голосование.
При повторном голосовании документ поддержало большинство – 268 из 280 нардепов, не голосовали 12.
В принятом документе ВРУ отмечает, что именно Владимир Путин несет ответственность за то, что на Украине сегодня невозможно организовать свободные, прозрачные и демократические выборы с приглашением международных наблюдателей, которые были бы признаны таким международным сообществом, отметил Железняк.
Парламент Украины в принятом документе заявил, что Владимир Зеленский является избранным президентом. Исходя из принципа институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия правового режима военного положения, ВРУ отметила, что Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины согласно части первой статьи 108 Конституции Украины.
О голосовании за скандальное постановление № 13041 говорилось в публикации Несостоятельность Зеленского, взрывы, "позорная" резолюция ГА ООН. Главное на Украине на утро 25 февраля на сайте Украина.ру.