Британия расширила антироссийские санкции - 24.02.2025 Украина.ру
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Британия расширила антироссийские санкции
Британия расширила антироссийские санкции - 24.02.2025 Украина.ру
Британия расширила антироссийские санкции
Правительство Британии расширило антироссийский санкционный список на 107 позиций, добавив в него 67 лиц и 40 судов. Об этом сказано в опубликованном 24 февраля документе на сайте британского правительства.
2025-02-24T16:10
2025-02-24T16:10
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Новый пакет антироссийских санкций позиционируется британским правительством как крупнейший с начала СВО. Целью его заявлено сокращение доходов России со стремлением "поставить Украину в наилучшее положение для достижения мира посредством силы".Под санкции Британии попали российские субъекты хозяйствования и их партнёры и третьих стран. Среди них - производители и поставщики станков, электроники и товаров двойного назначения для российских военных, включая микропроцессоры, используемые в системах вооружения.Отмечено, что риск применения санкций распространяется на государства Центральной Азии, Турцию, Таиланд, Индию и Китай, который является крупнейшим поставщиком критически важных товаров для российских военных.Министр обороны Северной Кореи Но Кван Чхоль и другие северокорейские генералы и высокопоставленные чиновники считаются Лондоном причастными к отправке более 11 000 военнослужащих КНДР в Россию. Британия применила к ним персональные санкции.Британские санкции распространяются также на 13 российских субъектов хозяйствования, сказано в документе, "включая ООО "Грант-Трейд", его владельца Марата Мустафаева и его сестру Динару Мустафаеву, которые использовали компанию для перекачки передовых европейских технологий в Россию" для поддержки СВО.По его мнению, новые санкции усилят давление на "энергетические доходы Путина". В тексте документа Россия отождествляется с её президентом.Британские санкционные списки пополнены 40 судами "теневого флота", перевозящими российскую нефть. Также санкции расширены за счёт 14 персон, которые в официальном документе названы "новыми клептократами", некоторые из которых возглавляют стратегические секторы российской экономики. Из них упомянуто только Роман Троценко.Также на эту тему: ЕС отказывается от диалога с Россией и идёт по пути войны – Песков
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новости, россия, британия, украина, владимир путин, дмитрий песков, ес, санкции, антироссийские санкции, сво, турция, кнр (китай), средняя азия, постсоветское пространство, кндр
Новости, Россия, Британия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ЕС, санкции, антироссийские санкции, СВО, Турция, КНР (Китай), Средняя Азия, постсоветское пространство, КНДР

Британия расширила антироссийские санкции

16:10 24.02.2025
 
© AP / Claudia GrecoСтармер
Стармер - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP / Claudia Greco
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Правительство Британии расширило антироссийский санкционный список на 107 позиций, добавив в него 67 лиц и 40 судов. Об этом сказано в опубликованном 24 февраля документе на сайте британского правительства.
Новый пакет антироссийских санкций позиционируется британским правительством как крупнейший с начала СВО. Целью его заявлено сокращение доходов России со стремлением "поставить Украину в наилучшее положение для достижения мира посредством силы".
Под санкции Британии попали российские субъекты хозяйствования и их партнёры и третьих стран. Среди них - производители и поставщики станков, электроники и товаров двойного назначения для российских военных, включая микропроцессоры, используемые в системах вооружения.
Отмечено, что риск применения санкций распространяется на государства Центральной Азии, Турцию, Таиланд, Индию и Китай, который является крупнейшим поставщиком критически важных товаров для российских военных.
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Министр обороны Северной Кореи Но Кван Чхоль и другие северокорейские генералы и высокопоставленные чиновники считаются Лондоном причастными к отправке более 11 000 военнослужащих КНДР в Россию. Британия применила к ним персональные санкции.
Британские санкции распространяются также на 13 российских субъектов хозяйствования, сказано в документе, "включая ООО "Грант-Трейд", его владельца Марата Мустафаева и его сестру Динару Мустафаеву, которые использовали компанию для перекачки передовых европейских технологий в Россию" для поддержки СВО.
"Впервые мы также используем новые полномочия для атаки на иностранные финансовые учреждения, поддерживающие военную машину России. Мы вводим санкции против базирующегося в Киргизии ОАО "Керемет Банк", тем самым нарушая использование Россией международной финансовой системы для поддержки ее военных усилий", - отметили в британском правительстве.
По его мнению, новые санкции усилят давление на "энергетические доходы Путина". В тексте документа Россия отождествляется с её президентом.
Британские санкционные списки пополнены 40 судами "теневого флота", перевозящими российскую нефть. Также санкции расширены за счёт 14 персон, которые в официальном документе названы "новыми клептократами", некоторые из которых возглавляют стратегические секторы российской экономики. Из них упомянуто только Роман Троценко.
Также на эту тему: ЕС отказывается от диалога с Россией и идёт по пути войны – Песков
 
НовостиРоссияБританияУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковЕСсанкцииантироссийские санкцииСВОТурцияКНР (Китай)Средняя Азияпостсоветское пространствоКНДР
 
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