"Утренник в психдиспансере": Захарова рассказала, кому надо выдавать молоко за Мюнхенскую конференцию - 17.02.2025 Украина.ру
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"Утренник в психдиспансере": Захарова рассказала, кому надо выдавать молоко за Мюнхенскую конференцию
"Утренник в психдиспансере": Захарова рассказала, кому надо выдавать молоко за Мюнхенскую конференцию - 17.02.2025 Украина.ру
"Утренник в психдиспансере": Захарова рассказала, кому надо выдавать молоко за Мюнхенскую конференцию
Ложь, русофобия и призывы к эскалации конфликта на Украине во время Мюнхенской конференции по безопасности настолько токсичны, что вынужденным следить за ней следует выдавать молоко. Об этом 17 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2025-02-17T11:34
2025-02-17T11:34
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"Всем дипломатам мира, кто следил и был вынужден "отписывать" по столицам этот утренник в психдиспансере под названием "Мюнхенская конференция - 2025", надо молоко давать для вывода из организма ядовитых токсинов", - констатировала российский дипломат.Она обратила внимание на речь главы конференции Кристофа Хойсгена и особый символизм места проведения мероприятия.Она напомнила, что в ночь на 30 сентября премьер-министрами Великобритании Невиллом Чемберленом, Франции Эдуаром Даладье, Италии Бенито Муссолини и рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером был подписан документ, по которому Чехословакия в течение 10 дней должна была уступить Германии Судетскую область, 90% населения которой составляли немцы. Официальных представителей расчленяемого государства пригласили после принятия решения лишь на его оглашение – "чтобы они раньше времени не обрадовались", иронично заметила официальный представитель МИД России.В итоге был запущен маховик Второй Мировой войны, отметила российский дипломат.Она также обратила внимание на то, что Хойсген сделал в своей финальной речи - "немец вытер себе нос, а потом растёр всё это себе по лбу".Также в новостях: Глава Мюнхенской конференции признал, что она стала "кошмарным сном" для Европы
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Новости, Россия, Германия, Украина, Владимир Путин, Бенито Муссолини, нацизм, Русофобия, дипломатия, дипломаты, публичная дипломатия, дипломатические отношения, безопасность, Мюнхенская конференция по безопасности, Мюнхенская конференция, СВО, Вторая мировая война, Адольф Гитлер, Британия, Франция, Мария Захарова, МИД РФ

"Утренник в психдиспансере": Захарова рассказала, кому надо выдавать молоко за Мюнхенскую конференцию

11:34 17.02.2025
 
© соцсетиКристоф Хойсген
Кристоф Хойсген
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Ложь, русофобия и призывы к эскалации конфликта на Украине во время Мюнхенской конференции по безопасности настолько токсичны, что вынужденным следить за ней следует выдавать молоко. Об этом 17 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Всем дипломатам мира, кто следил и был вынужден "отписывать" по столицам этот утренник в психдиспансере под названием "Мюнхенская конференция - 2025", надо молоко давать для вывода из организма ядовитых токсинов", - констатировала российский дипломат.
Она обратила внимание на речь главы конференции Кристофа Хойсгена и особый символизм места проведения мероприятия.
"Он заявил, что Россию не надо !!!умиротворять!!!, так как эта политика не сработала в 30-е годы ХХ века. То есть он прямо со сцены в центре Мюнхена соврал, не напомнив, кто, кого и как умиротворил в 1938 году", - отметила Захарова.
Она напомнила, что в ночь на 30 сентября премьер-министрами Великобритании Невиллом Чемберленом, Франции Эдуаром Даладье, Италии Бенито Муссолини и рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером был подписан документ, по которому Чехословакия в течение 10 дней должна была уступить Германии Судетскую область, 90% населения которой составляли немцы. Официальных представителей расчленяемого государства пригласили после принятия решения лишь на его оглашение – "чтобы они раньше времени не обрадовались", иронично заметила официальный представитель МИД России.
В итоге был запущен маховик Второй Мировой войны, отметила российский дипломат.
"Но дальше Хойсгена понесло безудержно, и он сказал, что Путин "реагирует только на силу", а потом… заплакал. То ли, чтобы показать силу слабости. Но это, вроде, женская история. То ли от собственного очередного вранья. Ведь непосредственно в этом зале в 2007 году именно Путин призывал их к мировому сотрудничеству, уважению друг друга и международного права", - напомнила Захарова.
Она также обратила внимание на то, что Хойсген сделал в своей финальной речи - "немец вытер себе нос, а потом растёр всё это себе по лбу".
Также в новостях: Глава Мюнхенской конференции признал, что она стала "кошмарным сном" для Европы
 
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