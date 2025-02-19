Безуглая назвала Зеленскому тех, кого нужно уволить, чтобы Украина не проиграла в войне - 19.02.2025 Украина.ру
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Безуглая назвала Зеленскому тех, кого нужно уволить, чтобы Украина не проиграла в войне
Безуглая назвала Зеленскому тех, кого нужно уволить, чтобы Украина не проиграла в войне - 19.02.2025 Украина.ру
Безуглая назвала Зеленскому тех, кого нужно уволить, чтобы Украина не проиграла в войне
Украина проиграет в войне, если Владимир Зеленский не уволит главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова. Такое заявление 19 февраля сделала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая
2025-02-19T16:53
2025-02-19T16:53
новости
украина
владимир зеленский
марьяна безуглая
александр сырский
рустем умеров
вооруженные силы украины
верховная рада
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Ранее Безуглая обвинила Сырского в отправке на передовую высококвалифицированных специалистов из авиации и противовоздушной обороны, отсутствии у ВСУ подготовленных фортификационных сооружений и замалчивании неудач украинской армии на передовой. После нее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* написал о том, что военных техников, которые обслуживают западные системы ПВО IRIS-Т на Украине, начали переводить в пехоту. Кроме того, ранее Зеленский пожаловался, что на Украине заканчиваются ракеты для американских систем ПВО Patriot* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20250124/1060546547.html
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новости, украина, владимир зеленский, марьяна безуглая, александр сырский, рустем умеров, вооруженные силы украины, верховная рада
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Марьяна Безуглая, Александр Сырский, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада

Безуглая назвала Зеленскому тех, кого нужно уволить, чтобы Украина не проиграла в войне

16:53 19.02.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Головнокомандувач ЗС УкраїниРустем Умеров Александр Сырский
Рустем Умеров Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Головнокомандувач ЗС України
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Украина проиграет в войне, если Владимир Зеленский не уволит главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова. Такое заявление 19 февраля сделала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая
"Если [Зеленский] не осуществит перезагрузку армии и не выгонит Сырского с Умеровым, это приведет к поражению. Речь идет о кислороде для борьбы, и теперь он еще более важен", — написала она в своем Телеграм-канале.
Ранее Безуглая обвинила Сырского в отправке на передовую высококвалифицированных специалистов из авиации и противовоздушной обороны, отсутствии у ВСУ подготовленных фортификационных сооружений и замалчивании неудач украинской армии на передовой. После нее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* написал о том, что военных техников, которые обслуживают западные системы ПВО IRIS-Т на Украине, начали переводить в пехоту.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
24 января, 15:44
Теперь и военных техников: Гончаренко* рассказал о том, как ВСУ "пополняют" пехоту Военных техников, которые обслуживают западные системы ПВО IRIS-Т на Украине, начали переводить в пехоту. Об этом 24 января в своем телеграм-канале написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*, ссылаясь на обращения самих военных
Кроме того, ранее Зеленский пожаловался, что на Украине заканчиваются ракеты для американских систем ПВО Patriot
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийМарьяна БезуглаяАлександр СырскийРустем УмеровВооруженные силы УкраиныВерховная Рада
 
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