Под ружье поставят 18-летних: военный эксперт рассказал, как "химиотерапия" мобилизации убивает Украину
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
"Химиотерапия" в виде мобилизации уже убивает Украину, но проводить ее все равно будут. Для этого Киеву надо поставить под ружье 18-25-летних. Этот шаг на какое-то время позволит ВСУ восполнить некомплект и сформировать новую группировку. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
Если гипотетически сейчас произойдет перемирие и Киев за это время решит переформировать сто новых бригад, он в лучшем случае насобирает личного состава на десять полноценных соединений, рассказал эксперт.
У Украины не получается создать значимые резервы, потому что она от силы выполняет лишь половину мобилизационных планов. Сейчас у ВСУ уже нет резерва в виде пяти бригад, когда они готовились к походу на Белоруссию, отметил Рамм.
"Запад им правильно говорит: "Ребята, решите проблемы с личным составом. Иначе вам просто бессмысленно давать технику. Что вы с ней сделаете? По всем этим многочисленным бригадам раскидаете? Или сформируете новую бригаду, которая быстро разбежится?", – подчеркнул военный.
Он отметил, что эта "химиотерапия" в виде мобилизации уже убивает Украину, но проводить ее все равно будут. Для этого им надо поставить под ружье 18-25 летних.
Понятно, что кто-то из молодежи убежит, но кого-то обязательно поймают. Этот шаг на какое-то время позволит ВСУ восполнить некомплект, сформировать новые части и создать группировку подобную той, что была перед летним контрнаступом 2023 года, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила на сайте Украина.ру.
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