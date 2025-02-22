https://ukraina.ru/20250222/1061184683.html

Живым он не интересен никому: Бабаков о судьбе Зеленского после возобновления диалога России и США

Живым он не интересен никому: Бабаков о судьбе Зеленского после возобновления диалога России и США - 22.02.2025 Украина.ру

Живым он не интересен никому: Бабаков о судьбе Зеленского после возобновления диалога России и США

Самым реалистичным исходом для Владимира Зеленского может стать то, что он превратится в героя для нынешней нацистской Украины. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заместитель председателя Госдумы России Александр Бабаков

2025-02-22T08:00

2025-02-22T08:00

2025-02-22T08:00

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переговоры

киевский режим

нацизм

нацисты

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По его словам, живым героем Зеленский стать не сможет, так как в таком случае “он не интересен никому — ни своим хозяевам, ни врагам”.Между тем после состоявшихся переговоров делегаций России и США в Саудовской Аравии Владимир Зеленский в ходе своего визита в Анкару заявил о желании обсудить с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом гарантии безопасности Украине.“Мы хотим, чтобы окончание войны было основано на определенных гарантиях безопасности. Мы хотим, чтобы эти гарантии безопасности были предоставлены Соединенными Штатами, Европейским союзом, всей Европой, включая Турцию", — сказал глава киевского режима.Полный текст интервью Александра Бабакова о будущем Зеленского: Он превратится в героя для нынешней нацистской Украины

https://ukraina.ru/20250218/1061164798.html

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новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, переговоры, киевский режим, нацизм, нацисты