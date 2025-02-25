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Страны ЕС и глава ЕК выступили против передачи Киеву замороженных российских активов - Politico
Страны ЕС и глава ЕК выступили против передачи Киеву замороженных российских активов - Politico - 25.02.2025 Украина.ру
Страны ЕС и глава ЕК выступили против передачи Киеву замороженных российских активов - Politico
Франция, Германия, Италия, Испания и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступили против передачи замороженных российских активов Украине, сообщает издание Politico
2025-02-25T11:30
2025-02-25T11:30
2025-02-25T11:39
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"Они опасаются, что конфискация этих средств отпугнет от ЕС иностранных инвесторов", - пояснили в материале.Как заявил изданию неназванный европейский дипломат, передача замороженных российских активов Киеву также не позволит ЕС использовать их как козырь в рамках переговоров по Украине.Собеседник издания добавил, что, если РФ хочет получить назад свои средства, она должна "отдать что-то взамен".Еще один неназванный европейский дипломат указал, что многие в ЕС выступают против конфискации российских активов, поскольку хотят направить эти средства на восстановление Украины.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что забрать замороженные активы РФ невозможно, так как это противоречит международному праву. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признавала, что у стран ЕС нет единого согласия о конфискации замороженных российских активов.После начала конфликта на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством.Подробнее о позиции РФ по активам - в материале МИД назвал грабежом кредит Киеву с доходов от замороженных российских активов на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, киев, урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон, ес, еврокомиссия
Новости, Россия, Украина, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон, ЕС, Еврокомиссия
Страны ЕС и глава ЕК выступили против передачи Киеву замороженных российских активов - Politico
11:30 25.02.2025 (обновлено: 11:39 25.02.2025)
Франция, Германия, Италия, Испания и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступили против передачи замороженных российских активов Украине, сообщает издание Politico
"Они опасаются, что конфискация этих средств отпугнет от ЕС иностранных инвесторов", - пояснили в материале.
Как заявил изданию неназванный европейский дипломат, передача замороженных российских активов Киеву также не позволит ЕС использовать их как козырь в рамках переговоров по Украине.
Собеседник издания добавил, что, если РФ хочет получить назад свои средства, она должна "отдать что-то взамен".
Еще один неназванный европейский дипломат указал, что многие в ЕС выступают против конфискации российских активов, поскольку хотят направить эти средства на восстановление Украины.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон
заявил, что забрать замороженные активы РФ невозможно, так как это противоречит международному праву. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признавала, что у стран ЕС нет единого согласия о конфискации замороженных российских активов.
После начала конфликта на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе
воровством.