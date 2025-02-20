Путин рассказал о ключевой важности справедливости
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в совещании судей всех российских судов
Справедливость очень важна в системе госуправления, от справедливости зависит доверие граждан государству и его устойчивость. Об этом 20 февраля заявил президент России Владимир Путин.
Президент России выступил на ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации. В своём выступлении он отметил важность надёжной защиты как государственных интересов, так и прав и свобод граждан и юридических лиц.
"Это важнейшие факторы успешного, устойчивого развития страны и общества и, безусловно, главная, конституционная обязанность каждого судьи, да и в целом российского суда", - казал президент.
Он подчеркнул: эффективность судейской власти и доверие к ней со стороны людей зависит от глубоких знаний, компетентности, высокого профессионализма всех, кто занят в судопроизводстве, прежде всего - самих судей.
"Эту должность абсолютно обоснованно считают вершиной юридической карьеры любого специалиста, ведь далеко не каждому она по плечу. Потому что призвание судьи – опираясь на право и закон, искать, находить и утверждать справедливость, служить обществу, гражданам и государству, быть беспристрастными арбитрами, принимающими крайне ответственные решения, от которых зависят судьбы людей, работа небольших и стратегически значимых предприятий по всей стране. Это сложный, напряжённый и очень ответственный труд", - сказал президент.
Он также отметил, что по инициативе Верховного Суда принят ряд значимых решений, направленных на дальнейшее повышение качества правосудия, на оптимизацию судебной нагрузки. Среди них решения о корректировке законодательства о банкротстве граждан и юридических лиц.
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Путин поблагодарил судей, которые работают в сложных, нередко в очень опасных условиях, преданно служат людям, принимая законные и справедливые судебные решения. Он также отметил, что государство устойчиво, когда граждане видят справедливость решений облечённых властью лиц.
"Это ключевая вещь в нашей с вами работе – справедливость, - подчеркнул президент. - Она важна и для тех, в отношении кого принимаются решения и для самих судей. Но она важна и для государства, потому что если люди видят, что государство, ну, а вы представляете государство, когда решаете судьбы людей, оно справедливо в отношении своих граждан, государство становится устойчивым. Это важно всегда, а в сегодняшних условиях это важно особенно".
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