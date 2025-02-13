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СК РФ заочно обвинил бывших генпрокурора и председателя Госпогранслужбы Украины

СК РФ заочно обвинил бывших генпрокурора и председателя Госпогранслужбы Украины - 13.02.2025 Украина.ру

СК РФ заочно обвинил бывших генпрокурора и председателя Госпогранслужбы Украины

Заочные обвинения за решения о проведении боевых действий против гражданского населения Донбасса предъявлены экс-генпрокурору Украины Виктору Шокину и экс-председателю украинской Госпогранслужбы Виктору Назаренко. Об этом 13 февраля сообщил Следственный комитет России.

2025-02-13T12:06

2025-02-13T12:06

2025-02-13T12:08

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание в Херсонской области. Он заслушал доклады подчиненных о работе по расследованию преступлений украинских вооруженных формирований, а также о деятельности следственных управлений по Донецкой и Луганской народным республикам, Херсонской и Запорожской областям.Наряду с уже существующими следственными управлениями в новых регионах создано 7-е следственное управление ГСУ СК России с дислокацией в Донецке. Как отметили в ведомстве, это решение направлено на усиление присутствия СК России в новых регионах, повышение эффективности и координирующей роли центрального аппарата при расследовании сложных многоэпизодных преступлений, а также преступлений украинских вооруженных формирований.Также продолжается работа по сбору доказательств участия иностранцев в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наёмников.Кроме того, СК России продолжает документировать преступные деяния участников запрещенного полка "Азов"*. Завершено расследование в отношении двух представителей этого националистического подразделения, которые выполняли незаконные приказы своего командования и участвовали в боевых действиях в районе города Красный Лиман (ДНР)."Реализуя принцип неотвратимости наказания, следствие дает оценку действиям должностных лиц, имевших отношение к боевым действиям на Донбассе начиная с 2014 года. На основании собранных данных заочно предъявлено обвинение В. Шокину (в 2015-2016 годах – Генеральный прокурор Украины), а также В. Назаренко (в 2014-2017 годах – Председатель Государственной пограничной службы Украины). Как члены Совета национальной безопасности и обороны Украины они принимали решения о проведении боевых действий против гражданского населения Донбасса. Это привело к многочисленным обстрелам населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, ранению и гибели более тысячи человек, разрушению более 368 объектов гражданской инфраструктуры", - сказал глава СК РФ.Бастрыкин также отметил, что принимаются меры к розыску и аресту Шокина и Назаренко.Кроме того, сообщил глава Следкома России, при участии криминалистических подразделений ведется изучение материалов уголовных дел о преступлениях прошлых лет в новых регионах. Криминалисты оказывают содействие в проведении следственных действий. СЭЦ СК России продолжает работу по установлению ущерба от действий ВСУ гражданской инфраструктуре.Глава российского ведомства был проинформирован о гуманитарной деятельности следственных управлений, отметили в СК.По итогам совещания Бастрыкин дал ряд поручений и вручил ведомственные награды сотрудникам следственных подразделений СК РФ.*Организация, признанная террористической, деятельность которой запрещена на территории РФБольше новостей представлено в утреннем обзоре Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают. Главное на Украине на утро 13 февраля

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