https://ukraina.ru/20250212/1061021527.html

Малюк* рассказал о главном в изобличении главы Антитеррористического центра СБУ

Малюк* рассказал о главном в изобличении главы Антитеррористического центра СБУ - 12.02.2025 Украина.ру

Малюк* рассказал о главном в изобличении главы Антитеррористического центра СБУ

СБУ удалось качественно задокументировать сбор и передачу в ФСБ информации главой своего Антитеррористического центра. Об этом 12 февраля сообщил глава украинской спецслужбы Василий Малюк*.

2025-02-12T15:12

2025-02-12T15:12

2025-02-12T15:12

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Штаб Антитеррористического центра СБУ возглавлял агент российской ФСБ, сообщил Малюк*. По его словам, задержанный утром 12 февраля агент российской спецслужбы работал не неё с 2016 года – ещё когда был руководителем антитеррористического управления "Т" СБУ."Стоит сказать, что это была сложнейшая разработка и последующая реализация, действительно многоходовая, в ходе которой мы использовали все возможные гласные и негласные формы и методы нашей деятельности, а также всю возможную палитру оперативно-технических сложнейших мероприятий", - рассказал Малюк*.По его словам, он с товарищами по СБУ фактически сожительствовал с находящимся в разработке коллегой.По его словам, сначала это делалось в рамках контрразведывательных мероприятий, а затем уже в рамках уголовного производства удалось задокументировать 14 таких "контролируемых эпизодов". Глава СБУ подчеркнул свою личную руководящую роль в разработке и задержании "негодника".Он пообещал предоставить позже более подробную информацию о деятельности СБУ.*Признан в РФ экстремистом и террористомРанее в новостях: СБУ заявила, что глава её Антитеррористического центра был агентом ФСБ

https://ukraina.ru/20240827/1057077522.html

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