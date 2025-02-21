https://ukraina.ru/20250221/1061252217.html
Сможет ли Европа открыть второй фронт против России и в чём главная проблема ВСУ - Ищенко
Сможет ли Европа открыть второй фронт против России и в чём главная проблема ВСУ - Ищенко - 21.02.2025 Украина.ру
Сможет ли Европа открыть второй фронт против России и в чём главная проблема ВСУ - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, как будут действовать ВСУ в случае прекращения помощи от США, почему минские соглашения были выгодны России и как возможный ввод европейских войск на Украину способен повлиять на ход боевых действий
2025-02-21T09:31
2025-02-21T09:31
2025-02-21T09:31
видео
ростислав ищенко
дональд трамп
эммануэль макрон
солдаты
россия
сша
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
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00:37 – Отправят ли иностранный военный контингент на Украину и что такой шаг может изменить? 10:48 – Почему Зеленский хамит Трампу и его представителям? 14:07 – Как Украина собирается воевать без помощи от США?26:49 – О роли "Минских соглашений" и будущих переговорах с США.* В интервью упоминается движение "Талибан". Оно признано в России террористическим и запрещено. ** В интервью упоминается Петр Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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видео, ростислав ищенко, дональд трамп, эммануэль макрон, солдаты, россия, сша, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, ес, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, солдаты, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ЕС
Сможет ли Европа открыть второй фронт против России и в чём главная проблема ВСУ - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, как будут действовать ВСУ в случае прекращения помощи от США, почему минские соглашения были выгодны России и как возможный ввод европейских войск на Украину способен повлиять на ход боевых действий
00:37 – Отправят ли иностранный военный контингент на Украину и что такой шаг может изменить?
10:48 – Почему Зеленский хамит Трампу
и его представителям?
14:07 – Как Украина собирается воевать без помощи от США?
26:49 – О роли "Минских соглашений" и будущих переговорах с США.
* В интервью упоминается движение "Талибан". Оно признано в России террористическим и запрещено.
** В интервью упоминается Петр Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.