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Сможет ли Европа открыть второй фронт против России и в чём главная проблема ВСУ - Ищенко

Сможет ли Европа открыть второй фронт против России и в чём главная проблема ВСУ - Ищенко - 21.02.2025 Украина.ру

Сможет ли Европа открыть второй фронт против России и в чём главная проблема ВСУ - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, как будут действовать ВСУ в случае прекращения помощи от США, почему минские соглашения были выгодны России и как возможный ввод европейских войск на Украину способен повлиять на ход боевых действий

2025-02-21T09:31

2025-02-21T09:31

2025-02-21T09:31

видео

ростислав ищенко

дональд трамп

эммануэль макрон

солдаты

россия

сша

украина

владимир путин

вооруженные силы украины

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00:37 – Отправят ли иностранный военный контингент на Украину и что такой шаг может изменить? 10:48 – Почему Зеленский хамит Трампу и его представителям? 14:07 – Как Украина собирается воевать без помощи от США?26:49 – О роли "Минских соглашений" и будущих переговорах с США.* В интервью упоминается движение "Талибан". Оно признано в России террористическим и запрещено. ** В интервью упоминается Петр Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, ростислав ищенко, дональд трамп, эммануэль макрон, солдаты, россия, сша, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, ес, видео