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СБУ угрожает настоятелям православных храмов 10 годами тюрьмы

СБУ угрожает настоятелям православных храмов 10 годами тюрьмы - 24.02.2025 Украина.ру

СБУ угрожает настоятелям православных храмов 10 годами тюрьмы

СБУ предъявила обвинения двум настоятелям православных храмов в Житомирской и Винницкой областях, им грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом 24 февраля сообщила украинская спецслужба.

2025-02-24T15:23

2025-02-24T15:23

2025-02-24T15:23

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"Служба безопасности задокументировала антиукраинскую деятельность двух клириков УПЦ (МП), которые возглавляют храмы в Житомирской и Винницкой областях. По материалам дела они публично восхваляли Путина, призывали к захвату всей территории нашего государства и распространяли антисемитские высказывания", - сказано в публикации СБУ.В спецслужбе постсоветской республики уверены, что оба священника занимались распространением "вражеской пропаганды" во время общения с прихожанами, а также посредством своих аккаунтов в соцсетях и мессенджерах.Там также отмечено, что СБУ инициировала некую экспертизу, которая "подтвердила факты преступных действий фигурантов, направленных на расшатывание общественно-политической обстановки внутри Украины на пользу РФ".Настоятели храмов УПЦ были подвергнуты обыскам. СБУ отметила, что им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Ранее СБУ, Нацполиция и другие госорганы Украины признали правомерными захваты православных храмов раскольниками и "активистами" из других религиозных и политических организаций. Таким образом были захвачены сотни храмов канонической УПЦ в разных регионах, а сама она находится под угрозой запрета с конфискацией имущества.СБУ также замечена в привлечении для экспертизы по политически мотивированным уголовным делам заведомо некомпетентных и ангажированных лиц. Таким образом создаются формальные основания для вынесения обвинительных приговоров священникам, диссидентам и другим нелояльным к властям лицам. Накануне в новостях: Неизвестные устроили погром в храме Николая Чудотворца в подконтрольном ВСУ Покровске

https://ukraina.ru/20250209/1060927210.html

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новости, винницкая область, украина, житомирская область, владимир путин, николай чудотворец, сбу, упц, нацполиция, криминал, дискриминация, гонения, православие, православные, хроника репрессий