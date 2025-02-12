Малюк* рассказал о главном в изобличении главы Антитеррористического центра СБУ - 12.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250212/1061021527.html
Малюк* рассказал о главном в изобличении главы Антитеррористического центра СБУ
Малюк* рассказал о главном в изобличении главы Антитеррористического центра СБУ - 12.02.2025 Украина.ру
Малюк* рассказал о главном в изобличении главы Антитеррористического центра СБУ
СБУ удалось качественно задокументировать сбор и передачу в ФСБ информации главой своего Антитеррористического центра. Об этом 12 февраля сообщил глава украинской спецслужбы Василий Малюк*.
2025-02-12T15:12
2025-02-12T15:12
новости
россия
василий малюк
сбу
фсб
спецслужба
шпионы
шпиономания
шпионаж
кибершпионаж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0c/1061019276_0:0:836:471_1920x0_80_0_0_7acb25a0836c2de2b71e1fd2d177b92f.jpg.webp
Штаб Антитеррористического центра СБУ возглавлял агент российской ФСБ, сообщил Малюк*. По его словам, задержанный утром 12 февраля агент российской спецслужбы работал не неё с 2016 года – ещё когда был руководителем антитеррористического управления "Т" СБУ."Стоит сказать, что это была сложнейшая разработка и последующая реализация, действительно многоходовая, в ходе которой мы использовали все возможные гласные и негласные формы и методы нашей деятельности, а также всю возможную палитру оперативно-технических сложнейших мероприятий", - рассказал Малюк*.По его словам, он с товарищами по СБУ фактически сожительствовал с находящимся в разработке коллегой.По его словам, сначала это делалось в рамках контрразведывательных мероприятий, а затем уже в рамках уголовного производства удалось задокументировать 14 таких "контролируемых эпизодов". Глава СБУ подчеркнул свою личную руководящую роль в разработке и задержании "негодника".Он пообещал предоставить позже более подробную информацию о деятельности СБУ.*Признан в РФ экстремистом и террористомРанее в новостях: СБУ заявила, что глава её Антитеррористического центра был агентом ФСБ
https://ukraina.ru/20240827/1057077522.html
россия
украина
бывший ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0c/1061019276_21:0:652:473_1920x0_80_0_0_57db7b44cca026c1aa40e199fff88679.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, василий малюк, сбу, фсб, спецслужба, шпионы, шпиономания, шпионаж, кибершпионаж, украина, бывший ссср, сво
Новости, Россия, Василий Малюк, СБУ, ФСБ, спецслужба, шпионы, шпиономания, шпионаж, кибершпионаж, Украина, бывший СССР, СВО

Малюк* рассказал о главном в изобличении главы Антитеррористического центра СБУ

15:12 12.02.2025
 
© СБУ
© СБУ
Читать в
ДзенTelegram
СБУ удалось качественно задокументировать сбор и передачу в ФСБ информации главой своего Антитеррористического центра. Об этом 12 февраля сообщил глава украинской спецслужбы Василий Малюк*.
Штаб Антитеррористического центра СБУ возглавлял агент российской ФСБ, сообщил Малюк*. По его словам, задержанный утром 12 февраля агент российской спецслужбы работал не неё с 2016 года – ещё когда был руководителем антитеррористического управления "Т" СБУ.
"Стоит сказать, что это была сложнейшая разработка и последующая реализация, действительно многоходовая, в ходе которой мы использовали все возможные гласные и негласные формы и методы нашей деятельности, а также всю возможную палитру оперативно-технических сложнейших мероприятий", - рассказал Малюк*.
27 августа 2024, 16:34
Зеленский рассказал, как "убивали чеченцев в Киеве"Замглавы офиса украинского президента Олег Татаров вместе с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком проводили в Киеве этнические чистки. Вероятно, речь идет об убийствах плененных российских военнослужащих. Об этом 27 августа в Киеве заявил журналистам Владимир Зеленский
По его словам, он с товарищами по СБУ фактически сожительствовал с находящимся в разработке коллегой.
"Самое главное, что в процессе всей этой работы нам удалось контролировано насыщать врага нашей дезинформацией", - подчеркнул Малюк*.
По его словам, сначала это делалось в рамках контрразведывательных мероприятий, а затем уже в рамках уголовного производства удалось задокументировать 14 таких "контролируемых эпизодов". Глава СБУ подчеркнул свою личную руководящую роль в разработке и задержании "негодника".
"Мы работаем сегодня и на фронте, и за линией фронта в тылу врага, и в воздухе, и в море, и, понятно, на территории Украины", - заверил Малюк*.
Он пообещал предоставить позже более подробную информацию о деятельности СБУ.
*Признан в РФ экстремистом и террористом
Ранее в новостях: СБУ заявила, что глава её Антитеррористического центра был агентом ФСБ
 
НовостиРоссияВасилий МалюкСБУФСБспецслужбашпионышпиономанияшпионажкибершпионажУкраинабывший СССРСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:50Европейский перекрёсток: "быть за столом, а не в меню"
17:34Военный аналитик Алексей Леонков: Россия устроит прорыв за Осколом, если перехитрит ВСУ и разведку НАТО
17:30Алексей Самойлов: Трамп выставил России счет за Украину, оценив стоимость ее редкоземельных металлов
17:22В обход непреодолимой фигуры: в Лондоне поняли, что сделка Путина и Трампа станет кошмаром для Европы
17:20Пытались взорвать российские АЭС: военный суд приговорил украинских диверсантов к 23 годам
17:20Откуда взялись рассказы об украденных россиянами унитазах и как работать со Средней Азией – Ищенко
16:57Должок за тобой! В Крыму констатировали, что Трамп начал процесс взыскания репараций с Украины
16:53А есть ли план? Почему суетятся Трамп и Зеленский и почему так невозмутим Путин
16:49Нельзя выбрать войска ПВО или флот: "Страна.ua" раскрыла, где позволено служить молодым украинцам
16:47Многополярность как её нет, и почему она будет
16:44Генеративный Умеров и гибридный Рютте. В Брюсселе собрали "Рамштайн" по Украине
16:33ВСУ атаковали Белгород из американской HIMARS. Погибла женщина
16:00Св. Алексий: митрополит Киевский – святитель Московский
15:46Государственная тайна Украины: Рада решила засекретить данные о критической инфраструктуре
15:33Умеров заявил о готовности Киева к переговорам, но уточнил важную деталь
15:16Лондон готовит брюссельскую "капусту". Как Запад определяется с новыми условиями войны в Украине
15:12Малюк* рассказал о главном в изобличении главы Антитеррористического центра СБУ
15:00В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал парковку в 300 метрах от АЭС
14:47Ковырять в носу и считать миллиарды: как выглядит лицо новой власти США
14:45После стольких зверств ВСУ Киев заговорил об обмене территориями: Коц обратился к Зеленскому
Лента новостейМолния