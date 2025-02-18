https://ukraina.ru/20250218/1061148686.html
"СВОшник, иди сюда, сломаю вторую ногу!": как Дмитрий "Бармак" победил бандеровца в Санкт-Петербурге
"СВОшник, иди сюда, сломаю вторую ногу!": как Дмитрий "Бармак" победил бандеровца в Санкт-Петербурге - 18.02.2025 Украина.ру
"СВОшник, иди сюда, сломаю вторую ногу!": как Дмитрий "Бармак" победил бандеровца в Санкт-Петербурге
Военный с позывным "Бармак", руководитель регионального отделения Союза добровольцев Донбасса по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в интервью корреспонденту мультимедийного издания Украина.ру Александру Чаленко рассказал о своём боевом пути
2025-02-18T09:52
2025-02-18T09:52
2025-02-18T09:52
видео
санкт-петербург
россия
украина
александр чаленко
дональд трамп
союз добровольцев донбасса
чвк
днепр
дом профсоюзов
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О том, как и когда он стал воевать за освобождение Украины, поделился воспоминаниями о сражениях в Сирии, прокомментировал уход ВС России с правого берега Днепра в Херсонской области, оценил ситуацию с защитой российских граждан за границей, а также рассказал о своём ранении, в результате которого он потерял ногу. 00:34 – История позывного "Бармак".01:51 – О начале боевого пути.02:30 – О получении Ордена Мужества.06:39 – О потере ноги в ходе боевых действий на СВО.08:47 – Можно ли было не уходить ВС РФ с правого берега Херсонской области.10:33 – О получении "вагнеровских" наград.15:09 – О борьбе с Исламским государством*.17:38 – О нападении на Бармака в Санкт-Петербурге.23:06 – О задержании "Славяна" в Финляндии.24:32 – О либеральной оппозиции в Санкт-Петербурге.26:01 – Когда Россия победит в СВО? 27:22 – Об обещаниях Трампа прекратить войну за 100 дней. * Запрещенная в России террористическая организация.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Украина.ру
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видео, санкт-петербург, россия, украина, александр чаленко, дональд трамп, союз добровольцев донбасса, чвк, днепр, дом профсоюзов, курск, разведка, луганск, награда, владимир путин, видео
Видео, Санкт-Петербург, Россия, Украина, Александр Чаленко, Дональд Трамп, Союз добровольцев Донбасса, ЧВК, Днепр, дом профсоюзов, Курск, разведка, Луганск, награда, Владимир Путин
"СВОшник, иди сюда, сломаю вторую ногу!": как Дмитрий "Бармак" победил бандеровца в Санкт-Петербурге
Военный с позывным "Бармак", руководитель регионального отделения Союза добровольцев Донбасса по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в интервью корреспонденту мультимедийного издания Украина.ру Александру Чаленко рассказал о своём боевом пути
О том, как и когда он стал воевать за освобождение Украины, поделился воспоминаниями о сражениях в Сирии, прокомментировал уход ВС России с правого берега Днепра в Херсонской области, оценил ситуацию с защитой российских граждан за границей, а также рассказал о своём ранении, в результате которого он потерял ногу.
00:34 – История позывного "Бармак".
01:51 – О начале боевого пути.
02:30 – О получении Ордена Мужества.
06:39 – О потере ноги в ходе боевых действий на СВО.
08:47 – Можно ли было не уходить ВС РФ с правого берега Херсонской области.
10:33 – О получении "вагнеровских" наград.
15:09 – О борьбе с Исламским государством*.
17:38 – О нападении на Бармака в Санкт-Петербурге.
23:06 – О задержании "Славяна" в Финляндии
.
24:32 – О либеральной оппозиции в Санкт-Петербурге.
26:01 – Когда Россия победит в СВО?
27:22 – Об обещаниях Трампа
прекратить войну за 100 дней.
* Запрещенная в России террористическая организация.