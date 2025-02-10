ТЦК не успевают поставлять "свежее мясо": Норин о том, почему украинская армия похожа на дырявый бассейн
© AP / Kostiantyn Liberov
© AP / Kostiantyn Liberov
Новые бригады ВСУ оказались очень низкого качества и уже начали разваливаться. Их линейные подразделения несут потери, личный состав оставляет позиции, что приводит к еще более высоким потерям. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
По мнению журналиста, ТЦК (ТЦК и СП, украинские военкоматы) могли бы поддерживать численность украинской армии на приемлемом уровне, если бы речь шла только об убитых. Но теперь речь идет уже о дезертирах, отметил он.
"Украинская армия сейчас напоминает бассейн. По одной трубе туда втекает вода (насильственная мобилизация), по другой – вытекает (потери убитыми и ранеными). А теперь к этому бассейну добавилась третья труба, из которой вода тоже вытекает (дезертиры), что не позволяет поддерживать объем воды", – подчеркнул Норин.
На днях на закрытом совещании Верховной Рады глава Разведслужбы Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* поставил вопрос о том, что к лету 2025 года могут начаться "скверные проблемы, чреватые непредсказуемыми последствиями", сообщил журналист.
Потому что нынешние проблемы Украины как шестеренки цепляются друг за друга, указал он.
Если у вас меньше людей на фронте, они чаще попадают в невыгодные тактические ситуации и чаще несут потери. Из-за этого ТЦК становится все сложнее поставлять "свежее мясо" на поле боя, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию на сайте Украина.ру.
О других аспектах украинского кризиса – в материале Юрий Баранчик: У России есть парочка убойных аргументов, чтобы заставить США договориться по Украине.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
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