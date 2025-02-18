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"СВОшник, иди сюда, сломаю вторую ногу!": как Дмитрий "Бармак" победил бандеровца в Санкт-Петербурге

"СВОшник, иди сюда, сломаю вторую ногу!": как Дмитрий "Бармак" победил бандеровца в Санкт-Петербурге - 18.02.2025 Украина.ру

"СВОшник, иди сюда, сломаю вторую ногу!": как Дмитрий "Бармак" победил бандеровца в Санкт-Петербурге

Военный с позывным "Бармак", руководитель регионального отделения Союза добровольцев Донбасса по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в интервью корреспонденту мультимедийного издания Украина.ру Александру Чаленко рассказал о своём боевом пути

2025-02-18T09:52

2025-02-18T09:52

2025-02-18T09:52

видео

санкт-петербург

россия

украина

александр чаленко

дональд трамп

союз добровольцев донбасса

чвк

днепр

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О том, как и когда он стал воевать за освобождение Украины, поделился воспоминаниями о сражениях в Сирии, прокомментировал уход ВС России с правого берега Днепра в Херсонской области, оценил ситуацию с защитой российских граждан за границей, а также рассказал о своём ранении, в результате которого он потерял ногу. 00:34 – История позывного "Бармак".01:51 – О начале боевого пути.02:30 – О получении Ордена Мужества.06:39 – О потере ноги в ходе боевых действий на СВО.08:47 – Можно ли было не уходить ВС РФ с правого берега Херсонской области.10:33 – О получении "вагнеровских" наград.15:09 – О борьбе с Исламским государством*.17:38 – О нападении на Бармака в Санкт-Петербурге.23:06 – О задержании "Славяна" в Финляндии.24:32 – О либеральной оппозиции в Санкт-Петербурге.26:01 – Когда Россия победит в СВО? 27:22 – Об обещаниях Трампа прекратить войну за 100 дней. * Запрещенная в России террористическая организация.

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