Рада со второй попытки поддержала продление полномочий Зеленского - 25.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250225/1061341806.html
Рада со второй попытки поддержала продление полномочий Зеленского
Рада со второй попытки поддержала продление полномочий Зеленского - 25.02.2025 Украина.ру
Рада со второй попытки поддержала продление полномочий Зеленского
Украинский парламент 25 февраля повторно проголосовал за постановление о продлении полномочий Владимира Зеленского на посту президента до вступления в должность нового президента. Об этом сообщили украинские парламентарии, участвовавшие в голосовании.
2025-02-25T13:11
2025-02-25T13:11
украина
владимир зеленский
ярослав железняк
владимир путин
верховная рада
оон
украина.ру
новости
новости украины
президент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/19/1061341491_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_e1f86dab1ca051398de61fc87cde4956.jpg.webp
Накануне, 24 февраля депутаты Верховной Рады проголосовали против "постановления о демократии" №13041, предусматривавшего пребывание Владимира Зеленского на посту президента до избрания нового президента. Выборы были отменены под предлогом военного положения на Украине во время СВО."Со второй попытки все же проголосовали сегодня #13041 Постановление о демократии (и поддержка Зеленского и предстоящие выборы). Это ту, которую вчера провалили... Юридическое название: "Заявление Верховной Рады Украины о поддержке демократии в Украине в условиях агрессии РФ", - сообщил 25 февраля в своём телеграм-канале украинский парламентарий Ярослав Железняк.Ранее он сообщал, что 24 февраля за постановление №13041 проголосовали 218 депутатов при необходимых для его принятия 226 голосах. После этого документ был отправлен на доработку с вынесением на повторное голосование.При повторном голосовании документ поддержало большинство – 268 из 280 нардепов, не голосовали 12.В принятом документе ВРУ отмечает, что именно Владимир Путин несет ответственность за то, что на Украине сегодня невозможно организовать свободные, прозрачные и демократические выборы с приглашением международных наблюдателей, которые были бы признаны таким международным сообществом, отметил Железняк.Парламент Украины в принятом документе заявил, что Владимир Зеленский является избранным президентом. Исходя из принципа институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия правового режима военного положения, ВРУ отметила, что Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины согласно части первой статьи 108 Конституции Украины.О голосовании за скандальное постановление № 13041 говорилось в публикации Несостоятельность Зеленского, взрывы, "позорная" резолюция ГА ООН. Главное на Украине на утро 25 февраля на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250225/1061341005.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/19/1061341491_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_aaa45f4e3c62bed7bcbcdf4d2f143819.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, владимир зеленский, ярослав железняк, владимир путин, верховная рада, оон, украина.ру, новости, новости украины, президент, президентские выборы, сво, военное положение
Украина, Владимир Зеленский, Ярослав Железняк, Владимир Путин, Верховная Рада, ООН, Украина.ру, Новости, Новости Украины, президент, президентские выборы, СВО, военное положение

Рада со второй попытки поддержала продление полномочий Зеленского

13:11 25.02.2025
 
© Залізний нардеп / Telegram
© Залізний нардеп / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Украинский парламент 25 февраля повторно проголосовал за постановление о продлении полномочий Владимира Зеленского на посту президента до вступления в должность нового президента. Об этом сообщили украинские парламентарии, участвовавшие в голосовании.
Накануне, 24 февраля депутаты Верховной Рады проголосовали против "постановления о демократии" №13041, предусматривавшего пребывание Владимира Зеленского на посту президента до избрания нового президента. Выборы были отменены под предлогом военного положения на Украине во время СВО.
"Со второй попытки все же проголосовали сегодня #13041 Постановление о демократии (и поддержка Зеленского и предстоящие выборы). Это ту, которую вчера провалили... Юридическое название: "Заявление Верховной Рады Украины о поддержке демократии в Украине в условиях агрессии РФ", - сообщил 25 февраля в своём телеграм-канале украинский парламентарий Ярослав Железняк.
Ранее он сообщал, что 24 февраля за постановление №13041 проголосовали 218 депутатов при необходимых для его принятия 226 голосах. После этого документ был отправлен на доработку с вынесением на повторное голосование.
При повторном голосовании документ поддержало большинство – 268 из 280 нардепов, не голосовали 12.
Ярослав Железняк - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
12:28
Рада снова рассмотрит постановление о продлении полномочий Зеленского - ЖелезнякРада повторно рассмотрит постановление о продлении полномочий Владимира Зеленского. Об этом сообщил в своем телеграм-канале украинский парламентарий Ярослав Железняк
В принятом документе ВРУ отмечает, что именно Владимир Путин несет ответственность за то, что на Украине сегодня невозможно организовать свободные, прозрачные и демократические выборы с приглашением международных наблюдателей, которые были бы признаны таким международным сообществом, отметил Железняк.
Парламент Украины в принятом документе заявил, что Владимир Зеленский является избранным президентом. Исходя из принципа институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия правового режима военного положения, ВРУ отметила, что Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины согласно части первой статьи 108 Конституции Украины.
О голосовании за скандальное постановление № 13041 говорилось в публикации Несостоятельность Зеленского, взрывы, "позорная" резолюция ГА ООН. Главное на Украине на утро 25 февраля на сайте Украина.ру.
 
УкраинаВладимир ЗеленскийЯрослав ЖелезнякВладимир ПутинВерховная РадаООНУкраина.руНовостиНовости Украиныпрезидентпрезидентские выборыСВОвоенное положение
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:16"Без пяти минут полночь": Мерц оценил ситуацию в Европе на фоне "тени" Трампа
13:11Рада со второй попытки поддержала продление полномочий Зеленского
13:01Зеленского продлили, выборы отменили, Макрон активно "торгует" своим "ядерным зонтиком". Главное на 13.00
12:56Песков высказался о перспективах экономического сотрудничества России и США
12:28Рада снова рассмотрит постановление о продлении полномочий Зеленского - Железняк
12:25"Украина проиграла эту войну": бывший глава правительства Польши высказался о перспективе СВО
12:21Жизнь по-евроукраински – в любой непонятной ситуации убивай больше
12:09Освободим ли Курскую область через месяц, чем закончится СВО и когда это может случиться — Копылов
11:51США скоро могут снять с России санкции – FT
11:37СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на генконсульство России во Франции
11:30Страны ЕС и глава ЕК выступили против передачи Киеву замороженных российских активов - Politico
11:25Путин про Зеленского, Трампа и совместные проекты с США
10:58Энергетический развод: Литва начала демонтаж первой ЛЭП в сторону России
10:44Трамп ответил, даст ли денег на восстановление Украины
10:29В ответ на требование взять с собой: Путин предложил Европе посидеть дома и подумать над своим поведением
10:08Отклонив все поправки: СБ ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине. О чем идет речь
10:03Окружение главы Минфина США обвинило команду Зеленского в распространении фейков
09:00Несостоятельность Зеленского, взрывы, "позорная" резолюция ГА ООН. Главное на Украине на утро 25 февраля
08:53Пранкеры Вован и Лексус о том, кто попался им на этот раз и чем опасна для человека его жадность
08:15Главное за ночь 25 февраля
Лента новостейМолния