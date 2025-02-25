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Рада со второй попытки поддержала продление полномочий Зеленского

Рада со второй попытки поддержала продление полномочий Зеленского - 25.02.2025 Украина.ру

Рада со второй попытки поддержала продление полномочий Зеленского

Украинский парламент 25 февраля повторно проголосовал за постановление о продлении полномочий Владимира Зеленского на посту президента до вступления в должность нового президента. Об этом сообщили украинские парламентарии, участвовавшие в голосовании.

2025-02-25T13:11

2025-02-25T13:11

2025-02-25T13:11

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Накануне, 24 февраля депутаты Верховной Рады проголосовали против "постановления о демократии" №13041, предусматривавшего пребывание Владимира Зеленского на посту президента до избрания нового президента. Выборы были отменены под предлогом военного положения на Украине во время СВО."Со второй попытки все же проголосовали сегодня #13041 Постановление о демократии (и поддержка Зеленского и предстоящие выборы). Это ту, которую вчера провалили... Юридическое название: "Заявление Верховной Рады Украины о поддержке демократии в Украине в условиях агрессии РФ", - сообщил 25 февраля в своём телеграм-канале украинский парламентарий Ярослав Железняк.Ранее он сообщал, что 24 февраля за постановление №13041 проголосовали 218 депутатов при необходимых для его принятия 226 голосах. После этого документ был отправлен на доработку с вынесением на повторное голосование.При повторном голосовании документ поддержало большинство – 268 из 280 нардепов, не голосовали 12.В принятом документе ВРУ отмечает, что именно Владимир Путин несет ответственность за то, что на Украине сегодня невозможно организовать свободные, прозрачные и демократические выборы с приглашением международных наблюдателей, которые были бы признаны таким международным сообществом, отметил Железняк.Парламент Украины в принятом документе заявил, что Владимир Зеленский является избранным президентом. Исходя из принципа институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия правового режима военного положения, ВРУ отметила, что Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины согласно части первой статьи 108 Конституции Украины.О голосовании за скандальное постановление № 13041 говорилось в публикации Несостоятельность Зеленского, взрывы, "позорная" резолюция ГА ООН. Главное на Украине на утро 25 февраля на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250225/1061341005.html

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