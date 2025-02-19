https://ukraina.ru/20250219/1061205321.html

Безуглая назвала Зеленскому тех, кого нужно уволить, чтобы Украина не проиграла в войне

Безуглая назвала Зеленскому тех, кого нужно уволить, чтобы Украина не проиграла в войне - 19.02.2025 Украина.ру

Безуглая назвала Зеленскому тех, кого нужно уволить, чтобы Украина не проиграла в войне

Украина проиграет в войне, если Владимир Зеленский не уволит главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова. Такое заявление 19 февраля сделала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая

2025-02-19T16:53

2025-02-19T16:53

2025-02-19T16:53

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украина

владимир зеленский

марьяна безуглая

александр сырский

рустем умеров

вооруженные силы украины

верховная рада

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Ранее Безуглая обвинила Сырского в отправке на передовую высококвалифицированных специалистов из авиации и противовоздушной обороны, отсутствии у ВСУ подготовленных фортификационных сооружений и замалчивании неудач украинской армии на передовой. После нее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* написал о том, что военных техников, которые обслуживают западные системы ПВО IRIS-Т на Украине, начали переводить в пехоту. Кроме того, ранее Зеленский пожаловался, что на Украине заканчиваются ракеты для американских систем ПВО Patriot* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20250124/1060546547.html

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новости, украина, владимир зеленский, марьяна безуглая, александр сырский, рустем умеров, вооруженные силы украины, верховная рада