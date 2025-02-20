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Путин рассказал о ключевой важности справедливости

Путин рассказал о ключевой важности справедливости - 20.02.2025 Украина.ру

Путин рассказал о ключевой важности справедливости

Справедливость очень важна в системе госуправления, от справедливости зависит доверие граждан государству и его устойчивость. Об этом 20 февраля заявил президент России Владимир Путин.

2025-02-20T16:00

2025-02-20T16:00

2025-02-20T16:00

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Президент России выступил на ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации. В своём выступлении он отметил важность надёжной защиты как государственных интересов, так и прав и свобод граждан и юридических лиц.Он подчеркнул: эффективность судейской власти и доверие к ней со стороны людей зависит от глубоких знаний, компетентности, высокого профессионализма всех, кто занят в судопроизводстве, прежде всего - самих судей."Эту должность абсолютно обоснованно считают вершиной юридической карьеры любого специалиста, ведь далеко не каждому она по плечу. Потому что призвание судьи – опираясь на право и закон, искать, находить и утверждать справедливость, служить обществу, гражданам и государству, быть беспристрастными арбитрами, принимающими крайне ответственные решения, от которых зависят судьбы людей, работа небольших и стратегически значимых предприятий по всей стране. Это сложный, напряжённый и очень ответственный труд", - сказал президент.Он также отметил, что по инициативе Верховного Суда принят ряд значимых решений, направленных на дальнейшее повышение качества правосудия, на оптимизацию судебной нагрузки. Среди них решения о корректировке законодательства о банкротстве граждан и юридических лиц.Путин поблагодарил судей, которые работают в сложных, нередко в очень опасных условиях, преданно служат людям, принимая законные и справедливые судебные решения. Он также отметил, что государство устойчиво, когда граждане видят справедливость решений облечённых властью лиц."Это ключевая вещь в нашей с вами работе – справедливость, - подчеркнул президент. - Она важна и для тех, в отношении кого принимаются решения и для самих судей. Но она важна и для государства, потому что если люди видят, что государство, ну, а вы представляете государство, когда решаете судьбы людей, оно справедливо в отношении своих граждан, государство становится устойчивым. Это важно всегда, а в сегодняшних условиях это важно особенно".Больше новостей дня представлено в обзоре Утром – ресурсы, вечером - мир, соня Зеленский, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 20 февраля

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новости, россия, владимир путин, верховный суд, суд, социальная справедливость, ценности, русская культура, идеология