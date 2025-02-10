ТЦК не успевают поставлять "свежее мясо": Норин о том, почему украинская армия похожа на дырявый бассейн - 10.02.2025 Украина.ру
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ТЦК не успевают поставлять "свежее мясо": Норин о том, почему украинская армия похожа на дырявый бассейн
ТЦК не успевают поставлять "свежее мясо": Норин о том, почему украинская армия похожа на дырявый бассейн - 10.02.2025 Украина.ру
ТЦК не успевают поставлять "свежее мясо": Норин о том, почему украинская армия похожа на дырявый бассейн
Новые бригады ВСУ оказались очень низкого качества и уже начали разваливаться. Их линейные подразделения несут потери, личный состав оставляет позиции, что приводит к еще более высоким потерям. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
2025-02-10T06:15
2025-02-10T06:15
новости
украина
россия
евгений норин
всу
потери всу
разведка
верховная рада
кирилл буданов
мобилизация
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По мнению журналиста, ТЦК (ТЦК и СП, украинские военкоматы) могли бы поддерживать численность украинской армии на приемлемом уровне, если бы речь шла только об убитых. Но теперь речь идет уже о дезертирах, отметил он.На днях на закрытом совещании Верховной Рады глава Разведслужбы Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* поставил вопрос о том, что к лету 2025 года могут начаться "скверные проблемы, чреватые непредсказуемыми последствиями", сообщил журналист.Потому что нынешние проблемы Украины как шестеренки цепляются друг за друга, указал он.Если у вас меньше людей на фронте, они чаще попадают в невыгодные тактические ситуации и чаще несут потери. Из-за этого ТЦК становится все сложнее поставлять "свежее мясо" на поле боя, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского кризиса – в материале Юрий Баранчик: У России есть парочка убойных аргументов, чтобы заставить США договориться по Украине.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
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новости, украина, россия, евгений норин, всу, потери всу, разведка, верховная рада, кирилл буданов, мобилизация, сво, спецоперация, украинская армия
Новости, Украина, Россия, Евгений Норин, ВСУ, потери ВСУ, разведка, Верховная Рада, Кирилл Буданов, мобилизация, СВО, Спецоперация, украинская армия

ТЦК не успевают поставлять "свежее мясо": Норин о том, почему украинская армия похожа на дырявый бассейн

06:15 10.02.2025
 
© AP / Kostiantyn Liberov
- РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP / Kostiantyn Liberov
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Новые бригады ВСУ оказались очень низкого качества и уже начали разваливаться. Их линейные подразделения несут потери, личный состав оставляет позиции, что приводит к еще более высоким потерям. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
По мнению журналиста, ТЦК (ТЦК и СП, украинские военкоматы) могли бы поддерживать численность украинской армии на приемлемом уровне, если бы речь шла только об убитых. Но теперь речь идет уже о дезертирах, отметил он.
"Украинская армия сейчас напоминает бассейн. По одной трубе туда втекает вода (насильственная мобилизация), по другой – вытекает (потери убитыми и ранеными). А теперь к этому бассейну добавилась третья труба, из которой вода тоже вытекает (дезертиры), что не позволяет поддерживать объем воды", – подчеркнул Норин.
На днях на закрытом совещании Верховной Рады глава Разведслужбы Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* поставил вопрос о том, что к лету 2025 года могут начаться "скверные проблемы, чреватые непредсказуемыми последствиями", сообщил журналист.
Потому что нынешние проблемы Украины как шестеренки цепляются друг за друга, указал он.
Если у вас меньше людей на фронте, они чаще попадают в невыгодные тактические ситуации и чаще несут потери. Из-за этого ТЦК становится все сложнее поставлять "свежее мясо" на поле боя, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию на сайте Украина.ру.
О других аспектах украинского кризиса – в материале Юрий Баранчик: У России есть парочка убойных аргументов, чтобы заставить США договориться по Украине.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
Позывной Бармак
7 февраля, 08:26
Позывной "Бармак": Пьяный крикнул мне: "Эй, свошник, иди сюда, я тебе вторую ногу переломаю"Руководитель регионального отделения Союза добровольцев Донбасса по Санкт-Петербургу и Ленинградской области - позывной "Бармак" - рассказал изданию Украина.ру, как воевал в Херсонской области и потерял там ногу, как в Сирии в составе ЧВК "Вагнер" отбивался от "духов", и как петербургская полиция не видит состава преступления в нападении на него
 
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