Живым он не интересен никому: Бабаков о судьбе Зеленского после возобновления диалога России и США - 22.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250222/1061184683.html
Живым он не интересен никому: Бабаков о судьбе Зеленского после возобновления диалога России и США
Живым он не интересен никому: Бабаков о судьбе Зеленского после возобновления диалога России и США - 22.02.2025 Украина.ру
Живым он не интересен никому: Бабаков о судьбе Зеленского после возобновления диалога России и США
Самым реалистичным исходом для Владимира Зеленского может стать то, что он превратится в героя для нынешней нацистской Украины. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заместитель председателя Госдумы России Александр Бабаков
2025-02-22T08:00
2025-02-22T08:00
новости
россия
украина
сша
владимир зеленский
переговоры
киевский режим
нацизм
нацисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/07/1060897710_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_520af921ab3735acebefdc4ab7176960.jpg
По его словам, живым героем Зеленский стать не сможет, так как в таком случае “он не интересен никому — ни своим хозяевам, ни врагам”.Между тем после состоявшихся переговоров делегаций России и США в Саудовской Аравии Владимир Зеленский в ходе своего визита в Анкару заявил о желании обсудить с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом гарантии безопасности Украине.“Мы хотим, чтобы окончание войны было основано на определенных гарантиях безопасности. Мы хотим, чтобы эти гарантии безопасности были предоставлены Соединенными Штатами, Европейским союзом, всей Европой, включая Турцию", — сказал глава киевского режима.Полный текст интервью Александра Бабакова о будущем Зеленского: Он превратится в героя для нынешней нацистской Украины
https://ukraina.ru/20250218/1061164798.html
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/07/1060897710_95:0:948:640_1920x0_80_0_0_cdac751830557144bfc36aa55ff97403.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, переговоры, киевский режим, нацизм, нацисты
Новости, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, переговоры, киевский режим, нацизм, нацисты

Живым он не интересен никому: Бабаков о судьбе Зеленского после возобновления диалога России и США

08:00 22.02.2025
 
© GLOBAL LOOK PRESS
© GLOBAL LOOK PRESS
Читать в
ДзенTelegram
Самым реалистичным исходом для Владимира Зеленского может стать то, что он превратится в героя для нынешней нацистской Украины. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заместитель председателя Госдумы России Александр Бабаков
По его словам, живым героем Зеленский стать не сможет, так как в таком случае “он не интересен никому — ни своим хозяевам, ни врагам”.
“Возможно, Зеленский не так много знает, но, по крайней мере, был допущен к обсуждению и исполнению тех решений, публикация которых была бы очень опасной для многих на Западе. Поэтому думаю, что ничего хорошего для него в будущем ожидать не приходится”, — объяснил Бабаков.
Между тем после состоявшихся переговоров делегаций России и США в Саудовской Аравии Владимир Зеленский в ходе своего визита в Анкару заявил о желании обсудить с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом гарантии безопасности Украине.
“Мы хотим, чтобы окончание войны было основано на определенных гарантиях безопасности. Мы хотим, чтобы эти гарантии безопасности были предоставлены Соединенными Штатами, Европейским союзом, всей Европой, включая Турцию", — сказал глава киевского режима.
Зеленский в раздражении
18 февраля, 13:29
Зеленский захотел для Украины гарантий безопасности от ТурцииВладимир Зеленский заявил, что в ходе своего визита в Анкару намерен обсудить с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом гарантии безопасности Украине, передает турецкая газета Star
Полный текст интервью Александра Бабакова о будущем Зеленского: Он превратится в героя для нынешней нацистской Украины
 
НовостиРоссияУкраинаСШАВладимир Зеленскийпереговорыкиевский режимнацизмнацисты
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:34Зеленский не нужен, но встретиться с Путиным надо, сделке быть. Главное на Украине на утро 22 февраля
09:31Рябков рассказал о подготовке ко встрече Путина и Трампа
09:16Главное за ночь 22 февраля
08:30Спецоперация на минувшей неделе. Рывок под Харьковом и заход в Сумскую область, противник несет потери
08:20Мечется между Трампом и Зеленским. Штрихи к портрету кандидата Юлии Тимошенко
08:10Паника от критики в США и угрозы за сдачу в плен. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте
08:00Живым он не интересен никому: Бабаков о судьбе Зеленского после возобновления диалога России и США
07:45Скоробогатый объяснил, как украинские выборы пройдут на “новых” территориях России
07:35Неделя в фотографиях. Батл Трамп –Зеленский и истерика ВСУ после переговоров России и США
07:30У проблемы три аспекта: Киселев рассказал, как ВС РФ работают с минами противника
07:15Любая попытка Украины сорвать переговоры приведет ВС РФ к Киеву — Анпилогов
07:03Паника по поводу Трампа, окружений и судьбы пленных. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте
07:00Ростислав Ищенко: Если Европа начнет с Россией войну на Украине, она лишит Трампа козыря на переговорах
07:00“Страшная правда”: Скоробогатый назвал главный приоритет России в переговорах с США
06:45Средоточие дорог: Онуфриенко объяснил, как ВС РФ могут перерезать коммуникации ВСУ под Покровском
06:30“Наблюдательный пункт”: Киселев рассказал, какой город в Донбассе обеспечит ВС РФ “взгляд сверху”
06:15Нельзя даже уделять внимания переговорам в Эр-Рияде — Краснов
06:00Американский Гитлер: Вайнер объяснил, какую “грязную работу” Трамп переложил на Маска
05:45Онуфриенко объяснил, почему не стоит ждать “глубоких рейдов” от ВС РФ в Суджанском районе
05:30Полковник Киселев объяснил, почему около Торского выступа “все не так радужно”
Лента новостейМолния