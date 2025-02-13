Под ружье поставят 18-летних: военный эксперт рассказал, как "химиотерапия" мобилизации убивает Украину - 13.02.2025 Украина.ру
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Под ружье поставят 18-летних: военный эксперт рассказал, как "химиотерапия" мобилизации убивает Украину
Под ружье поставят 18-летних: военный эксперт рассказал, как "химиотерапия" мобилизации убивает Украину - 13.02.2025 Украина.ру
Под ружье поставят 18-летних: военный эксперт рассказал, как "химиотерапия" мобилизации убивает Украину
"Химиотерапия" в виде мобилизации уже убивает Украину, но проводить ее все равно будут. Для этого Киеву надо поставить под ружье 18-25-летних. Этот шаг на какое-то время позволит ВСУ восполнить некомплект и сформировать новую группировку. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
2025-02-13T06:25
2025-02-13T06:25
новости
украина
киев
белоруссия
мобилизация
резервы
всу
украинская армия
бригада
запад
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Если гипотетически сейчас произойдет перемирие и Киев за это время решит переформировать сто новых бригад, он в лучшем случае насобирает личного состава на десять полноценных соединений, рассказал эксперт.У Украины не получается создать значимые резервы, потому что она от силы выполняет лишь половину мобилизационных планов. Сейчас у ВСУ уже нет резерва в виде пяти бригад, когда они готовились к походу на Белоруссию, отметил Рамм.Он отметил, что эта "химиотерапия" в виде мобилизации уже убивает Украину, но проводить ее все равно будут. Для этого им надо поставить под ружье 18-25 летних.Понятно, что кто-то из молодежи убежит, но кого-то обязательно поймают. Этот шаг на какое-то время позволит ВСУ восполнить некомплект, сформировать новые части и создать группировку подобную той, что была перед летним контрнаступом 2023 года, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Сергея Сазонова: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250212/1061025416.html
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новости, украина, киев, белоруссия, мобилизация, резервы, всу, украинская армия, бригада, запад, военная техника, сво, спецоперация, молодежь
Новости, Украина, Киев, Белоруссия, мобилизация, резервы, ВСУ, украинская армия, бригада, Запад, военная техника, СВО, Спецоперация, молодежь

Под ружье поставят 18-летних: военный эксперт рассказал, как "химиотерапия" мобилизации убивает Украину

06:25 13.02.2025
 
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- РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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"Химиотерапия" в виде мобилизации уже убивает Украину, но проводить ее все равно будут. Для этого Киеву надо поставить под ружье 18-25-летних. Этот шаг на какое-то время позволит ВСУ восполнить некомплект и сформировать новую группировку. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
Если гипотетически сейчас произойдет перемирие и Киев за это время решит переформировать сто новых бригад, он в лучшем случае насобирает личного состава на десять полноценных соединений, рассказал эксперт.
У Украины не получается создать значимые резервы, потому что она от силы выполняет лишь половину мобилизационных планов. Сейчас у ВСУ уже нет резерва в виде пяти бригад, когда они готовились к походу на Белоруссию, отметил Рамм.
"Запад им правильно говорит: "Ребята, решите проблемы с личным составом. Иначе вам просто бессмысленно давать технику. Что вы с ней сделаете? По всем этим многочисленным бригадам раскидаете? Или сформируете новую бригаду, которая быстро разбежится?", – подчеркнул военный.
Он отметил, что эта "химиотерапия" в виде мобилизации уже убивает Украину, но проводить ее все равно будут. Для этого им надо поставить под ружье 18-25 летних.
Понятно, что кто-то из молодежи убежит, но кого-то обязательно поймают. Этот шаг на какое-то время позволит ВСУ восполнить некомплект, сформировать новые части и создать группировку подобную той, что была перед летним контрнаступом 2023 года, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила на сайте Украина.ру.
Также по теме — в интервью Сергея Сазонова: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Вчера, 16:53
А есть ли план? Почему суетятся Трамп и Зеленский и почему так невозмутим ПутинЕсли абстрагироваться от происходящего на поле боя, где российская армия продолжает освобождать новые населенные пункты, вся политико-дипломатическая инициатива вокруг конфликта на Украине в последнее время исходит практически полностью из Соединенных Штатов. Но говорит ли это о решающей роли Америки в этом вопросе?
 
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