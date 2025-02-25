СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на генконсульство России во Франции
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом России по факту нападения на генконсульство России в Марселе. Об этом 24 февраля сообщила официальный представитель российского ведомства Светлана Петренко
Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту нападения на генконсульство Российской Федерации во французском Марселе. Деяния нападавших квалифицированы по ч.2 ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, с целью осложнения международных отношений).
Вчера, 11:54Две бутылки с зажигательной смесью: у консульства РФ в Марселе произошел взрывНа территории российского консульства в Марселе прогремел взрыв. Об этом в понедельник, 24 февраля сообщило издание BFM TV. Российский МИД потребовал от Франции расследовать произошедшее, назвав случившееся терактом
"24 февраля злоумышленники бросили три бутылки с неустановленным взрывчатым веществом на территорию Генерального консульства. В результате произошел взрыв двух из них", - сказала официальный представитель СК РФ.
Она отметила, что эти действия создали угрозу безопасности сотрудников российского дипломатического учреждения.
"Как полагает следствие, нападавшие действовали с целью осложнения международных отношений. В рамках уголовного дела осуществляется взаимодействие с МИД России, готовится международный запрос о правовой помощи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - уточнила Петренко.
Посольство России во Франции незадолго до нападения обратились к официальному Парижу с предложением повысить безопасность учреждений МИД РФ. Российские дипломаты ожидали провокаций.
Служба внешней разведки России предупреждала о возможности нападений на учреждения МИД РФ за рубежом. Ранее на эту тему: Москва просила Париж принять меры еще до взрыва в Марселе