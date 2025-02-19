Безуглая назвала Зеленскому тех, кого нужно уволить, чтобы Украина не проиграла в войне
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Головнокомандувач ЗС УкраїниРустем Умеров Александр Сырский
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Головнокомандувач ЗС України
Украина проиграет в войне, если Владимир Зеленский не уволит главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова. Такое заявление 19 февраля сделала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая
"Если [Зеленский] не осуществит перезагрузку армии и не выгонит Сырского с Умеровым, это приведет к поражению. Речь идет о кислороде для борьбы, и теперь он еще более важен", — написала она в своем Телеграм-канале.
Ранее Безуглая обвинила Сырского в отправке на передовую высококвалифицированных специалистов из авиации и противовоздушной обороны, отсутствии у ВСУ подготовленных фортификационных сооружений и замалчивании неудач украинской армии на передовой. После нее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* написал о том, что военных техников, которые обслуживают западные системы ПВО IRIS-Т на Украине, начали переводить в пехоту.
24 января, 15:44Теперь и военных техников: Гончаренко* рассказал о том, как ВСУ "пополняют" пехоту Военных техников, которые обслуживают западные системы ПВО IRIS-Т на Украине, начали переводить в пехоту. Об этом 24 января в своем телеграм-канале написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*, ссылаясь на обращения самих военных
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.