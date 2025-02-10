https://ukraina.ru/20250210/1060925404.html

ТЦК не успевают поставлять "свежее мясо": Норин о том, почему украинская армия похожа на дырявый бассейн

ТЦК не успевают поставлять "свежее мясо": Норин о том, почему украинская армия похожа на дырявый бассейн - 10.02.2025 Украина.ру

ТЦК не успевают поставлять "свежее мясо": Норин о том, почему украинская армия похожа на дырявый бассейн

Новые бригады ВСУ оказались очень низкого качества и уже начали разваливаться. Их линейные подразделения несут потери, личный состав оставляет позиции, что приводит к еще более высоким потерям. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин

2025-02-10T06:15

2025-02-10T06:15

2025-02-10T06:15

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По мнению журналиста, ТЦК (ТЦК и СП, украинские военкоматы) могли бы поддерживать численность украинской армии на приемлемом уровне, если бы речь шла только об убитых. Но теперь речь идет уже о дезертирах, отметил он.На днях на закрытом совещании Верховной Рады глава Разведслужбы Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* поставил вопрос о том, что к лету 2025 года могут начаться "скверные проблемы, чреватые непредсказуемыми последствиями", сообщил журналист.Потому что нынешние проблемы Украины как шестеренки цепляются друг за друга, указал он.Если у вас меньше людей на фронте, они чаще попадают в невыгодные тактические ситуации и чаще несут потери. Из-за этого ТЦК становится все сложнее поставлять "свежее мясо" на поле боя, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского кризиса – в материале Юрий Баранчик: У России есть парочка убойных аргументов, чтобы заставить США договориться по Украине.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20250207/1060887337.html

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новости, украина, россия, евгений норин, всу, потери всу, разведка, верховная рада, кирилл буданов, мобилизация, сво, спецоперация, украинская армия