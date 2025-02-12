https://ukraina.ru/20250212/1061021527.html
Малюк* рассказал о главном в изобличении главы Антитеррористического центра СБУ
Малюк* рассказал о главном в изобличении главы Антитеррористического центра СБУ - 12.02.2025 Украина.ру
Малюк* рассказал о главном в изобличении главы Антитеррористического центра СБУ
СБУ удалось качественно задокументировать сбор и передачу в ФСБ информации главой своего Антитеррористического центра. Об этом 12 февраля сообщил глава украинской спецслужбы Василий Малюк*.
2025-02-12T15:12
2025-02-12T15:12
2025-02-12T15:12
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Штаб Антитеррористического центра СБУ возглавлял агент российской ФСБ, сообщил Малюк*. По его словам, задержанный утром 12 февраля агент российской спецслужбы работал не неё с 2016 года – ещё когда был руководителем антитеррористического управления "Т" СБУ."Стоит сказать, что это была сложнейшая разработка и последующая реализация, действительно многоходовая, в ходе которой мы использовали все возможные гласные и негласные формы и методы нашей деятельности, а также всю возможную палитру оперативно-технических сложнейших мероприятий", - рассказал Малюк*.По его словам, он с товарищами по СБУ фактически сожительствовал с находящимся в разработке коллегой.По его словам, сначала это делалось в рамках контрразведывательных мероприятий, а затем уже в рамках уголовного производства удалось задокументировать 14 таких "контролируемых эпизодов". Глава СБУ подчеркнул свою личную руководящую роль в разработке и задержании "негодника".Он пообещал предоставить позже более подробную информацию о деятельности СБУ.*Признан в РФ экстремистом и террористомРанее в новостях: СБУ заявила, что глава её Антитеррористического центра был агентом ФСБ
https://ukraina.ru/20240827/1057077522.html
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Новости, Россия, Василий Малюк, СБУ, ФСБ, спецслужба, шпионы, шпиономания, шпионаж, кибершпионаж, Украина, бывший СССР, СВО
Малюк* рассказал о главном в изобличении главы Антитеррористического центра СБУ
СБУ удалось качественно задокументировать сбор и передачу в ФСБ информации главой своего Антитеррористического центра. Об этом 12 февраля сообщил глава украинской спецслужбы Василий Малюк*.
Штаб Антитеррористического центра СБУ возглавлял агент российской ФСБ, сообщил Малюк*. По его словам, задержанный утром 12 февраля агент российской спецслужбы работал не неё с 2016 года – ещё когда был руководителем антитеррористического управления "Т" СБУ.
"Стоит сказать, что это была сложнейшая разработка и последующая реализация, действительно многоходовая, в ходе которой мы использовали все возможные гласные и негласные формы и методы нашей деятельности, а также всю возможную палитру оперативно-технических сложнейших мероприятий", - рассказал Малюк*.
По его словам, он с товарищами по СБУ фактически сожительствовал с находящимся в разработке коллегой.
"Самое главное, что в процессе всей этой работы нам удалось контролировано насыщать врага нашей дезинформацией", - подчеркнул Малюк*.
По его словам, сначала это делалось в рамках контрразведывательных мероприятий, а затем уже в рамках уголовного производства удалось задокументировать 14 таких "контролируемых эпизодов". Глава СБУ подчеркнул свою личную руководящую роль в разработке и задержании "негодника".
"Мы работаем сегодня и на фронте, и за линией фронта в тылу врага, и в воздухе, и в море, и, понятно, на территории Украины", - заверил Малюк*.
Он пообещал предоставить позже более подробную информацию о деятельности СБУ.
*Признан в РФ экстремистом и террористом