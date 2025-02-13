СК РФ заочно обвинил бывших генпрокурора и председателя Госпогранслужбы Украины - 13.02.2025 Украина.ру
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СК РФ заочно обвинил бывших генпрокурора и председателя Госпогранслужбы Украины
СК РФ заочно обвинил бывших генпрокурора и председателя Госпогранслужбы Украины - 13.02.2025 Украина.ру
СК РФ заочно обвинил бывших генпрокурора и председателя Госпогранслужбы Украины
Заочные обвинения за решения о проведении боевых действий против гражданского населения Донбасса предъявлены экс-генпрокурору Украины Виктору Шокину и экс-председателю украинской Госпогранслужбы Виктору Назаренко. Об этом 13 февраля сообщил Следственный комитет России.
2025-02-13T12:06
2025-02-13T12:08
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госпогранслужба
следственный комитет
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание в Херсонской области. Он заслушал доклады подчиненных о работе по расследованию преступлений украинских вооруженных формирований, а также о деятельности следственных управлений по Донецкой и Луганской народным республикам, Херсонской и Запорожской областям.Наряду с уже существующими следственными управлениями в новых регионах создано 7-е следственное управление ГСУ СК России с дислокацией в Донецке. Как отметили в ведомстве, это решение направлено на усиление присутствия СК России в новых регионах, повышение эффективности и координирующей роли центрального аппарата при расследовании сложных многоэпизодных преступлений, а также преступлений украинских вооруженных формирований.Также продолжается работа по сбору доказательств участия иностранцев в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наёмников.Кроме того, СК России продолжает документировать преступные деяния участников запрещенного полка "Азов"*. Завершено расследование в отношении двух представителей этого националистического подразделения, которые выполняли незаконные приказы своего командования и участвовали в боевых действиях в районе города Красный Лиман (ДНР)."Реализуя принцип неотвратимости наказания, следствие дает оценку действиям должностных лиц, имевших отношение к боевым действиям на Донбассе начиная с 2014 года. На основании собранных данных заочно предъявлено обвинение В. Шокину (в 2015-2016 годах – Генеральный прокурор Украины), а также В. Назаренко (в 2014-2017 годах – Председатель Государственной пограничной службы Украины). Как члены Совета национальной безопасности и обороны Украины они принимали решения о проведении боевых действий против гражданского населения Донбасса. Это привело к многочисленным обстрелам населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, ранению и гибели более тысячи человек, разрушению более 368 объектов гражданской инфраструктуры", - сказал глава СК РФ.Бастрыкин также отметил, что принимаются меры к розыску и аресту Шокина и Назаренко.Кроме того, сообщил глава Следкома России, при участии криминалистических подразделений ведется изучение материалов уголовных дел о преступлениях прошлых лет в новых регионах. Криминалисты оказывают содействие в проведении следственных действий. СЭЦ СК России продолжает работу по установлению ущерба от действий ВСУ гражданской инфраструктуре.Глава российского ведомства был проинформирован о гуманитарной деятельности следственных управлений, отметили в СК.По итогам совещания Бастрыкин дал ряд поручений и вручил ведомственные награды сотрудникам следственных подразделений СК РФ.*Организация, признанная террористической, деятельность которой запрещена на территории РФБольше новостей представлено в утреннем обзоре Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают. Главное на Украине на утро 13 февраля
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новости, россия, украина, донбасс, виктор назаренко, александр бастрыкин, виктор шокин, ск рф, госпогранслужба, следственный комитет, ато, сво, криминал, розыск, "азов", всу, военные преступления, иностранные наемники
Новости, Россия, Украина, Донбасс, Виктор Назаренко, Александр Бастрыкин, Виктор Шокин, СК РФ, Госпогранслужба, Следственный комитет, АТО, СВО, криминал, розыск, "Азов", ВСУ, Военные преступления, иностранные наемники

СК РФ заочно обвинил бывших генпрокурора и председателя Госпогранслужбы Украины

12:06 13.02.2025 (обновлено: 12:08 13.02.2025)
 
Председатель СК РФ Бастрыкин провел оперативное совещание в Херсонской области
Председатель СК РФ Бастрыкин провел оперативное совещание в Херсонской области
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Заочные обвинения за решения о проведении боевых действий против гражданского населения Донбасса предъявлены экс-генпрокурору Украины Виктору Шокину и экс-председателю украинской Госпогранслужбы Виктору Назаренко. Об этом 13 февраля сообщил Следственный комитет России.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание в Херсонской области. Он заслушал доклады подчиненных о работе по расследованию преступлений украинских вооруженных формирований, а также о деятельности следственных управлений по Донецкой и Луганской народным республикам, Херсонской и Запорожской областям.
Наряду с уже существующими следственными управлениями в новых регионах создано 7-е следственное управление ГСУ СК России с дислокацией в Донецке. Как отметили в ведомстве, это решение направлено на усиление присутствия СК России в новых регионах, повышение эффективности и координирующей роли центрального аппарата при расследовании сложных многоэпизодных преступлений, а также преступлений украинских вооруженных формирований.
Также продолжается работа по сбору доказательств участия иностранцев в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наёмников.
"За прошедшие три недели к уголовной ответственности привлечены еще 26 выходцев из 12 государств, в том числе из Великобритании, Колумбии, Польши, Швеции и Аргентины. Указанные лица объявлены в розыск. В судах рассматривается ряд уголовных дел", - сказано в официальном сообщении.
Кроме того, СК России продолжает документировать преступные деяния участников запрещенного полка "Азов"*. Завершено расследование в отношении двух представителей этого националистического подразделения, которые выполняли незаконные приказы своего командования и участвовали в боевых действиях в районе города Красный Лиман (ДНР).
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"Реализуя принцип неотвратимости наказания, следствие дает оценку действиям должностных лиц, имевших отношение к боевым действиям на Донбассе начиная с 2014 года. На основании собранных данных заочно предъявлено обвинение В. Шокину (в 2015-2016 годах – Генеральный прокурор Украины), а также В. Назаренко (в 2014-2017 годах – Председатель Государственной пограничной службы Украины). Как члены Совета национальной безопасности и обороны Украины они принимали решения о проведении боевых действий против гражданского населения Донбасса. Это привело к многочисленным обстрелам населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, ранению и гибели более тысячи человек, разрушению более 368 объектов гражданской инфраструктуры", - сказал глава СК РФ.
Бастрыкин также отметил, что принимаются меры к розыску и аресту Шокина и Назаренко.
Кроме того, сообщил глава Следкома России, при участии криминалистических подразделений ведется изучение материалов уголовных дел о преступлениях прошлых лет в новых регионах. Криминалисты оказывают содействие в проведении следственных действий. СЭЦ СК России продолжает работу по установлению ущерба от действий ВСУ гражданской инфраструктуре.
Глава российского ведомства был проинформирован о гуманитарной деятельности следственных управлений, отметили в СК.
По итогам совещания Бастрыкин дал ряд поручений и вручил ведомственные награды сотрудникам следственных подразделений СК РФ.
*Организация, признанная террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ
Больше новостей представлено в утреннем обзоре Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают. Главное на Украине на утро 13 февраля
 
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