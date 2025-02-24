СБУ угрожает настоятелям православных храмов 10 годами тюрьмы - 24.02.2025 Украина.ру
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СБУ угрожает настоятелям православных храмов 10 годами тюрьмы
СБУ угрожает настоятелям православных храмов 10 годами тюрьмы - 24.02.2025 Украина.ру
СБУ угрожает настоятелям православных храмов 10 годами тюрьмы
СБУ предъявила обвинения двум настоятелям православных храмов в Житомирской и Винницкой областях, им грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом 24 февраля сообщила украинская спецслужба.
2025-02-24T15:23
2025-02-24T15:23
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"Служба безопасности задокументировала антиукраинскую деятельность двух клириков УПЦ (МП), которые возглавляют храмы в Житомирской и Винницкой областях. По материалам дела они публично восхваляли Путина, призывали к захвату всей территории нашего государства и распространяли антисемитские высказывания", - сказано в публикации СБУ.В спецслужбе постсоветской республики уверены, что оба священника занимались распространением "вражеской пропаганды" во время общения с прихожанами, а также посредством своих аккаунтов в соцсетях и мессенджерах.Там также отмечено, что СБУ инициировала некую экспертизу, которая "подтвердила факты преступных действий фигурантов, направленных на расшатывание общественно-политической обстановки внутри Украины на пользу РФ".Настоятели храмов УПЦ были подвергнуты обыскам. СБУ отметила, что им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Ранее СБУ, Нацполиция и другие госорганы Украины признали правомерными захваты православных храмов раскольниками и "активистами" из других религиозных и политических организаций. Таким образом были захвачены сотни храмов канонической УПЦ в разных регионах, а сама она находится под угрозой запрета с конфискацией имущества.СБУ также замечена в привлечении для экспертизы по политически мотивированным уголовным делам заведомо некомпетентных и ангажированных лиц. Таким образом создаются формальные основания для вынесения обвинительных приговоров священникам, диссидентам и другим нелояльным к властям лицам. Накануне в новостях: Неизвестные устроили погром в храме Николая Чудотворца в подконтрольном ВСУ Покровске
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новости, винницкая область, украина, житомирская область, владимир путин, николай чудотворец, сбу, упц, нацполиция, криминал, дискриминация, гонения, православие, православные, хроника репрессий
Новости, Винницкая область, Украина, Житомирская область, Владимир Путин, Николай Чудотворец, СБУ, УПЦ, Нацполиция, криминал, дискриминация, гонения, Православие, православные, Хроника репрессий

СБУ угрожает настоятелям православных храмов 10 годами тюрьмы

15:23 24.02.2025
 
© СБУ
© СБУ
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СБУ предъявила обвинения двум настоятелям православных храмов в Житомирской и Винницкой областях, им грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом 24 февраля сообщила украинская спецслужба.
"Служба безопасности задокументировала антиукраинскую деятельность двух клириков УПЦ (МП), которые возглавляют храмы в Житомирской и Винницкой областях. По материалам дела они публично восхваляли Путина, призывали к захвату всей территории нашего государства и распространяли антисемитские высказывания", - сказано в публикации СБУ.
В спецслужбе постсоветской республики уверены, что оба священника занимались распространением "вражеской пропаганды" во время общения с прихожанами, а также посредством своих аккаунтов в соцсетях и мессенджерах.
"Так, подозрение получил протоиерей одной из церквей в Житомирской области, который высказывался в поддержку политики Кремля. Также документировано, что в своих сообщениях этот клирик унижал честь и достоинство представителей еврейского народа. Еще одним фигурантом оказался иеромонах одного из храмов в Винницкой области, который агитировал к захвату Киева и других регионов Украины", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что СБУ инициировала некую экспертизу, которая "подтвердила факты преступных действий фигурантов, направленных на расшатывание общественно-политической обстановки внутри Украины на пользу РФ".
9 февраля, 09:39
Надежды на Трампа и подготовка к новой волне гонений. Что происходит с канонической УПЦС приходом в Белый дом новой администрации в гонимой и преследуемой на Украине канонической православной церкви (УПЦ) возникли определенные надежды. Ряд политиков из окружения Трампа ранее критиковали Киев за преследование церкви.
Настоятели храмов УПЦ были подвергнуты обыскам. СБУ отметила, что им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее СБУ, Нацполиция и другие госорганы Украины признали правомерными захваты православных храмов раскольниками и "активистами" из других религиозных и политических организаций. Таким образом были захвачены сотни храмов канонической УПЦ в разных регионах, а сама она находится под угрозой запрета с конфискацией имущества.
СБУ также замечена в привлечении для экспертизы по политически мотивированным уголовным делам заведомо некомпетентных и ангажированных лиц. Таким образом создаются формальные основания для вынесения обвинительных приговоров священникам, диссидентам и другим нелояльным к властям лицам.
Накануне в новостях: Неизвестные устроили погром в храме Николая Чудотворца в подконтрольном ВСУ Покровске
 
НовостиВинницкая областьУкраинаЖитомирская областьВладимир ПутинНиколай ЧудотворецСБУУПЦНацполициякриминалдискриминациягоненияПравославиеправославныеХроника репрессий
 
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