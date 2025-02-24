https://ukraina.ru/20250224/1061320172.html

Британия расширила антироссийские санкции

Британия расширила антироссийские санкции - 24.02.2025 Украина.ру

Британия расширила антироссийские санкции

Правительство Британии расширило антироссийский санкционный список на 107 позиций, добавив в него 67 лиц и 40 судов. Об этом сказано в опубликованном 24 февраля документе на сайте британского правительства.

2025-02-24T16:10

2025-02-24T16:10

2025-02-24T16:10

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Новый пакет антироссийских санкций позиционируется британским правительством как крупнейший с начала СВО. Целью его заявлено сокращение доходов России со стремлением "поставить Украину в наилучшее положение для достижения мира посредством силы".Под санкции Британии попали российские субъекты хозяйствования и их партнёры и третьих стран. Среди них - производители и поставщики станков, электроники и товаров двойного назначения для российских военных, включая микропроцессоры, используемые в системах вооружения.Отмечено, что риск применения санкций распространяется на государства Центральной Азии, Турцию, Таиланд, Индию и Китай, который является крупнейшим поставщиком критически важных товаров для российских военных.Министр обороны Северной Кореи Но Кван Чхоль и другие северокорейские генералы и высокопоставленные чиновники считаются Лондоном причастными к отправке более 11 000 военнослужащих КНДР в Россию. Британия применила к ним персональные санкции.Британские санкции распространяются также на 13 российских субъектов хозяйствования, сказано в документе, "включая ООО "Грант-Трейд", его владельца Марата Мустафаева и его сестру Динару Мустафаеву, которые использовали компанию для перекачки передовых европейских технологий в Россию" для поддержки СВО.По его мнению, новые санкции усилят давление на "энергетические доходы Путина". В тексте документа Россия отождествляется с её президентом.Британские санкционные списки пополнены 40 судами "теневого флота", перевозящими российскую нефть. Также санкции расширены за счёт 14 персон, которые в официальном документе названы "новыми клептократами", некоторые из которых возглавляют стратегические секторы российской экономики. Из них упомянуто только Роман Троценко.Также на эту тему: ЕС отказывается от диалога с Россией и идёт по пути войны – Песков

https://ukraina.ru/20250101/1060087784.html

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новости, россия, британия, украина, владимир путин, дмитрий песков, ес, санкции, антироссийские санкции, сво, турция, кнр (китай), средняя азия, постсоветское пространство, кндр