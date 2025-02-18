"Ополченский романс": прошла презентация сериала о Донбассе по роману Прилепина
13:21 18.02.2025 (обновлено: 17:19 18.02.2025)
© ири.рф
© ири.рф
Новый российский сериал "Ополченский романс", посвященный началу вооруженного конфликта в Донбассе, с 18 февраля доступпен зрителю на онлайн-платформах. Киноленту называют самым смелым телепроектом
Российский сериал "Ополченский романс", посвященный началу вооруженного конфликта в Донбассе, можно назвать самым смелым проектом современного российского телевидения. К такому выводу в своей рецензии для издания "Лента.ру" пришёл Евгений Шульгин.
Сериал "Ополченский романс" снят по одноименному роману Захара Прилепина и доступен зрителю с 18 февраля. События восьмисерийного фильма режиссёра Олега Лукичева разворачиваются в Донбассе 2014 года.
С первых минут "Ополченский романс" показывает документальные кадры киевских протестов 2014 года, завершившихся государственным переворотом и свержением президента Виктора Януковича. Затем события смещаются в Донбасс, где поднимается вооружённое сопротивление новым киевским властям.
"Сериал, с одной стороны, претендует на документальность, в начале каждого эпизода вставляя реальные кадры развития конфликта на Юго-Востоке Украины, - отметил Шульгин. - С другой — будучи рваным хронологически, опускает чересчур много острых моментов, чтобы смотреться реалистично. Оно и понятно — "Ополченский романс" снят по мотивам одноименного романа Захара Прилепина. Книга, вышедшая в 2020-м, была заявлена как "первая попытка не публицистического, а художественного осмысления прожитых в Донбассе военных лет".
По мнению Шульгина, сейчас этот кинофильм "можно считать его самым провокационным на российском телевидении". Он также отметил, что скандальных образов хватает на ещё один кинопроект, так как нынешний "Ополченский романс" затрагивает лишь события, которые были названы "Русской весной".
"Не менее любопытные персонажи окружают и сам сериал, - отметил Шульгин. - Одним из них оказался актер Юрий Торсуев — да, Сережа Сыроежкин из "Приключений Электроника" взял в руки автомат, надел лыжную шапку и под позывным Калибр зачищает в кадре донбасскую деревню под руководством Вострицкого. Снял все это Олег Лукичев — бывший оператор Кирилла Серебренникова ("Измена", "Юрьев день") и Ренаты Литвиновой ("Северный ветер", "Сны Иосифа" и другие), снимавший в том числе концерты Земфиры (внесена Минюстом в реестр иноагентов)".
Прилепин — главный российский писатель 2024 года по опросам ВЦИОМ, в титрах обозначен генеральным продюсером.
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По мнению Шульгина, сериал стоит смотреть не только многочисленным поклонникам прилепинского творчества, но и любителям жанра военной драмы. Он здесь впервые за долгие годы зиждется на событиях актуального настоящего.
"История, которая разворачивается перед нашими глазами, и сама по себе похожа на сериал — невероятный, фантастический, жесткий, непредсказуемый, полный и чудес, и душераздирающих эпизодов, и нелепых казусов. Поэтому и "Ополченский романс" здесь, безусловно, приходится к месту и ко времени", — сделал вывод Шульгин.
В публикации о премьере сериала режиссёр фильма рассказал об основной идее, а также о том, как проходили съёмки.
"Хотелось создать не постановочный театральный блокбастер, а добиться максимальной достоверности, документальности происходящего в кадре. Для это мы использовали съемку с рук. Старались снимать длинными планами с внутрикадровым монтажом внутри сцены. При таком методе съемки камера живет в унисон с актерами, создавая ощущение присутствия внутри эпизода", — сообщил Лукичёв.
Кинолента создавалась с октября по декабрь 2023 года в Калужской области, на базе кинокомплекса "Военфильм-Медынь", в окрестных деревнях и в самом областном центре.
"Сериал визуализировал людей, которые мне дороги, которых я знал, которых любил, почти все они погибли. Пусть фильм станет памятником им. Многие похожи на себя, и это здорово, хотя артисты их не знали. А один сам себя и сыграл, что и вовсе уникальный случай в истории военного кино", — сказал Прилепин.
"Ополченский романс" стал настоящим вызовом, отметил Юсуп Бахшиев – он выступил в качестве одного из продюсеров сериала и исполнил роль бойца ополчения.
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